Почему приговоренный к сносу спорткомплекс на Крестовском может оказаться вечным

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







О том, что клубу Sport Palace в Приморском парке Победы давно пора завершить карьеру, напомнил прокурор Петербурга Сергей Литвиненко в письме губернатору Александру Беглову. Копия документа, поступившего на этой неделе в городскую администрацию, есть в распоряжении «Фонтанки». В числе проблем, требующих вмешательства органов власти, назван затянувшийся демонтаж Sport Palace.

Сергей Литвиненко напоминает: постройка возведена самовольно, да еще и на территории объекта культурного наследия, не допущена к вводу в эксплуатацию и несет «угрозу безопасности граждан». И ставит вопрос ребром: «С учетом существенного нарушения интересов города <...> полагал бы необходимым принять меры к организации демонтажа указанного здания силами Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга и подведомственного ему СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества"».

Sport Palace показал завидную выносливость на длинных дистанциях, пытаясь на протяжении семи лет легализовать свой бизнес. Здание спортклуба с пятью бассейнами и гольф-симулятором было построено еще в середине 2000-х . На бумаге оно имело статус временного, но фактически являлось капитальным, не скрывали в организации. Но после изменения законодательства постройка в 8 тысяч кв. м перестала соответствовать требованиям. Чтобы легализовать ее, в 2012 году ООО «Предприятие "Диапазон"» предпринимателя Романа Курбатова подписало с городом инвестиционный договор, по которому обязалось создать детскую теннисную школу на Южной дороге. Но КГИОП, в котором как раз тогда сменилось руководство, отказался принимать работу, сославшись на то, что компания отклонилась от изначально согласованного проекта. Разрешения на строительство у Sport Palace не было, так что и разрешение на ввод в эксплуатацию он получить не смог и обрел статус самостроя. В 2016 году город расторг с компанией инвестиционный договор. Инвестор с таким подходом не согласился.

«Строительство осуществлено в полном соответствии с инвестиционным договором. В 2014-м был подписан акт приемки работ, но ему отказались присваивать номер и ставить печать и назвали проектом», — рассказал «Фонтанке» свою версию Роман Курбатов. Борьба в судах шла с переменным успехом: в 2018 году арбитраж признал право собственности на здание правопреемника «Предприятия "Диапазон"» «Спорт Палас», но следующая инстанция решение отменила. В 2020 году кассация вновь встала на сторону города. Попытка наложить на постройку обеспечительные меры через Высший арбитражный суд в 2021 году не увенчалась успехом. Перед чемпионатом мира по футболу Смольный снес на прилегающем к Sport Palace участке теннисные корты, принадлежащие родственной компании ООО «Спортивный мир». Но сам спортклуб тогда трогать не стали. Параллельно в 2016 году Петроградский районный суд по иску прокуратуры обязал владельца Sport Palace произвести демонтаж спортивного комплекса. В 2020 году решение вступило в законную силу, сообщает в письме губернатору Сергей Литвиненко. Но ООО «Спорт Палас» вместо этого запустило процесс ликвидации, чем и отправило чиновников Смольного и надзорное ведомство в аут. После «самоустранения» правообладателя сносить «ничейный» объект предстоит государству.

Еще в конце 2020 года возбуждено исполнительное производство. Но у службы судебных приставов «отсутствуют лимиты финансирования на производство работ по оценке стоимости и демонтажу объекта недвижимости», — сообщает губернатору прокурор, предлагая обеспечить снос силами комитета по контролю за имуществом. Тем более что в 2020 году ведомство как раз получило полномочия по сносу самовольных построек. Но в ККИ принимать подачу не спешат. Как пояснили «Фонтанке» в ведомстве, виной тому сама же прокуратура и инициированное ею судебное решение. Суд обязал правообладателя демонтировать объект, и только суд может изменить решение о лице, выполняющем снос, отметили в пресс-службе комитета. Воспользоваться своими полномочиями ведомство в данном случае не может. «Судопроизводство было инициировано не нами, и мы даже не являемся стороной процесса, — сообщили в ККИ. В администрации Петроградского района выразили надежду, что письмо Сергея Литвиненко губернатору ускорит демонтаж Sport Palace.

«Я принципиально — за спорт и за то, что на Крестовском острове он должен развиваться, но категорически против нарушения правил землепользования и застройки», — прокомментировал глава района Иван Громов. Он подчеркнул, что объект, который появился на Южной дороге, мало напоминает теннисную школу. Чиновник также отметил, что сейчас рассматривается несколько вариантов будущего участка в 3700 кв. м , который освободится после сноса. Спортивный функционал сохранится, подчеркнул он. Есть уже несколько компаний, которые готовы реализовать проекты на безвозмездной основе. Тем временем Sport Palace продолжает работать. По данным сайта, сейчас им управляет ООО «Корт», имеющее тесные связи с создателями спорткомплекса. В числе основателей значится Елена Курбатова. Сейчас владельцем является Игорь Шулевка, он же является ликвидатором ООО «Спорт Палас», которое изящно самоустранилось от демонтажа. Прежний владелец Сергей Пиляк, он же являлся директором и владельцем ООО «СК "Спорт Палас СПб"», которое управляло комплексом до этого. По данным сайта клуба, разовое посещение для взрослых стоит 5000 рублей, годовой абонемент в нем обойдется от 95 тысяч рублей.

Инвестиции в создание Sport Palace в 2014 году оценивались в 20 млн долларов (1,5 млрд рублей по курсу на 21 мая). На деле сумма гораздо больше и она не окупилась, утверждает Роман Курбатов. Но предприниматель не теряет надежду обрести благосклонность Фемиды. «Решение, на которое ссылается господин Литвиненко, вынесено судом общей юрисдикции, что является заведомо незаконным, так как это — подведомственность арбитражного суда. Кроме того, сроки исковой давности истекли, что господин Литвиненко не может не знать, так как лично играл со мной в теннис в клубе Sport Palace за три года до подачи иска», — комментирует он. Наконец, компания, которую прокуратура просила обязать демонтировать спортклуб, на момент подачи иска уже не была его собственником, говорит Роман Курбатов. Он намерен дождаться решения Верховного суда, после чего говорит о готовности обратиться в Европейский суд по правам человека. «Нет сомнений в том, что суд признает эти решения незаконными. Потери подсчитаны, и городу, из бюджета которого будут взысканы деньги, они не понравятся», — говорит он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»