Владелец спорткомплекса Роман Курбатов считает действия незаконными. Предприниматель пояснил, что «Водоканал» прекратил договор о водоснабжении с ООО «Диапазон» год назад. Компания не согласилась и оспорила расторжение в суде. Решение пока не вынесено, но в обеспечительных мерах суд отказал.

ГУП «Водоканал» отключил водоотведение комплексу Sport Palace на Крестовском острове. Владельцы утверждают, что это может привести к экологической катастрофе.

Водоснабжение Sport Palace уже отключили, но комплекс использует привозную воду.



«Сейчас нам забетонировали канализацию, что неминуемо приведет к экологическому коллапсу. В здании «Спорт Паласа» пять бассейнов, огромное количество кубометров воды, которой просто некуда уходить. Прямо к концу дня, может быть завтра, будет затоплена фекалиями вся территория вдоль Южной дороги. Из этих люков будет сочиться дерьмо», — заявил «Фонтанке» Роман Курбатов.



Представитель «Водоканала» пояснил «Фонтанке», что собственник может сам предотвратить экологическую катастрофу. «Они должны вызывать откачивающую машину и вывозить свои отходы из своих колодцев», — сказал Александр Артамонов.



Однако Роман Курбатов считает, что устранением последствий должен заниматься сам «Водоканал», так как нарушил процедуру отключения сетей.



Предприниматель уже обратился в полицию с заявлением о незаконном демонтаже канализации (есть в распоряжении «Фонтанки»). Он также напомнил, что ранее договор со «Диапазоном» о снабжении электричеством расторгла Петербургская сбытовая компания. Но 15 июня арбитраж признал расторжение незаконным.

