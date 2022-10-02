Главный по современному искусству в Эрмитаже Дмитрий Озерков рассказал о своем увольнении и отъезде из России

Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков 2 октября в социальной сети рассказал, что уехал из России сразу после начала спецоперации, но окончательное решение расстаться с Эрмитажем, где проработал 22 года, принял после интервью директора музея Михаила Пиотровского. Дмитрий Озерков рассказал, что, как хранитель, передал ту часть коллекции, за которую отвечал, и с марта не участвовал в деятельности музея, не намереваясь иметь ничего общего с современной Россией, испытывая стыд за ее действия на Украине и чувство вины.

Он отметил, что создание 2006 году отдела современного искусства в Эрмитаже должно было оживить и придать вектор развития классической коллекции музея, научить говорить о ней новым языком, и в итоге отдел изменил имидж музея и повлиял на его статус. «Он строился на диалоге и взаимном уважении к языкам и странам, национальностям и религиям, истории и современности», — написал Озерков, напомнив о громких проектах последних лет, таких как проведение «Манифесты», выставки Ансельма Кифера, Яна Фабра и других востребованных в мире художников.