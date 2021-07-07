Спортивный комплекс «Спорт Палас» на Крестовском острове лишился елей. Как рассказал «Фонтанке» его владелец Роман Курбатов, сегодня утром неизвестные выкопали 25 деревьев вдоль Южной дороги, которые находились на балансе предприятия, и увезли их в неизвестном направлении. На просьбу предоставить порубочные билеты и ордера ГАТИ на земляные работы гости ответили отказом. Предприниматель обратился в полицию и оценил ущерб 187,5 тысячи рублей.
Как пояснил Роман Курбатов, позднее ему удалось распознать в «похитителях» сотрудников Приморского парка Победы, на территории которого располагается спорткомплекс.
Главный инженер парка Данил Соловьев не стал комментировать утреннее происшествие. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу парка.
Пропажа деревьев — не первая трудность, с которой столкнулся «Спорт Палас». В конце июня «Водоканал» отключил комплексу канализацию.
Проблемы «Спорт Паласа» возникли из-за его неясного правового статуса. Из-за изменений в законодательстве объект не смог получить разрешение на ввод в эксплуатацию и обрел статус самостроя. О том, что клубу Sport Palace в Приморском парке Победы давно пора завершить деятельность, напомнил прокурор Петербурга Сергей Литвиненко в письме губернатору Александру Беглову. Но власти Петербурга не могут снести комплекс, ссылаясь на другую правовую коллизию: суд уже предписал провести демонтаж юрлицу, которое на тот момент уже не являлось правообладателем постройки.