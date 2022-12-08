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    Эрмитаж покажет более трёхсот предметов гардероба Петра Великого

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    В музее продолжается Год Петра Великого: одним из масштабных проектов, посвящённых основателю Петербурга, в музее называют выставку предметов из его гардероба в реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня».

    Фото: hermitagemuseum.org
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    С 9 декабря 2022 вы сможете увидеть обновлённую экспозицию в Галерее костюма. Через пять лет после открытия её пространство впервые полностью займут предметы из коллекции «Гардероб Петра I». В музее отмечают, что это собрание считается лучшим в мире на тему мужского костюма конца XVII — первой четверти XVIII века. Эрмитаж приводит цитату Михаила Пиотровского, который сравнивает выставку костюмов императора с воссозданием одной из знаменитых петровских ассамблей: для зрителей будто оживут плотник, щеголи, вожди, гуляки.

    Всего в составе коллекции петровской одежды — больше трёхсот предметов 1672–1725 годов. Среди них — ранние костюмы и аксессуары, например польский кафтан, французские вещи, декорированные вышивкой шёлковой нитью, одежда времен Великого посольства (в Нидерландах Пётр одевался как местный бюргер или крестьянин). Император любил голландский костюм, среди предметов которого — «саардамский» камзол. На экспозиции вы увидите порядка двадцати голландских костюмов Петра. Также будет одежда на английский, шведский манер, тринадцать домашних халатов, сделанных из ценных итальянских, французских и китайских тканей. Дополнят одежду обувь и головные уборы.

    Фото: hermitagemuseum.org
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    В музее отмечают, что такая масштабная выставка петровского костюма призвана в том числе освежить взгляд на миф о Петре как о царе, который носил исключительно мундир или скромную одежду плотника. Как вы увидите на экспозиции, основатель Петербурга ценил ткани и пошив высочайшего класса и даже самовыражался через одежду, примеряя разные образы.

    Выставка «Гардероб императора. К 350-летию со дня рождения Петра Великого» пройдёт в Галерее костюма Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня» с 9 декабря 2022 по 31 декабря 2023.

    6+

    Анастасия Семенович

    Фото: hermitagemuseum.org
    Фото: hermitagemuseum.org

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    Комментарии 1

    Zak-r208 Дек 2022 в 15:20
    "Царские шмотки!"(с)
    Халатик с прикольным принтом, сейчас такое норм.
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