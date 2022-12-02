Эрмитаж изменит концепцию своего будущего центра в Москве

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе ежегодной интернет-встречи с посетителями 2 декабря рассказал о планах развития центра «Эрмитаж — Москва». По его словам, он задумывался для рассказа о крупных проектах музея в области современного искусства, однако в новых условиях проведение таких проектов стало нереальным, и концепцию центра придется менять. Кроме того, предстоит подписывать новый договор с инвесторами, которые будут его содержать: срок действия предыдущего истек за время строительных работ.
«Сейчас мы, советуясь с московскими коллегами, как-то переформатируем наше присутствие, — сказал Пиотровский. — Центр будет, безусловно. Но посмотрим, что именно нужно. Москва — это же как Париж или Амстердам: там надо что-нибудь особенное».
Относительно перспектив проведения выставок современного искусства в Петербурге директор Эрмитажа заявил, что об этом «будут некоторые размышления», поскольку «в ближайшее время ничего привозить не получится».
«Будем осваивать те коллекции, что у нас есть», — прокомментировал Пиотровский. Он также подчеркнул, что музей занялся реставрацией современного искусства.
Что касается показа современного искусства авторов из России, позиция директора Эрмитажа — в том, что для этого есть Русский музей и галереи.
Центр «Эрмитаж — Москва» должен был открыться на территории бывшей промзоны ЗИЛ, изначально — к 2020 году.
Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, а также некоторые другие его сотрудники покинули музей и страну после начала специальной военной операции.