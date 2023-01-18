Кантемир Балагов рассказал, что в первый эпизод The Last Of Us вошло много его материала

Российский режиссер Кантемир Балагов, уехавший из России после начала спецоперации, ответил одному из подписчиков в соцсети на вопрос, вошли ли снятые им сцены в первый эпизод. Напомним, изначально планировалось, что весь «пилот» снимет ученик Сокурова — однако затем он сообщил, что покинул проект «из-за творческих разногласий».
В соцсетях с помощью эмодзи (иллюстраций-символов) режиссер намекнул, что в первом эпизоде использованы снятые им сцены с самолетом и автомобилем (предположительно, имеется в виду падение самолета и побег). «И
Ранее выход первого эпизода сериала The Last Of Us (в русском переводе — «Одни из нас») «уронил» стриминг HBO, став второй по успешности премьерой на канале за 13 лет (после проекта «Дом дракона»). «Фонтанка» опубликовала рецензию по итогам просмотра.