Сериал The Last of Us продлили на второй сезон «быстрее, чем распространяется смертельный грибок»

Сериал The Last of Us («Одни из нас»), первые два эпизода которого были приняты с восторгом и поставили рекорды просмотров, уже продлили на второй сезон. Издание Variety, сообщившее об этом 27 января, пошутило, отсылая к сюжету в кадре, что это произошло «быстрее, чем распространяется смертельный грибок».



Исполнительный продюсер Нил Дракманн, который также был сценаристом и креативным директором игры, заявил, что «польщен и, честно говоря, ошеломлен» тем, что так много людей заинтересовались их с Крейгом Мейзином пересказом путешествия Джоэла и Элли, и снимать еще и второй сезон — «чистое удовольствие».