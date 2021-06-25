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«Будет затоплена фекалиями вся территория вдоль Южной дороги». Водоканал перекрыл канализацию «Спорт Паласу»

ГУП «Водоканал» отключил водоотведение комплексу Sport Palace на Крестовском острове. Владельцы утверждают, что это может привести к экологической катастрофе.

Специалисты ГУП «Водоканал» утром 25 июня отключили доступ к канализации спортивному комплексу «Спорт Палас» на Крестовском острове. «Прекратили водоотведение на основании решения арбитражного суда», — прокомментировал «Фонтанке» директор филиала «Водоотведение» Александр Артамонов.

Владелец спорткомплекса Роман Курбатов считает действия незаконными. Предприниматель пояснил, что «Водоканал» прекратил договор о водоснабжении с ООО «Диапазон» год назад. Компания не согласилась и оспорила расторжение в суде. Решение пока не вынесено, но в обеспечительных мерах суд отказал.

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Водоснабжение Sport Palace уже отключили, но комплекс использует привозную воду.

«Сейчас нам забетонировали канализацию, что неминуемо приведет к экологическому коллапсу. В здании «Спорт Паласа» пять бассейнов, огромное количество кубометров воды, которой просто некуда уходить. Прямо к концу дня, может быть завтра, будет затоплена фекалиями вся территория вдоль Южной дороги. Из этих люков будет сочиться дерьмо», — заявил «Фонтанке» Роман Курбатов.

Представитель «Водоканала» пояснил «Фонтанке», что собственник может сам предотвратить экологическую катастрофу. «Они должны вызывать откачивающую машину и вывозить свои отходы из своих колодцев», — сказал Александр Артамонов.

Однако Роман Курбатов считает, что устранением последствий должен заниматься сам «Водоканал», так как нарушил процедуру отключения сетей.

Предприниматель уже обратился в полицию с заявлением о незаконном демонтаже канализации (есть в распоряжении «Фонтанки»). Он также напомнил, что ранее договор со «Диапазоном» о снабжении электричеством расторгла Петербургская сбытовая компания. Но 15 июня арбитраж признал расторжение незаконным.

Проблемы «Спорт Паласа» возникли из-за его неясного правового статуса. Из-за изменений в законодательстве объект не смог получить разрешение на ввод в эксплуатацию и обрел статус самостроя. О том, что клубу Sport Palace в Приморском парке Победы давно пора завершить деятельность, напомнил прокурор Петербурга Сергей Литвиненко в письме губернатору Александру Беглову. По информации «Фонтанки», прокуратура также обращалась в Смольный с просьбой отключить комплексу водоснабжение и водоотведение. Власти Петербурга не могут снести комплекс, ссылаясь на другую правовую коллизию: суд уже предписал провести демонтаж юрлицу, которое уже на тот момент не являлось правообладателем постройки.

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Комментарии (3)

260602101
Пусть жильцы элитных домов на Крестовском садятся на Алые Паруса и плывут на Шпицберген
Агроном аэродрома
"пять бассейнов, огромное количество кубометров воды, которой просто некуда уходить. Прямо к концу дня, может быть, завтра, будет затоплена фекалиями вся территория" - конечно, не отмазываю естественную монополию, но, пг'остите, зачем в этом спорткомплексе пять бассейнов с фекалиями?
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