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    Сериал The Last of Us продлили на второй сезон «быстрее, чем распространяется смертельный грибок»

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    Сериал The Last of Us («Одни из нас»), первые два эпизода которого были приняты с восторгом и поставили рекорды просмотров, уже продлили на второй сезон. Издание Variety, сообщившее об этом 27 января, пошутило, отсылая к сюжету в кадре, что это произошло «быстрее, чем распространяется смертельный грибок».

    Исполнительный продюсер Нил Дракманн, который также был сценаристом и креативным директором игры, заявил, что «польщен и, честно говоря, ошеломлен» тем, что так много людей заинтересовались их с Крейгом Мейзином пересказом путешествия Джоэла и Элли, и снимать еще и второй сезон — «чистое удовольствие».

    По данным The Hollywood Reporter, число посмотревших вышедшие серии первого сезона уже превысило 22 миллиона и продолжает расти, а одобрение критиков на сайте Rotten Tomatoes достигло 97%.

    Что именно будут показывать во втором сезоне, пока не разглашается, однако ранее в интервью тому же изданию создатели сериала говорили, что, не мешкая, примутся за события второй части игры, — не засоряя эфир необязательным материалом.

    Ранее своими впечатлениями от первой серии проекта поделился обозреватель «Фонтанки», а российский режиссер Кантемир Балагов рассказал, что в пилотный эпизод вошло немало снятого им материала.

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