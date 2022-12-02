Эрмитаж изменит концепцию своего будущего центра в Москве

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе ежегодной интернет-встречи с посетителями 2 декабря рассказал о планах развития центра «Эрмитаж — Москва». По его словам, он задумывался для рассказа о крупных проектах музея в области современного искусства, однако в новых условиях проведение таких проектов стало нереальным, и концепцию центра придется менять. Кроме того, предстоит подписывать новый договор с инвесторами, которые будут его содержать: срок действия предыдущего истек за время строительных работ.



«Сейчас мы, советуясь с московскими коллегами, как-то переформатируем наше присутствие, — сказал Пиотровский. — Центр будет, безусловно. Но посмотрим, что именно нужно. Москва — это же как Париж или Амстердам: там надо что-нибудь особенное».

