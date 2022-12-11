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    История по тарелочкам. Эрмитаж на Кандинском и агитфарфоре показывает, как СССР строил новый мир

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    2 комментария
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    В Манеже Малого Эрмитажа открыли выставку «Русский авангард. История для нового мира». Свыше 500 экспонатов, преимущественно фарфор и картины (в том числе Малевича, Кандинского), на которых основан декор посуды, рассказывают о появлении нового стиля и о его влиянии на прикладное искусство, вплоть до нашего времени.

    Причудливо тасуется колода: еще лет 10 назад казавшиеся наивной экзотикой, агитационные предметы фарфора родом из эпохи авангарда сейчас, в силу вновь возросшей роли идеологии, кажутся пугающе понятными. Ведь и сегодня вполне можно вообразить шахматы с, допустим, «либералами» и «патриотами» (в витринах — с Белой и Красной армией), блюдо в помощь утратившим свой дом (на выставке — «На помощь голодающему населению Поволжья») и сервизы с символами движения (тогда — серп и молот). И много чего еще. Но тогда идея была все-таки более глубокая.

    «Революция должна была создать нового человека, — объясняет Михаил Дединкин, заместитель заведующего Отделом западноевропейского искусства. — Нового человека должен создать новый быт, новая художественная среда — бытовая, архитектурная. Это должно было быть новое общество, новые отношения и так далее. Это универсум, который начинается от фарфоровой чашечки и заканчивается огромными зданиями, массовыми праздниками, новыми трудовыми отношениями между людьми и созданием нового, лишенного привязки к быту человека; человека, который может сосредоточить себя исключительно на творчестве. Это была идея. Насколько она воплотилась — настолько воплотилась».

    Век назад страна переживала невероятный бум в искусстве. Эксперименты тех лет — в разных его формах: музыке, театре, изобразительном искусстве — вписавшись в промежуток времени между имперским прошлым России и советским будущим с четко выраженным делением на «настоящее» и «чуждое». В этот короткий этап, казалось, в творчестве было можно все.

    «Всеми вопросами организации культуры и образования занимался народный комиссариат просвещения, отдел ИЗО Наркомпроса возглавляли художники авангарда, или футуристы, как их тогда всех называли, — Давид Штеренберг и его заместитель Николай Пунин, — рассказывает куратор выставки Анна Иванова, завотделом «Музей Императорского фарфорового завода». — Эти новаторы в искусстве первыми примкнули к революции и стали сотрудничать с советской властью, которая обещала свободу творчества. Великие русские авангардисты, мыслители, философы, теоретики искусства — Кандинский, Малевич, Петров-Водкин — также приняли активное участие в создании новой художественной культуры и образования. Они заняли посты в новых художественных организациях. Можно сказать, что они надеялись на приход нового мировоззрения».

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    Бывший императорский фарфоровый завод был передан Наркомпросу в марте 1918 года.

    «Он должен был стать образцом новой художественной промышленности, — продолжает Анна Иванова. — Таким образом, императорский фарфор — аристократичный, роскошь императорского двора — стал доступен для художников русского авангарда. И сейчас работы авангардистов, которые мы показываем на выставке, стали уникальным художественным явлением и подлинной драгоценностью и памятником тех времен, высоких устремлений и надежд».

    На экспозиции показано развитие супрематизма на фарфоре — сначала это были супрематические композиции, которые расписывали ученики Малевича, Николай Суетин и Илья Чашник. Затем — фигуративные образы (тут их показывают вместе с живописью Малевича), и потом в начале 30-х годов — орнаменты из элементов, созданных супрематистами.

    «Они не фарфор собирались делать, а архитектоны — это должно было воплотиться в гигантских архитектурных формах, — ставит предметы в контекст Михаил Дединкин. — У человечества и советской России, которая находилась в не самом лучшем экономическом положении, не было возможности для воплощения этих идей. Но позже это нашло отражение в советском конструктивизме, и памятники этой эпохи мы, конечно, знаем. Но начиналось все с того, что они делали чашечки, неудобные чайники, неупотребимые в быту чашки, тарелки с лозунгами — это одна из форм, и очень ярких, которая сохранилась, благодаря вечности материала, в своей первозданной свежести».

    В витринах, и правда, можно встретить угловатые чашки-половинки, чайники прямоугольных форм и со «сплошными», без отверстия для пальцев, ручками.

    «Это осталось удивительным феноменом духовных поисков начала ХХ века. Просто за этими вещами надо видеть философские размышления самого Малевича о месте художника, характере общества», — говорит Михаил Дединкин.

    Кроме живописи и фарфора (все — ручная работа, которая стоит безумных денег на мировых аукционах!), на выставке представлены ткани — с шестеренками, колосками пшеницы и более абстрактными мотивами. А в центре выставки стоят манекены, одетые в, казалось бы, невзрачные, но необычные наряды: это реконструкции, выполненные по эскизам первых послереволюционных лет. В 1922 году Александр Родченко создал костюм конструктора, который потом с удовольствием носил и сам: наиболее уязвимые с точки зрения потертости места отделал кожей, сделал большие карманы для инструментов. Также производственные костюмы разрабатывала жена Родченко — Варвара Степанова, они были представлены публике в спектакле Всеволода Мейерхольда «Смерть Тарелкина». И если костюм Родченко раньше уже демонстрировали в разных проектах, то костюм дворника Пахома, например, можно увидеть впервые. Их воссоздал дизайнер Денис Казанцев.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    «Авангард не умер: во время хрущевской оттепели он снова появляется в новых формах — тогда на заводе работали ученики Малевича, Анна Лепорская и Эдуард Криммер, — обобщает Анна Иванова. — И мы показываем эти вещи тоже. Вновь был востребован авангард и в 90-е годы, когда мы наблюдали социальные потрясения: художники остро на них реагировали в новых формах — острых, изломанных, выражая свое отношение к тому, что происходило. Ну и в настоящее время авангард является школой для современных художников».

    На выставке представлены мемориальные комплексы вещей Кандинского, Малевича, Инны Олевской — известного художника по фарфору, ушедшей год назад.

    Выставка «Русский авангард. История для нового мира» изначально создавалась для центра «Эрмитаж Амстердам», пользовалась там большим успехом, однако проработала всего лишь месяц и единственная из всех эрмитажных выставок была увезена досрочно в Россию после начала специальной военной операции. В Петербурге ее можно будет посмотреть до 26 марта.

    Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    Kostyn11 Дек 2022 в 18:44
    Мне кажется революционный творческий авангард 20-х и 30-х годов во всех направлениях искусства еще до конца не понят.
    +0−0
    28022717011 Дек 2022 в 18:35
    Д.о.б.р.ы.й де.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а об.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.озн.ан.и.е, так ка.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
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