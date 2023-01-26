Писатель Прилепин едет на фронт, США вводят новые санкции против ЧВК «Вагнер»: новости СВО за 26 января

Под санкции США также попал 531 представитель Вооруженных сил РФ Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 26 января 2023 года. В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о перспективах разговора с Путиным Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее в интервью Sky News заявил, что ему «неинтересно» встречаться и разговаривать с Путиным.

— Мы знаем, с какими обещаниями Зеленский избирался президентом, их совершенно нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали на Украине, — заявил Песков. — Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина.

Накануне Песков также заявил, что вариантов решения конфликта через переговоры на сегодняшний день нет. Депутат Госдумы предложил изменить статус СВО Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить статус спецоперации после решения стран Запада поставить танки Украине. Каким именно должен быть статус, депутат не уточнил, но он считает, что это позволит «перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы». Вопрос о том, как к этому относятся в Кремле, позже был задан журналистами Дмитрию Пескову.

— У нас на повестке дня нет такой темы, лучше какие-то детали уточнить у господина Шеремета, — ответил пресс-секретарь президента.

В профильном комитете Госдумы не видят в этом необходимости. Об этом позже заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. — Да, это новый виток напряженности, это выводит ситуацию на поле боя на более высокий уровень. Но это не повод объявлять войну Германии и другим странам. Мы это видим, запомним, найдем ответы на эти недружелюбные действия по отношению к нашей стране, — цитирует Картаполова РБК.



Камбоджа предложила обучать и украинских, и российских саперов Камбоджа, которая обучает разминированию украинских саперов, готова организовать обучение и для российских. Об этом, по информации местных изданий, заявил премьер-министр королевства Хун Сен. Он сказал, что Камбоджа не оказывает Киеву военной поддержки, обучение разминированию преследует гуманитарные цели.

— Камбоджа приветствует любые страны, желающие пройти обучение по разминированию в Камбодже, в том числе и Россию, — сказал премьер-министр.



Российских спортсменов позвали на Азиатские игры Олимпийский совет Азии предложил Российской Федерации и Республике Беларусь принять участие в Азиатских играх. Но для участия в соревнованиях нужно будет соблюсти требования Международного олимпийского комитета, который днем ранее предложил допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Среди условий МОК — спортсмены не должны принимать активного участия в поддержке специальной военной операции. Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что это интересно как дополнительная соревновательная практика, но пока непонятно, на каких условиях приглашают российских спортсменов.

Писатель Прилепин подписал контракт с Росгвардией и поехал на фронт Писатель и сопредседатель партии «Справедливая России — За правду» Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и «отправился в зону специальной военной операции для выполнения боевых задач». Прилепин еще задолго до объявления специальной военной операции бывал в Донбассе в качестве журналиста, позже стал советником главы ДНР, а позже — заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом. В 90-х годах, до начала писательской карьеры, Прилепин служил в ОМОНе и принимал участие в боевых действиях в Чечне. Новые санкции США Соединенные Штаты Америки признали ЧВК «Вагнер» «иностранным лицом, которое представляет собой крупную транснациональную преступную организацию», и вводят санкции против компаний и физических лиц, которые, по информации США, поддерживают ЧВК. Среди них российская компания Terra Tech, китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD вместе с люксембургской «дочкой» Spacety Luxembourg S.A., Sewa Security Services в ЦАР и другие.

Кроме того, санкционные списки США пополнили ряд оборонных, судоремонтных, авиационных предприятий, а также физлица. Среди них глава Минпромторга Денис Мантуров, более 500 представителей Вооруженных сил и другие.