Бесплатное распространение 500 миллионов. Как 111 муниципалитетов издают свои газеты

Фото: Кавашкин Борис, Христофоров Валерий/Фотохроника ТАСС Поделиться Поделиться





Лежащие пачками в присутственных местах, забивающие почтовые ящики, в лучшем случае почитываемые пенсионерами на скамеечках у подъездов муниципальные газеты — это еще и серьезный издательский рынок.

«Фонтанка» проделала титаническую работу, честно прочитав все до единой муниципальные газеты в 111 муниципальном округе. Затем редакция при помощи сайта госзаказа и собственных отчетов муниципалов подсчитала, во что обошлась каждая из них. В общей сложности в этом году в муниципальных округах Петербурга потратили на издание своих газет почти 205 млн рублей. На трехлетнем отрезке речь идет о 556 миллионах. Рассказываем, на что ушли и кому достались эти деньги.



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До 2019 года практически все муниципальные газеты Петербурга выглядели почти одинаково: рецепты, гороскопы, статья с поздравлением от депутата и репортаж с какого-нибудь субботника. Три года назад в нескольких округах города избрались оппозиционеры, которые взяли под свой контроль муниципальную печать и начали креативить. Например, в округе 72 во Фрунзенском районе летом 2020 года вышла муниципальная газета со статьями с заголовками из песен Егора Летова. Идея принадлежит Владимиру Волохонскому, избравшемуся вместе с командой Павла Швеца.



Красивые обложки муниципальной газеты последние три года делали и в муниципальном округе Владимирский — там избрались яблочники. Например, во время голосования по поправкам в Конституцию номер вышел с обложкой «Я/Мы наша Конституция» наподобие слогана, который стал популярным во время кампании за освобождение журналиста Ивана Голунова. Креатив принадлежал муниципальному депутату Виталию Боварю, после его отъезда за границу муниципалитет решил снять его с должности главного редактора газеты. Такой креатив — скорее исключение, говорят собеседники «Фонтанки» в муниципалитетах Петербурга. В большей степени муниципальные газеты — это ресурс. С одной стороны — предвыборный (перед выборами 2019 и 2021 года провластные кандидаты газеты использовали как агитационные материалы). С другой стороны — финансовый (или как ещё объяснить феномен Лиговки Ямской, где издают муниципальную газету, но не разносят).



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Все муниципалитеты города делятся на тех, кто выпускает газеты собственными силами и тех, кто передает на это деньги частным предпринимателям. Анализ «Фонтанки» недвусмысленно показывает, что первый путь более экономичен лишь на словах. Цифры не дают соврать: первая четверка муниципалитетов, тратящих больше всех на свои средства массовой информации, издают их сами.



Как правило, в этих схемах используются отдельные муниципальные предприятия. В силу законодательства, их бухгалтерия не публична. Мы можем лишь точно (до копейки) назвать, сколько они получают и осваивают денег. Сделать это проще простого — надо взять опубликованные (почти всеми МО) отчеты об исполнении муниципальных бюджетов. Согласно правилам, траты на средства массовой информации выносятся в отдельную категорию затрат, которые ни с чем нельзя перемешивать. Проходят они под строчкой 1200 — между расходами на физическую культуру и спорт и обслуживанием муниципального долга (если он есть).



Лучший по профессии

Безусловный лидер с огромным отрывом от пелотона по этому показателю за последние три года МО Коломяги. Издателем газеты там выступает местное МАУ «Муниципальная информационная служба» (МАУ МИС). В принципе, в наличии и прямой контракт на издание газеты — с типографией «Бостон-Спектр». Она получила от коломяжских муниципаьных информационщиков за три года почти 14 миллионов. Каждый раз «Бостон-Спектр» был единственный участником торгов и получал заказ по стартовой цене.



Примечательно, что по условиям контракта, типография должна была сама создавать редакционные материалы, редактировать и верстать их. Тем не менее, МАУ МИС финансируется из местного бюджета на куда большую сумму, чем получал «Бостон-Спектр». В отчетах об исполнении бюджетов четко указано: МАУ МИС получил за три года в общей сложности 22 852 260 рубля. Они ушли на безвозмездные субсидии учреждению на обеспечение его деятельности и выполнения муниципального заказа, плюс на опубликование правовой информации.



Такие огромные по меркам рынка инвестиции дают свои плоды. В этом году в конкурсе муниципальных и районных газет Петербурга Коломяги получили первое место в номинации «Лучшая публикация, посвященная пропаганде здорового образа жизни». А в прошлом году — также первое место за лучшую публикацию о военно-патриотическом и гражданско-правовом воспитании граждан». Ознакомиться с самой дорогой в городе муниципальной газетой можно тут.

Незыблемое

На втором месте по объему освоенных на сми средств — МО «Кронверкское». Стороннего наблюдателя могло бы удивить, что ни одного номера газеты «Кронверкский вестник» в этом году не найти там, где он обычно размещается — на сайте МО. Если очень сильно задаться целью, можно отыскать один номер — в разделе «Отчеты, Брошюры и памятки» опубликован отчет о работе органов местного самоуправления за 2021 год. Восьмистраничный документ с незамысловатой версткой и местами непропорционально растянутыми фотографиями оформлен как выпуск «Кронверского вестника» под номером 2 за 2022 год. В выходных данных указывается: Отпечатано на оргтехнике учредителя. Тираж 800 экз.».



Найти первый или третий номер газеты за этот год «Фонтанке» не удалось. Тем более странно, что в отчете об исполнении бюджета за 9 месяцев 2022 года в строчке «Средства массовой информации» указано — 3 266,9 тыс. рублей, а всего на год запланировано 5,4 миллиона.

С учетом этой цифры и отмеченных как освоенные за прошлый и 2020 год 5 059 200 и 4 810 400 рублей, всего за три года на муниципальные сми в Кронверкском уйдет 15,3 миллиона. В прошлом году у администрации МО был контракт на производство газеты и другой печатной продукции с ООО «НПС-Нева». Сумма контракта была — 1 073 537, из которых 925160 — собственно на саму газету. Однако в августе он был расторгнут, в общей сложности компания получила по нему 449 591 рубль, хотя ни разу не была упомянута в выходных данных. Сама по себе газета представляет из себя цветной 12-страничный вестник спортивных и культурных событий в Кронверском, густо сдобренных поздравлениями. Первое месте в газете занято Вячеславом Макаровым, оно зарезервировано за ним в макете с далекого 2012 года и прошло сквозь все редизайны и карьерные повороты политика.



Кадры решают все

Администрация Петергофа в нынешнем году стала абсолютным чемпионом по объему средств, направляемых на местные газеты — 10,4 миллиона рублей. Согласно отчету об исполнении бюджета, к 1 декабря из них было освоено 8,7 миллиона. Для сравнения, у занявшего второе место в этой номинации Автово — 5,9 млн за год. В Петергофе все деньги ушли МКУ «Муниципальная информационная служба». Из запланированных 10,4 млн рублей — 7,7 миллиона — на зарплаты сотрудникам МКУ. 85% из них к 1 декабря уже были освоены.

Интересно, что ранее расходы на сми в бюджете Петергофа были гораздо меньше — в них не включались зарплаты муниципальным работникам пера. Они появились там только в этом году и уже запланированы на будущее. Всего на сми Петергоф планирует потратить 11,2 миллиона в 2023 и 11,7 и 12,4 в два последующих. Местная газета на общем уровне муниципальной прессы выглядит как минимум не хуже.



Темная лошадка

В Автово общением власти с широкой публикой тоже занимается местное учреждение — МКУ «Автовские ведомости». Все 5 947 800 рублей из бюджета МО по строчке СМИ предназначено именно редакции газеты «Автовские ведомости» как муниципальному казенному учреждению. Однако в выходных данных с февраля 2020 года и до последнего номера значится: «Исполнитель ИП Сенюрина А.П.» Анна Сенюрина известный игрок на рынке издания муниципальных газет, к примеру, она печатает газету в Коммунаре и «Всеволожские вести». Однако никаких данных о договорных отношениях «Автовских вестей» с предпринимательницей отыскать не удалось, как и прикинуть, сколько она заработала на сотрудничестве с изданием.

Индивидуальные предприниматели вообще довольно часто участвуют в процессе производства муниципальных газет, и далеко не всегда это делается публично. К примеру, в выходных данных газеты поселка Саперный присутствует ИП Масленникова В.Ю., а отметок о том, что она занимается ее печатью в реестре муниципальных закупок нет. Впрочем, тут вряд ли речь о серьезных деньгах, на все про все Саперный выделяет на прессу всего по 80 тысяч рублей в год. А результат получается не намного хуже, чем у соседей, тратящих на газету миллионы. Да. большинство выпусков — черно-белые, нет фотографий детей на спортивных праздниках, но всю основную официальную информацию публиковать получается и даже дать слово прокуратуре, росреестру и МЧС для их сообщений.



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Вместе с тем и Виктория Масленникова — один из крупных участников рынка муниципальной прессы, и знает не только как за 80 тысяч в год делать нечто сносное, но и как за почти 3 млн рублей делать газету для Пушкина (и плюс еще одну с официальными публикациями), а за 2,5 миллиона — для Коломны. В целом Виктория Масленникова в этом году делает газеты для пяти МО Петербурга (общая сумма контрактов оценена «Фонтанкой» в 7,9 млн рублей), а за последние три года поучаствовала в издании восьми местных вестников.



Именно серьезными сетями кроме нее из ИП никто особо похвастаться не может — только разовые заказы. Правда, в пяти муниципальных округах частники делают газеты бессменно уже как минимум три года. Такие долговременные отношения принесли им не менее 30 млн рублей. Самые успешные в этом смысле — как раз Виктория Масленникова в Коломне (6 624 800рублей) и Кирилл Дмитриев в Ульянке (6 509 400).

По-настоящему же крупный бизнес получается у компаний покрупнее. Если судить только по этому году, безусловный лидер на рынке муниципальных сми — ООО «Медпресса» Константина Комарова (7 газет и 19,8 млн рублей). Вот как выглядит издаваемая им газета на Пискаревке за 4,8 млн рублей в год. За счет большего объема ему на пятки наступает ООО «ИД Премиумпресс» Сергея Иванова (10 газет и 19,3 млн рублей). Вот, к примеру, его газета для МО №65 в Приморском районе за 3,9 млн рублей в год.



А вот в номинации «Долго, дорого и очень славно» пальму первенства стоит отдать ООО «Редакция районных и муниципальных газет» предпринимательницы Ольги Сосипатровой. Сразу семь муниципальных округов на протяжении уже как минимум трех лет доверяли ей свои газеты, принеся ее компании более почти 39 миллионов. Вот пример самой дорогой ее работы — в МО Юго-Запад примерно за 2,5 млн рублей в год.



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О чем пишут

Кропотливое и усидчивое чтение всех-всех газет муниципалитетов (и даже лент новостей на их сайтах) на первый взгляд приводит к ожидаемому выводу: они все одинаковые. Однако это обманчивое ощущение.



Большинство газет действительно пишутся по общему макету: поздравление с очередным праздником, отчет о концерте или спортивном состязании на территории МО и чествование руководством округа победителей какого-нибудь конкурса или супругов-юбиляров, потом фотографии людей с граблями или лопатами (по сезону), которые во главе с руководством делают свой округ чище и краше, далее историческая часть или воспоминания старожилов округа и сообщения официальных ведомств: прокуратуры, Пенсионного фонда, Росстата. Крайне редко, когда кто-то выбивается из этой схемы. В конце у многих список юбиляров-долгожителей. Отдельный жанр — спецвыпуски с опубликованными местными нормативно-правовыми актами.

Кто-то справляется с задачей более творчески, кто-то не уходит дальше уровня школьных стенгазет. А где-то попадается и просто сплошной текст без малейшей попытки хотя бы минимальной газетной верстки. Но есть крайне редкие исключения, когда начинает казаться, что исполнители всерьез подходят к своей работе. Тогда в муниципальной газете появляется множество разговоров с жителями, действительно интересные и хорошо написанные статьи про местные события. Попадаются попытки рассказать о проблемах округа, пусть даже и кажущиеся мелкими и местечковыми, но про что же еще писать муниципальной газете?



Более опытный глаз безошибочно различит политическую ориентацию руководства округа. Здесь следует ориентироваться на раздел с поздравлениями. Если он есть, то обязательно на первой полосе. Чтобы фоторгафии поздравляющих смотрели даже на тех, кто не станет открывать газету.



Позвольте поздравить Так уж сложилось, что в последние годы примерно половина муниципальных газет считала долгом опубликовать поздравление с 23 февраля, 8 марта, днем победы, Днем Конституции и 1 сентября от одного конкретного человека — главы Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова. Как подсчитала «Фонтанка», в течении 2020 года его поздравления жителей своего округа публиковали 68 муниципальных газет. В конце концов сложилось ощущение, что это совершенно естественно, что именно Вячеслав Макаров всех поздравляет со всеми праздниками совершенно одинаковыми во всех МО словами, естественно.



Однако оказывается, это было очевидно лишь половине главных редакторов газет. Остальные совершенно спокойно обходились без его теплых слов. Либо жителей с праздниками поздравляли только местные чиновники и депутаты, либо те, кто прошел в ЗакС или Госдуму от этого округа. Таких газет «Фонтанка» насчитала 18 штук. Не так уж и мало.

Есть и довольно широкий пласт газет, которые вообще обходились без именных поздравлений и фотографий депутатов на первых полосах. Это меньшинство, но их существование особенно сильно подчеркивает тот факт, что официальная фотография в пиджаке и набор дежурных пожеланий — совершенно не обязательный атрибут празднования 8 марта, а первоклассники могут услышать первый звонок без напутственной речи совершенно неизвестного им дяденьки. И все эти иконостасы в муниципальной прессе — следствие совершенно не касающихся жителей политических процессов.



Интересное наблюдение — после того, как в конце 2021 года Вячеслав Макаров покинул пост спикера ЗакСа и перебрался на работу в Госдуму, большинство муниципальных округов начали публиковать поздравления от нового главы городского парламента — Александра Бельского, — как в газетах, так и у себя в лентах новостей на сайтах. Примечательно, что при Макарове поздравления от него публиковали 68 муниципальных округов, а в этом году пожелания и теплые слова от Бельского в газетах и на сайтах размещают 69 муниципалитетов.



Вместе с тем, ряд округов счел, что смена спикера снимает с них обязанность публиковать поздравления от имени человека, занимающего этот пост. «Фонтанка» выяснила, что газеты сразу в 23 муниципальных округах перестали печатать подобное с конца 2021 года. Теперь там либо только местные депутаты и чиновники, либо никого.



Особняком стоят семь муниципальных округов, которые не перестали призывать Вячеслава Макарова в главные действующие лица на праздниках. Речь о шести муниципалитетах в Петроградском районе и МО Ланское. В них, кстати, к депутату Госдумы добавилась депутат городского парламента — Марина Макарова.

Денис Лебедев, Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

