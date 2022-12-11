История по тарелочкам. Эрмитаж на Кандинском и агитфарфоре показывает, как СССР строил новый мир

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Манеже Малого Эрмитажа открыли выставку «Русский авангард. История для нового мира». Свыше 500 экспонатов, преимущественно фарфор и картины (в том числе Малевича, Кандинского), на которых основан декор посуды, рассказывают о появлении нового стиля и о его влиянии на прикладное искусство, вплоть до нашего времени.



Причудливо тасуется колода: еще лет 10 назад казавшиеся наивной экзотикой, агитационные предметы фарфора родом из эпохи авангарда сейчас, в силу вновь возросшей роли идеологии, кажутся пугающе понятными. Ведь и сегодня вполне можно вообразить шахматы с, допустим, «либералами» и «патриотами» (в витринах — с Белой и Красной армией), блюдо в помощь утратившим свой дом (на выставке — «На помощь голодающему населению Поволжья») и сервизы с символами движения (тогда — серп и молот). И много чего еще. Но тогда идея была все-таки более глубокая.



«Революция должна была создать нового человека, — объясняет Михаил Дединкин, заместитель заведующего Отделом западноевропейского искусства. — Нового человека должен создать новый быт, новая художественная среда — бытовая, архитектурная. Это должно было быть новое общество, новые отношения и так далее. Это универсум, который начинается от фарфоровой чашечки и заканчивается огромными зданиями, массовыми праздниками, новыми трудовыми отношениями между людьми и созданием нового, лишенного привязки к быту человека; человека, который может сосредоточить себя исключительно на творчестве. Это была идея. Насколько она воплотилась — настолько воплотилась».



Век назад страна переживала невероятный бум в искусстве. Эксперименты тех лет — в разных его формах: музыке, театре, изобразительном искусстве — вписавшись в промежуток времени между имперским прошлым России и советским будущим с четко выраженным делением на «настоящее» и «чуждое». В этот короткий этап, казалось, в творчестве было можно все.

«Всеми вопросами организации культуры и образования занимался народный комиссариат просвещения, отдел ИЗО Наркомпроса возглавляли художники авангарда, или футуристы, как их тогда всех называли, — Давид Штеренберг и его заместитель Николай Пунин, — рассказывает куратор выставки Анна Иванова, завотделом «Музей Императорского фарфорового завода». — Эти новаторы в искусстве первыми примкнули к революции и стали сотрудничать с советской властью, которая обещала свободу творчества. Великие русские авангардисты, мыслители, философы, теоретики искусства — Кандинский, Малевич, Петров-Водкин — также приняли активное участие в создании новой художественной культуры и образования. Они заняли посты в новых художественных организациях. Можно сказать, что они надеялись на приход нового мировоззрения».



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Бывший императорский фарфоровый завод был передан Наркомпросу в марте 1918 года.

«Он должен был стать образцом новой художественной промышленности, — продолжает Анна Иванова. — Таким образом, императорский фарфор — аристократичный, роскошь императорского двора — стал доступен для художников русского авангарда. И сейчас работы авангардистов, которые мы показываем на выставке, стали уникальным художественным явлением и подлинной драгоценностью и памятником тех времен, высоких устремлений и надежд».



На экспозиции показано развитие супрематизма на фарфоре — сначала это были супрематические композиции, которые расписывали ученики Малевича, Николай Суетин и Илья Чашник. Затем — фигуративные образы (тут их показывают вместе с живописью Малевича), и потом в начале 30-х годов — орнаменты из элементов, созданных супрематистами.

«Они не фарфор собирались делать, а архитектоны — это должно было воплотиться в гигантских архитектурных формах, — ставит предметы в контекст Михаил Дединкин. — У человечества и советской России, которая находилась в не самом лучшем экономическом положении, не было возможности для воплощения этих идей. Но позже это нашло отражение в советском конструктивизме, и памятники этой эпохи мы, конечно, знаем. Но начиналось все с того, что они делали чашечки, неудобные чайники, неупотребимые в быту чашки, тарелки с лозунгами — это одна из форм, и очень ярких, которая сохранилась, благодаря вечности материала, в своей первозданной свежести».



В витринах, и правда, можно встретить угловатые чашки-половинки, чайники прямоугольных форм и со «сплошными», без отверстия для пальцев, ручками.

«Это осталось удивительным феноменом духовных поисков начала ХХ века. Просто за этими вещами надо видеть философские размышления самого Малевича о месте художника, характере общества», — говорит Михаил Дединкин.

Кроме живописи и фарфора (все — ручная работа, которая стоит безумных денег на мировых аукционах!), на выставке представлены ткани — с шестеренками, колосками пшеницы и более абстрактными мотивами. А в центре выставки стоят манекены, одетые в, казалось бы, невзрачные, но необычные наряды: это реконструкции, выполненные по эскизам первых послереволюционных лет. В 1922 году Александр Родченко создал костюм конструктора, который потом с удовольствием носил и сам: наиболее уязвимые с точки зрения потертости места отделал кожей, сделал большие карманы для инструментов. Также производственные костюмы разрабатывала жена Родченко — Варвара Степанова, они были представлены публике в спектакле Всеволода Мейерхольда «Смерть Тарелкина». И если костюм Родченко раньше уже демонстрировали в разных проектах, то костюм дворника Пахома, например, можно увидеть впервые. Их воссоздал дизайнер Денис Казанцев.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Авангард не умер: во время хрущевской оттепели он снова появляется в новых формах — тогда на заводе работали ученики Малевича, Анна Лепорская и Эдуард Криммер, — обобщает Анна Иванова. — И мы показываем эти вещи тоже. Вновь был востребован авангард и в 90-е годы, когда мы наблюдали социальные потрясения: художники остро на них реагировали в новых формах — острых, изломанных, выражая свое отношение к тому, что происходило. Ну и в настоящее время авангард является школой для современных художников».



На выставке представлены мемориальные комплексы вещей Кандинского, Малевича, Инны Олевской — известного художника по фарфору, ушедшей год назад.

Выставка «Русский авангард. История для нового мира» изначально создавалась для центра «Эрмитаж Амстердам», пользовалась там большим успехом, однако проработала всего лишь месяц и единственная из всех эрмитажных выставок была увезена досрочно в Россию после начала специальной военной операции. В Петербурге ее можно будет посмотреть до 26 марта.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

