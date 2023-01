Грибы с глазами: какими получились «Одни из нас»

Игра 2013 года The Last of Us стала по-настоящему культовой: видимо, как-то особенно удачно сошлись сценарий, обилие драмы, узнаваемый сеттинг и, конечно, боевая составляющая. В целом это получилось похоже на вполне достойный роман в духе «Дороги» Кормака Маккарти — только такой, в котором ты сам принимаешь участие. А по поводу второй части игры разразились нешуточные споры: одни фанаты настаивали, что здесь стало слишком много «повестки», другим всё нравилось. Но уже это свидетельствует, что серия попала в какой-то важный общественный нерв — и рассказ про потерянный, опустошённый эпидемией мир тревожно перекликается с предчувствиями прошлого десятилетия. Которые во многом оказались верны.