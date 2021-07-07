FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +31
74.06р87.56р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
2
Печать

Мятежный комплекс «Спорт Палас» лишился елей. В пропаже подозревают администрацию Приморского парка

Спортивный комплекс «Спорт Палас» на Крестовском острове лишился елей. Как рассказал «Фонтанке» его владелец Роман Курбатов, сегодня утром неизвестные выкопали 25 деревьев вдоль Южной дороги, которые находились на балансе предприятия, и увезли их в неизвестном направлении. На просьбу предоставить порубочные билеты и ордера ГАТИ на земляные работы гости ответили отказом. Предприниматель обратился в полицию и оценил ущерб 187,5 тысячи рублей.

ПоделитьсяПоделиться

Как пояснил Роман Курбатов, позднее ему удалось распознать в «похитителях» сотрудников Приморского парка Победы, на территории которого располагается спорткомплекс.

Главный инженер парка Данил Соловьев не стал комментировать утреннее происшествие. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу парка.

Пропажа деревьев — не первая трудность, с которой столкнулся «Спорт Палас». В конце июня «Водоканал» отключил комплексу канализацию.

Проблемы «Спорт Паласа» возникли из-за его неясного правового статуса. Из-за изменений в законодательстве объект не смог получить разрешение на ввод в эксплуатацию и обрел статус самостроя. О том, что клубу Sport Palace в Приморском парке Победы давно пора завершить деятельность, напомнил прокурор Петербурга Сергей Литвиненко в письме губернатору Александру Беглову. Но власти Петербурга не могут снести комплекс, ссылаясь на другую правовую коллизию: суд уже предписал провести демонтаж юрлицу, которое на тот момент уже не являлось правообладателем постройки.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Yuri_SPb
Я давно там не был, но те ели своего рода достопримечательность, такие же полвека растить минимум.
Нужно разбираться!
McGillavry
Вообще подобного рода скотосараям в парках не место — пускай его «владелец» убирает его и восстанавливает благоустройство из своего личного кармана.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний