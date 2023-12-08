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    На Невском пройдёт «спонтанная выставка» петербургского авангардиста Олега Котельникова

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    В рамках проекта «Верь своей собаке» вы увидите акварели, графику и стихотворения Котельникова, созданные буквально на днях, в ноябре — декабре 2023 года. Дополнит экспозицию авторская короткометражка 1980-х годов.

    Фото: предоставлено организаторами
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    По словам организаторов, накануне Нового года Олег Котельников напоминает зрителям о важности внутреннего голоса, говоря: «Верь своей собаке, она не лает просто так». Художник, поэт и музыкант Котельников — легенда ленинградского и петербургского андеграунда. Он учился в одном классе с Тимуром Новиковым, а в 1982/87 годах входил в группу «Новые художники». Играл в группе «Автоматические удовлетворители» и оркестре Сергея Курехина «Поп-механика». Вместе с Евгением Юфитом работал над некрореалистическим киностудии «Мжалалафильм». Именно Котельников поэтично назвал Петербург «Городом Петра, Ильича и Чайковского».

    Работы Котельникова есть в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, Центра Помпиду в Париже и Музея нонконформистского искусства в Петербурге. Искусствовед Екатерина Андреева называет Олега Котельникова «гением неповторимой и странной технике остроумия», отмечая способность художника производить парадоксально образы.

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    Выставка работ Олега Котельникова «Верь своей собаке» пройдёт в пространстве Общества «А-Я» на Невском, 60, с 9 декабря 2023 года по 14 января 2024 года. 18+

    Фото: предоставлено организаторами

    Авангардизм
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