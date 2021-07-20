FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
74.35р87.61р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
8
Печать

Приставы начали подготовку к сносу «Спорт-Паласа». На эти работы у них есть 10 лет

Судебные приставы пришли к зданию «Спорт-Паласа» на Крестовском острове

Федеральная служба судебных приставов начала готовить к сносу комплекс Sport Palace на Крестовском острове. Как рассказал «Фонтанке» его совладелец Роман Курбатов, утром 20 июля приставы огородили здание на Южной дороге сигнальной лентой и приступили к установке забора. Посетителей и персонал попросили покинуть комплекс.

«Приставы ведут неизвестные действия в здании, внутрь никого не пускают, в том числе представителей юрлица, адвокатов. Смотрит за этим полиция и силовая поддержка самих приставов», — рассказал Курбатов.

ПоделитьсяПоделиться

Основанием для работ стал ордер ГАТИ. Разрешение на установку забора выдано до 2031 года, но отмечено, что действие ордера не распространяется на земельные участки, которые были предоставлены под капитальное строительство. Но «Спорт Паласу» участок был сначала предоставлен под изыскательные работы, а затем заключен инвестдоговор.

Проблемы «Спорт Паласа» возникли из-за его неясного правового статуса. Из-за изменений в законодательстве объект не смог получить разрешение на ввод в эксплуатацию и обрел статус самостроя. О том, что клубу Sport Palace в Приморском парке Победы давно пора завершить деятельность, напомнил прокурор Петербурга Сергей Литвиненко в письме губернатору Александру Беглову. Но власти Петербурга не могут снести комплекс, ссылаясь на другую правовую коллизию: суд предписал провести демонтаж юрлицу, которое на тот момент уже не являлось правообладателем постройки.

В самом «Спорт Паласе» считают решение, по которому возбуждено исполнительное производство, незаконным. Оно вынесено судом общей юрисдикции, хотя это подведомственность арбитражного суда. Кроме того, сроки исковой давности истекли, а компания, которую прокуратура просила обязать демонтировать спортклуб, на момент подачи иска уже не была его собственником, комментировал Роман Курбатов.

Ранее комплексу отключили канализацию и вывезли с территории ели.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

PSW
Ну здание этого «паласа» уже стоит в парке, зачем ещё больше парк портить? Теперь забор на 10 лет, что ли? И стройка в течение 10 лет?? Бедный парк…(
OdinokiyDupri
Немного еще прокрутит и влисти и суды этот дядя.
Странно как то НЕ работает правосудие и НЕ исполняется закон в данном случае.
262224921
При нынешнем развитии техники и технологий произвести тент Россия будет не в состоянии .
Как вариант можно в апрашке у торговцев изъять китайские зонтики . И под ними разворачивать пункты вакцинации . Налятай, торопись...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний