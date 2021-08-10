автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







ООО «Клуб Спорт-Палас», которому принадлежит спортивный комплекс в Приморском парке Победы, обратилось в Европейский суд по правам человека. Как следует из текста жалобы (есть в распоряжении «Фонтанки), компания оспаривает действия петербургских властей, отказавшихся выдать разрешение на ввод в эксплуатацию здания, построенного в рамках инвестиционного договора, а также решения судов, признавших объект самостроем.

Предприятие «произвольно лишено своего имущества», а суды, рассматривавшие дело по существу, не были справедливыми, что является нарушением Европейской конвенции по правам человека, считает заявитель. Сумма ущерба оценивается в 1,1 млрд рублей.



Тучи над «Спорт Паласом» начали сгущаться весной 2021 года, когда прокурор Петербурга Сергей Литвиненко в письме губернатору Александру Беглов попросил снести здание. Проблемы возникли из-за его неясного правового статуса. Из-за изменений в законодательстве объект не смог получить разрешение на ввод в эксплуатацию и обрел статус самовольной постройки. Смольный демонтировать 6-этажное здание не стал, сославшись на то, что суд предписал сделать это самому собственнику. Но после этого спокойная жизнь у «Спорт Паласа» закончилась. Сначала «Водоканал» отключил здание от водоотведения, что, по мнению владельца Роман Курбатова, создало риск затопления фекалиями территории Приморского парка. Буквально на следующий день канализацию включили обратно, утверждал предприниматель. В «Водоканале» с этим не согласились, но экологической катастрофы, действительно, не случилось. Через несколько недель мятежный спорткомплекс лишился елей. Администрация парка объяснила пересадку деревьев желанием предотвратить их повреждение или уничтожение при подготовке строения к сносу. Наконец, 20 июля приставы огородили здание на Южной дороге сигнальной лентой и приступили к установке забора. Посетителей и персонал попросили покинуть комплекс.



Спустя три недели демонтаж «Спорт Паласа» так и не начался. Но спортивная жизнь в спорткомплексе не остановилась. Видео, которое 31 июля снял Роман Курбатов, показывает, как двое мужчин играют в настольный теннис. При этом здание все еще находится под охраной, а сотрудники «Спорт Паласа» не могут в него попасть, уверяет хозяин. «Приставы убили огромное количество больших растений, они никого не пускают их поливать, также и рыбки в аквариуме не ясно живы или и их заморили голодом», - сетует он.

В пресс-службе ФСС сообщили, что попавшие на видео мужчины являются сотрудниками специализированной организации, привлеченной для хранения арестованного имущества, в том числе теннисного стола. Ее гендиректора попросили не допускать повторения такой ситуации.

Но, возможно, некоторая разминка перед большой игрой все же необходима - снести капитальное здание, которое является частью объекта культурного наследия, не так уж и просто. Впрочем, на деле сносить его никто не собирается, уверен Роман Курбатов.



автор Роман Курбатов

Снести нельзя забрать

Для демонтажа капитального строения необходим проект таких работ с актами отключения от инженерных сетей, следует из ответа Госстройнадзора в адрес «Спорт Паласа». Поскольку здание находится на территории объекта культурного наследия Приморского парка Победы, также нужна государственная историко-культурная экспертиза с оценкой воздействия проводимых работ на указанный объект и согласование с региональным органом охраны, то есть с КГИОП.

По словам Романа Курбатова, он по-прежнему считает решение суда о демонтаже «Спорт Паласа» незаконным, но готов самостоятельно разобрать здание, чтобы спасти хотя бы стройматериалы. Предприниматель уже направил соответствующий проект в администрацию Петроградского района и уведомление в службу судебных приставов. Но никакого ответа не получил.

В пресс-службе ФСС на момент публикации не уточнили, располагают ли необходимыми документами и в какой срок приступят к сносу. Как следует из письма прокурора Петербурга губернатору Беглову, приставы ранее не справились с демонтажом «Спорт Паласа» из-за нехватки финансирования. Впрочем, время есть – разрешение на установку забора для сноса выдано до 2031 года.



В КГИОП также не ответили на вопрос «Фонтанки» о том, поступал ли в ведомство запрос о согласовании работ по демонтажу здания на территории парка. По словам Романа Курбатова, предметом охраны является внешний вид парка, при этом фотофиксация со зданием «Спорт Паласа» включена в охранное обязательство. «Идея проста - отстранить меня от сноса и сделать историко-культурную экспертизу, которая покажет, что все всему соответствует, а снос это только ухудшит», - предвидит возможный исход партии предприниматель. По его мнению, здание «Спорт Паласа» могут продать через торги и после этого заключить с покупателем мировое соглашение.

Борьба за контроль над зданием и его демонтажом параллельно разворачивается в российском суде. Как следует из материалов арбитража, с ходатайством поставить на паузу снос «Спорт Паласа» обратился конкурсный управляющий ООО «Спорт Палас» Сергей Безруких.

Именно ООО «Спорт Палас» суд обязал демонтировать одноименный комплекс, хотя само здание уже на тот момент перешло к ООО «Клуб Спорт Палас». С заявлением о банкротстве обратилась родственная компания «Проспект» (его владелице Елене Курбатовой также принадлежит ООО «Клуб Спорт Палас» — прим.ред.), но позже отозвала претензию. Но 4 августа 2021 года суд, невзирая на это, сразу ввел процедуру банкротства, минуя стадию наблюдения, и назначил конкурсного управляющего. Сергей Безруких уже известен читателям «Фонтанки» по другому скандальному банкротству — ретейлера «Интерторг». Кредиторы оказались не слишком довольны им в качестве конкурсного управляющего, заподозрив в аффилированности с собственником компании, и добились его замены.



Если управляющий сможет оспорить сделку по передаче здания, семья Романа Курбатова окончательно утратит контроль над «Спорт Паласом».

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

