Война за наследство Spar. Кто берет под контроль банкротство «Интерторга»

Пока Сбербанк и владельцы ретейлера ведут борьбу за контроль над банкротным процессом, его активы исчезают в неизвестном направлении, а площади магазинов переходят в руки людей, не чужих для прежнего собственника «Интерторга».

Крупнейший кредитор ретейлера «Интерторг» (сети Spar и «Семья») Сбербанк предпринял попытку взять в свои руки контроль над банкротством компании, но проиграл первую схватку малоизвестному поставщику. За компанией, не имеющей сайта и репутации на рынке и уже переуступившей долг третьему лицу, могут стоять интересы прежних владельцев, опасаются контрагенты «Интерторга». Тем временем назначенный ей конкурсный управляющий нашел выход: долги перед поставщиками заплатят арендодатели, считает он.



автор фото Александр Подгорчук/Коммерсантъ

Суд признал «Интерторг» банкротом еще 19 февраля. С иском обратилась компания «Гарант», которой не заплатили 2,6 млн рублей за поставку. Всего же розничный оператор задолжал дистрибьюторам и банку порядка 16 млрд. «Интерторг», который уже остановил работу магазинов, будет банкротиться по упрощенной процедуре, минуя стадию наблюдения: в отношении него открыто конкурсное производство сроком на полгода.



Но, как следует из полного текста решения, пока одни кредиторы не прочь скинуть скинуть повисший мертвым грузом долг, другие хотят приумножить бремя. Так, Сбербанк, который уже потребовал с «Интерторга» 8 млрд рублей, 14 февраля положил на публичный депозитный счет 2,7 млрд рублей. Они подлежат выдаче компании «Гарант», либо иному лицу, которое выкупит у нее требования к ретейлеру. Аналогичную оферту сделала компания «Меридиан».

Правда, к тому времени «Гарант» уже переуступил долг компании НТЦ "ПРО", а та от предложения Сбербанка и «Меридиана» отказалась. Суд тоже запретил компаниям гасить долги «Интерторга» принудительно, увидев за такой офертой двойное дно. «Действия <...> фактически направлены на исключение из участия по делу о банкротстве заявителя, опередившего ПАО «Сбербанк России» и ООО «Меридиан» в возбуждении дела о банкротстве в отношении должника», - говорится в тексте решения.

Статус инициатора банкротного процесса, среди прочего, дает право предложить кандидатуру арбитражного управляющего. А в случае с «Интерторгом», проскочившим стадию наблюдения, сразу конкурсного. По сути, такое назначение позволяет влиять на дальнейший ход банкротства.



За контроль над процессом не прочь побороться и собственники. Так, НТЦ «ПРО, к которой перешли долги «Гаранта», настаивала на введении конкурсного производства по признакам ликвидируемого должника (а сам «Интерторг» ранее назначил ликвидатором своего гендиректора и владельца Мушвига Абдуллаева — прим.ред.). Но суд оставил в силе выбор «Гаранта» и утвердил предложенного им члена ассоциации арбитражных управляющих «Достояние» Сергея Безруких.

Стеллажи или миражи

Конкурсный управляющий взялся за дело решительно и уже заявил о намерении не только гасить долги, но и взыскивать их.

В ходе инвентаризации стало очевидно, что часть активов «Интерторга» бесследно исчезла. Речь, в первую очередь, идет о торговом оборудовании магазинов, рассказал «Фонтанке» Сергей Безруких. «По выявленным фактам будет проведена работа по возмещению причиненного ущерба, вплоть до привлечения к уголовной ответственности виновных лиц», - отметил конкурсный управляющий. По его словам, «особое внимание» будет уделено шести объектам. Среди них площади Spar в ТЦ «Макси-Сопот» (ул. Железноводская, д.68, лит. Б), ТЦ «Дунай (Дунайский проспект, д.27, корп.1, лит. Б), ТЦ «Парнас-Сити» (Парголово, ул. Михаила Дудина, д.6,корп.1, стр.1), магазинах на Гражданском проспекте, д.119, улице Репнинской, д.7А и в поселке Бугры, а также в других регионах (Карелия, Мурманск, Москва, Архангельск, Псков, Новгород).



По словам конкурсного управляющего, средняя стоимость оборудования в магазине — от 5 до 17 млн рублей. При этом в некоторых уже отсутствует четверть оборудования, а в иных его не осталось вовсе. Взыскание ущерба с собственников помещений позволит рассчитаться с кредиторами, считает Сергей Безруких. Еще одним активом является автопарк из 150 грузовиков, а также дебиторская задолженность. Кому и сколько давал в долг испытывавший финансовые сложности «Интерторг», он не уточнил.

В отделе аренды «Макси-Сопот» «Фонтанке» сообщили, что магазин Spar в ТЦ прекратил работу всего три дня назад. При этом претензии конкурсного управляющего относительно сохранности стеллажей оставили без комментария. В отделе аренды «Парнас-Сити», где Spar закрылся еще месяц назад, не слышали о подобных претензиях. В ТЦ «Дунай» на момент публикации не ответили на запрос.

Собеседники «Фонтанки» на рынке демонтажа подтвердили, что активы «Интерторга» буквально растворяются в воздухе. По словам одного их подрядчиков, приглашенных новыми арендаторами площадей магазинов «Семья» в Кировском районе, к моменту их прихода бОльшая часть оборудования уже отсутствовала. «Осталась мелочь - гирлянды, пара плазменных телевизоров, столы, стулья, вывески», - говорит он. Со слов собственника помещения, продавал их сам «Интерторг» в счет погашения долга. А вот тем, что осталось, уже распоряжались новые арендаторы. «В одной из точек осталось четыре холодильные камеры, приблизительной стоимостью 140 тысяч рублей каждая. Две были проданы по дешевке, две компания оставила себе», - сказал подрядчик. Выручка от продажи, в том числе, пошла на оплату услуг по демонтажу.



Такая ситуация сложилась, в том числе, по вине самого «Интерторга», возражают арендодатели. Закрыв большую часть магазинов, компания побросала оборудование, а зачастую и товарные запасы, на произвол судьбы. Вывозить их ретейлер отказался, ссылаясь на отсутствие средств, но милостиво разрешил собственникам сделать это за свой счет. Правда, и цену выставил несоразмерную. В итоге арендодатели остались перед выбором: платить или ждать, рискуя остаться без нового арендатора. Иногда залогом успеха является правильный выбор нового партнера. К примеру, собственник помещения на ул. Королева, дом 7 сдал свой площади Spar ООО «Батутный центр». До недавнего времени эта компания принадлежала бывшей гражданской супруге владельца «Интерторга» Мушвига Абдуллаева Инне Ким. Директором является ее родственница Надежда. По словам представителя арендодателя, магазин фермерских продуктов откроется к 8 марта и, вероятно, будет использовать оборудование «Интерторга». «Они как-то сами между собой договорились», - рассказал собеседник издания. Ранее Инна Ким заявляла о планах открыть 20 магазинов. По информации «Фонтанки», они будут работать под брендом KI-market. Связь нового проекта с погибшим бизнесом экс-супруга предпринимательница отрицала.



«Происходит какая-то махинация»

Поставщики «Интерторга» пока не слишком вдохновлены тем, как развиваются события. «Происходит какая-то махинация», - говорит собеседник издания, ожидающий включения в банкротный процесс.

Недоумение контрагентов «Интерторга», в частности, вызывает тот факт, что первым конкурсным кредитором, сумев обойти такого гиганта как «Сбербанк», стала неизвестная рынку компания «Гарант». По данным СПАРК, она была основана в 2016 году в Москве и принадлежит Сергею Кащееву. За его плечами несколько компаний, прекративших работу в Москве, Самаре и Хабаровске. «Гарант» специализируется на торговле соками, выручка в 2018 году составила 2,6 млрд рублей. При этом его сайт не активен, а телефоны не отвечают. Поставщики «Интерторга» рассказали «Фонтанке», что также не смогли выйти на связь с загадочным предприятием. «Гарант», таким образом, мог действовать в интересах владельцев «Интерторга», считают они.

Косвенным доказательством такой цепочки рассуждений может стать тот факт, что компания, не дождавшись решения суда о банкротстве «Интерторга», уступила свой долг петербургской ООО НТЦ «Про». Так, как было указано выше, предложила вернуть банкротный процесс на рельсы, проложенные самим ретейлером. Настораживает и тот факт, что «Гарант» подавал сразу пять одинаковых исков. "За этим может просматриваться попытка выбрать более подходящий суд", - говорит собеседник издания.

