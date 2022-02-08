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«Жгут электричество, смотрят телевизор, убивают цветы». Владелец «Спортпаласа» пожаловался в полицию на приставов, «захвативших» его задание

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Владелец комплекса «Спортпалас» на Крестовском острове Роман Курбатов пожаловался в полицию на судебных приставов, которые вот уже полгода не пускают его в здание. Как рассказал «Фонтанке» предприниматель, 8 февраля он в очередной раз не смог попасть в комплекс и вызвал полицию. Ирония в том, что приставы опечатали «Спортпалас» для подготовки его к сносу, который, согласно решению суда, должен осуществить собственник.

Фото: Роман Курбатов
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Тучи над «Спорт Паласом» начали сгущаться весной 2021 года, когда прокурор Петербурга Сергей Литвиненко в письме губернатору Александру Беглову попросил снести здание. Проблемы возникли из-за его неясного правового статуса. Из-за изменений в законодательстве объект не смог получить разрешение на ввод в эксплуатацию и обрел статус самовольной постройки. Смольный демонтировать 6-этажное здание не стал, сославшись на то, что суд предписал сделать это самому собственнику. 20 июля приставы огородили здание на Южной дороге сигнальной лентой. С тех пор здание находится под постоянной охраной как минимум трех сотрудников ФССП.

Роман Курбатов

«Пользуются зданием как хотят, жгут электричество, за которое счета оплачиваем мы. При дневном свете хорошо видно, что приставы убили все растения, в том числе крупные, которых в здании более чем на миллион рублей. Также в здании все это время находится имущество третьих лиц на весьма внушительную сумму», — рассказал Роман Курбатов.

По его словам, если летом подрядчики приставов устроили в опечатанном спорткомплексе теннисный турнир, то сейчас коротают время за просмотром телевизора.

«Что вообще приставы делают в здании с 20 июля и почему, захватив его, кричали, что готовят к сносу, но не снесли, не ясно», — говорит Курбатов. По его словам, на ходатайство ООО «Спорт Палас» о допуске на территорию служба судебных приставов не ответила.

В заявлении в полицию предприниматель просит проверить действия приставов и возбудить уголовное дело на них за отказ в доступе к зданию.

Фото: Роман Курбатов
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

shushu
Дурацкая ситуация с хорошим спортивным центром. Вроде как чемпионат по футболу уже прошел, пора бы отвязаться, ан нет, все продолжается. Сносить не хотят, потому что отжать, вероятно. планируют. Недостаточно того, что Детский теннисный центр напротив снесли, где много народу занималось
274165986
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
SU LUX INN
все Никак не могут снести эту рухлядь, Незаконно построенную! я написал в Прокуратуру 8 (восемь) жалоб, прежде чем хоть как-то Зашевелились! а до этого Будто не замечали этот вертеп для нуворишей на месте Парка, где еще в Советское время любил гулять Простой народ!
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