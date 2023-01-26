Суд разрешил Смольному снести «Спорт Палас». Собственник не согласен оплачивать демонтаж

Петроградский районный суд разрешил комитету по контролю за имуществом Петербурга демонтировать здание спортклуба «Спорт Палас» на Крестовском острове.
Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, в ходе заседания 24 января суд удовлетворил заявление Межрайонного отдела Федеральной службы судебных приставов (ФССП) об изменении способа и порядка исполнения судебного решения, предоставив ККИ право сноса комплекса.
Проблемы у «Спорт Паласа» возникли из-за его неясного правового статуса. Из-за изменений в законодательстве объект не смог получить разрешение на ввод в эксплуатацию и обрел статус самовольной постройки. Но власти Петербурга не смогли снести комплекс как рядовой самострой из-за правовой коллизии: суд предписал провести демонтаж юрлицу, которое на тот момент уже не являлось правообладателем постройки. Именно это противоречие и устранил на днях суд. Сам «Спорт Палас» с лета 2021 года опечатан и находится под охраной ФССП. Основанием стала подготовка объекта к сносу.
Как пояснили в ККИ, вынесенное определение об изменении способа и порядка демонтажа в окончательной форме судом еще не изготовлено. Срок для обжалования — 15 рабочих дней. «Как только оно вступит в законную силу, можем сносить с последующей компенсацией расходов за счет ООО «Спорт Палас», — отметили в ведомстве.
Собственник здания Роман Курбатов сообщил «Фонтанке», что намерен обжаловать решение после публикации полного текста. «Последним пленумом Верховного суда такая замена запрещена. Если есть исполнительное производство, то только приставы должны этим заниматься, и суды не имеют права производить замену ответчика после завершения всех судебных процессов», — пояснил он.
Оплачивать демонтаж предприниматель также не намерен и считает, что эти расходы лягут на городской бюджет. Он настаивает, что не выполнил решение о сносе не только из-за того, что суд обязал сделать это другое ООО, но и потому что физически не мог попасть в здание, охраняемое приставами. При этом он продолжал платить за аренду городу и за электричество. «КИО взыскал деньги за аренду земли не с приставов и даже не с ответчика, который почему-то должен сносить чужое здание, а с другого юрлица, то есть сносить должен один, а аренду платить — другой», — отметил он.