    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, сев

    758мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd55.3eur52.74
    Бастрыкин рулитБеженцы на границеПрисоединение территорийМобилизация в ПетербургеОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Главный по современному искусству в Эрмитаже Дмитрий Озерков рассказал о своем увольнении и отъезде из России

    3902
    5 комментариев

    Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков 2 октября в социальной сети рассказал, что уехал из России сразу после начала спецоперации, но окончательное решение расстаться с Эрмитажем, где проработал 22 года, принял после интервью директора музея Михаила Пиотровского.

    Дмитрий Озерков рассказал, что, как хранитель, передал ту часть коллекции, за которую отвечал, и с марта не участвовал в деятельности музея, не намереваясь иметь ничего общего с современной Россией, испытывая стыд за ее действия на Украине и чувство вины.

    Он отметил, что создание 2006 году отдела современного искусства в Эрмитаже должно было оживить и придать вектор развития классической коллекции музея, научить говорить о ней новым языком, и в итоге отдел изменил имидж музея и повлиял на его статус.

    «Он строился на диалоге и взаимном уважении к языкам и странам, национальностям и религиям, истории и современности», — написал Озерков, напомнив о громких проектах последних лет, таких как проведение «Манифесты», выставки Ансельма Кифера, Яна Фабра и других востребованных в мире художников.

    Кроме Эрмитажа, самый известный куратор в области современного искусства в Петербурге ушел с других мест работы — с программы Art and Science ИТМО, из галереи мультимедиа-искусства «Цифергауз», из городского совета по культуре при губернаторе, а также с других должностей.

    В интервью, которое побудило Озеркова уволиться, директор Эрмитажа говорил, что в настоящее время Россия совершает великие глобальные преобразования, и «есть ситуации, когда совершенно ясно, что человек должен быть со своей страной».

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close