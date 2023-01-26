Суд разрешил Смольному снести «Спорт Палас». Собственник не согласен оплачивать демонтаж

Проблемы у «Спорт Паласа» возникли из-за его неясного правового статуса. Из-за изменений в законодательстве объект не смог получить разрешение на ввод в эксплуатацию и обрел статус самовольной постройки. Но власти Петербурга не смогли снести комплекс как рядовой самострой из-за правовой коллизии: суд предписал провести демонтаж юрлицу, которое на тот момент уже не являлось правообладателем постройки. Именно это противоречие и устранил на днях суд. Сам «Спорт Палас» с лета 2021 года опечатан и находится под охраной ФССП . Основанием стала подготовка объекта к сносу.

Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, в ходе заседания 24 января суд удовлетворил заявление Межрайонного отдела Федеральной службы судебных приставов (ФССП) об изменении способа и порядка исполнения судебного решения, предоставив ККИ право сноса комплекса.

Как пояснили в ККИ, вынесенное определение об изменении способа и порядка демонтажа в окончательной форме судом еще не изготовлено. Срок для обжалования — 15 рабочих дней. «Как только оно вступит в законную силу, можем сносить с последующей компенсацией расходов за счет ООО «Спорт Палас», — отметили в ведомстве.



Собственник здания Роман Курбатов сообщил «Фонтанке», что намерен обжаловать решение после публикации полного текста. «Последним пленумом Верховного суда такая замена запрещена. Если есть исполнительное производство, то только приставы должны этим заниматься, и суды не имеют права производить замену ответчика после завершения всех судебных процессов», — пояснил он.

