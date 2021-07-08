«Спорт Палас» готовят к сносу. Приморский парк Победы объяснил, почему вывез ели с территории спорткомплекса

О предстоящем демонтаже администрации стало известно из запроса из Главного управления федеральной службы судебных приставов по Петербургу в комитет по благоустройству. В нем сообщалось, что в работе находится исполнительное производство в отношении ООО «Спорт Палас». Предприятие в течение 3 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу должно было произвести демонтаж спортивного комплекса, но не сделало этого. «ФССП попросила провести комитет по благоустройству определение восстановительной стоимости и выдать акт обследования сохранения пересадки зеленых насаждений и расчета размера их восстановительной стоимости в связи с установкой временного ограждения на территории парка по адресу: Санкт-Петербург, Южная дорога, 9», — отметили в Приморском парке Победы.

Администрация Приморского парка Победы подтвердила, что вывезла 25 елей с территории спорт-клуба Sport Palace, который расположен на территории парка. Как пояснили «Фонтанке» 8 июля в пресс-службе, это было сделано, чтобы спасти их от повреждения во время предстоящего сноса комплекса.

Комблаг составил акт обследования сохранения, пересадки зеленых насаждений 5 июля, на основании которого 25 елей были пересажены в другую часть парка «для предотвращения их повреждения или уничтожения при монтаже забора».



При этом владелец «Спорт Паласа» Роман Курбатов не предоставил документов, подтверждающих право собственности на ели, заявили в пресс-службе парка.



Для проведения таких работ по пересадке елей открытие ордера ГАТИ не требуется, так как заглубительные работы более 40 см не проводились. Получение порубочного билета также не требуется, так как производилась пересадка зеленых насаждений с целью сохранения, а не снос.



Ранее владелец «Спорт Паласа» Роман Курбатов заявил, что утром 7 июля неизвестные вывезли с его территории 25 елей. Предприниматель позднее опознал в «похитителях» сотрудников Приморского парка Победы и обратился в полицию.



Проблемы «Спорт Паласа» возникли из-за его неясного правового статуса. Из-за изменений в законодательстве объект не смог получить разрешение на ввод в эксплуатацию и обрел статус самостроя. О том, что клубу Sport Palace в Приморском парке Победы давно пора завершить деятельность, напомнил прокурор Петербурга Сергей Литвиненко в письме губернатору Александру Беглову. Но власти Петербурга не могут снести комплекс, ссылаясь на другую правовую коллизию: суд предписал провести демонтаж юрлицу, которое на тот момент уже не являлось правообладателем постройки.

