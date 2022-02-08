«Жгут электричество, смотрят телевизор, убивают цветы». Владелец «Спортпаласа» пожаловался в полицию на приставов, «захвативших» его задание

Владелец комплекса «Спортпалас» на Крестовском острове Роман Курбатов пожаловался в полицию на судебных приставов, которые вот уже полгода не пускают его в здание. Как рассказал «Фонтанке» предприниматель, 8 февраля он в очередной раз не смог попасть в комплекс и вызвал полицию. Ирония в том, что приставы опечатали «Спортпалас» для подготовки его к сносу, который, согласно решению суда, должен осуществить собственник.

Тучи над «Спорт Паласом» начали сгущаться весной 2021 года, когда прокурор Петербурга Сергей Литвиненко в письме губернатору Александру Беглову попросил снести здание. Проблемы возникли из-за его неясного правового статуса. Из-за изменений в законодательстве объект не смог получить разрешение на ввод в эксплуатацию и обрел статус самовольной постройки. Смольный демонтировать 6-этажное здание не стал, сославшись на то, что суд предписал сделать это самому собственнику. 20 июля приставы огородили здание на Южной дороге сигнальной лентой. С тех пор здание находится под постоянной охраной как минимум трех сотрудников ФССП.

«Пользуются зданием как хотят, жгут электричество, за которое счета оплачиваем мы. При дневном свете хорошо видно, что приставы убили все растения, в том числе крупные, которых в здании более чем на миллион рублей. Также в здании все это время находится имущество третьих лиц на весьма внушительную сумму», — рассказал Роман Курбатов.



По его словам, если летом подрядчики приставов устроили в опечатанном спорткомплексе теннисный турнир, то сейчас коротают время за просмотром телевизора.



«Что вообще приставы делают в здании с 20 июля и почему, захватив его, кричали, что готовят к сносу, но не снесли, не ясно», — говорит Курбатов. По его словам, на ходатайство ООО «Спорт Палас» о допуске на территорию служба судебных приставов не ответила.



В заявлении в полицию предприниматель просит проверить действия приставов и возбудить уголовное дело на них за отказ в доступе к зданию.