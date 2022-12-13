«А в учебнике что нам говорили: царь-плотник, прост в общении». Реставраторы удивили гардеробом Петра I

Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Дни Эрмитажа в Реставрационно-хранительском центре в Старой Деревне открыли обновленную экспозицию в Галерее костюма: до Нового года можно посмотреть на десятки нарядов, составлявших гардероб Петра Великого, — и изменить свое мнение о нем. Выставка приурочена к 350-летию со дня рождения императора.



Чтобы показать петербуржцам, во что одевался основатель нашего города, реставраторы Эрмитажа провели колоссальную работу. Всего в гардеробе, на протяжении своей истории кочевавшем из Кунсткамеры в Зимний дворец (а оттуда назад, потом в Русский музей, Музей революции и Этнографический), — свыше 300 предметов, относящихся к 1672–1725 годам. На выставке представлены не все, но самые яркие: от парадных костюмов и военных мундиров, включая польский и шкиперский кафтаны, до домашних туалетов, причудливых головных уборов и обуви (правда, ее в коллекции — всего две пары).



Поднявшись на лифте в глубины здания РХЦ, посетитель попадает в затемненную галерею, обе стены которой представляют собой витрины, наполненные манекенами. На них — разных цветов «пижонские» костюмы, один из которых — с тросточкой (да непростой, с подзорной трубой внутри), более скромные белые одежды, нежно-лазурный костюм, изготовленный берлинскими мастерами для коронации супруги Петра Екатерины Алексеевны в мае 1724 года, и — сюрприз — многочисленные халаты на восточный манер (к слову, наиболее крупный комплекс домашнего мужского платья, сохранившийся в музейных собраниях).



Камзолы в центральной витрине поражают качеством и обилием вышивки. Чтобы показать их, работу пришлось делать двойную.

«Это предметы, которые прошли реставрацию лет 40 назад, и тогда их реставрировали при помощи клея, — рассказывает заведующая научной лабораторией реставрации тканей Марина Денисова. — Та методика диктовала определенные манипуляции: костюм был распорот — где-то швы были очень серьезно повреждены в результате, разодраны. Этот костюм распороли на детали, каждую деталь отдельно наклеили и потом сшили. Но со временем клей стал стягивать, сделал ткань похожей на картон, швы были некорректно собраны, а где-то просто отсутствовали кусочки ткани, поэтому костюм деформировался, и мы провели вторую реставрацию».

Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





При всем многообразии нарядов их цвета кажутся приглушенными и возникает вопрос: были ли они такими на самом деле или выцвели до наших дней и их не стали восстанавливать?

«Восстановить ткань до оригинального оттенка практически невозможно без грубого вмешательства, ее можно просто покрасить, — отвечает на вопрос «Фонтанки» Марина Денисова. — Крашение идет при высокой температуре в водном растворе. Понятно, что мы не можем опустить костюм, и даже деталь, в кипящий раствор красителя, — потому что покрасится не только сама ткань, но и вышивка. Поэтому мы не занимаемся восстановлением цвета как такового. Мы занимаемся сохранением предмета таким, какой он до нас дошел».



Интересно, что к траченным молью местам специалист применяет слово «инкрустация» — действительно, порой реставраторам приходится вставлять в сохранившуюся ткань маленькие кусочки — да так, чтобы никто не заметил соединения. А ведь при носке костюма одни места выцветают больше, другие — меньше.

«Наша задача, вставляя кусочки, подобрать для плеча — один оттенок этого цвета, для подмышки — другой, чтобы смотрелось единой тканью, — продолжает завлабораторией. — В этом сложность работы. Было очень много нюансов, много выкрасок цвета, но у нас благодаря дирекции прекрасная новая лаборатория, где есть все возможности работы и с костюмами, и со шпалерами, и с любыми тканями. Есть своя химическая лаборатория, которую мы пока еще оснащаем, но у нас есть уже возможность проанализировать цвет, определить цифровые координаты, подобрать рецепт и, самое важное, повторить этот рецепт при необходимости».



Ткани искусственно не состаривают: деградация материала не нужна, его сразу подбирают подходящего цвета и толщины. Но и это непросто: идентичные ткани сейчас уже не выпускают, приходится подбирать максимально близкие из того, что производят на фабриках.

«Здесь показано разнообразие костюмов — и белые, и узорчатый шелк прекрасных оттенков, достаточно насыщенных, есть домашние халаты — и зеленые, и розовые, и голубой, и золотой, то есть весь спектр, — оценивает колористические предпочтения Петра Великого Марина Денисова. — Много белого, много красного, много коричневого. Вот стоит терракотовый бархатный костюм, но на самом деле он как раз в результате деградации красителя сильно постарел и выглядит пепельным за счет шелкового ворса, но вообще он ярко-терракотовый. Подлинный цвет его можно увидеть, только заглянув в складочку. Он сейчас гораздо бледнее, чем был. Это насыщенные цвета, много теплых, ярких оттенков».



По словам реставраторов, Петр Великий любил карманы: в одних его штанах специалисты насчитали их аж восемь штук! Объемных, из крепкой ткани. А если еще вспомнить, что помимо них было по два больших кармана на камзоле и на кафтане...

Степень поношенности у нарядов разная.

«Некоторые он долго носил — любимые были, некоторые малоношеные, по одному-два раза, — рассказывает Татьяна Грунина-Шкварок, художник-реставратор высшей категории. — Но надо сказать, что кафтаны, камзолы стирать было нельзя: они такие многослойные! Скорее всего, их чистили каким-то образом, щетками. Белье — понятно, прачки стирали. Кафтаны летние тоненькие — скорее всего, тоже стирались. Ну а вообще Петр I — император, не по чину ему было 10 лет ходить в одном кафтане!»

Заношенность нарядов — сегодня не только минус, но и плюс. Она может многое рассказать о владельце.



«Среди халатов есть очень заношенные, и мы, естественно, не будем это никогда убирать, — продолжает реставратор. — Внизу, там, где сапоги, покрытые ваксой, — сильно затерт низ халата, где носы и где пятки, — и прямо видно, как он шагал. Видно засаленность на рукавах — отвороты. Эти халаты тоже нельзя было мыть, они стеганые, на вате, многослойные, они бы этого просто не пережили».



Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Халаты, кстати, изготовлены из привозных тканей — китайских, западноевропейских, с Ближнего Востока — об этом говорит и форма рукава.



«Когда работаешь с именной вещью, очень по-разному ощущаешь себя: с вещами некоторых хозяев — очень тяжело, а с Петром Алексеевичем не так: он настолько «приятен в общении»! — делится Татьяна Грунина-Шкварок. — И конечно, когда мы видим вот эту «изнанку», история оживает. Потому что никакие учебники не дают полного представления. Посмотрите на это многообразие цветов и изысканный вкус! А в учебнике что нам говорили: «Царь-плотник», «прост в общении». Но на самом деле это совершенно не так. Даже эти халаты домашние он выбирал сам, вряд ли ему приносили: «Вот, мы вам купили, Петр Алексеевич, носите». Я думаю, что он выбирал, что носить. И качество художественное, красота этих изделий говорит сама за себя. У него невероятный вкус — настолько все изысканно и красиво».

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

