Основанием для работ стал ордер ГАТИ. Разрешение на установку забора выдано до 2031 года, но отмечено, что действие ордера не распространяется на земельные участки, которые были предоставлены под капитальное строительство. Но «Спорт Паласу» участок был сначала предоставлен под изыскательные работы, а затем заключен инвестдоговор.



Проблемы «Спорт Паласа» возникли из-за его неясного правового статуса. Из-за изменений в законодательстве объект не смог получить разрешение на ввод в эксплуатацию и обрел статус самостроя. О том, что клубу Sport Palace в Приморском парке Победы давно пора завершить деятельность, напомнил прокурор Петербурга Сергей Литвиненко в письме губернатору Александру Беглову. Но власти Петербурга не могут снести комплекс, ссылаясь на другую правовую коллизию: суд предписал провести демонтаж юрлицу, которое на тот момент уже не являлось правообладателем постройки.

