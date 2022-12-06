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    Кино

    Страшный сон Пиотровского: посмотрите первые кадры мультфильма «Коты Эрмитажа», где чуть не сгрызли «Мону Лизу»

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    3 комментария
    Фото: предоставлено ROCKET Releasing
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    Создатели анимационной ленты «Коты Эрмитажа» поделились первыми кадрами мультфильма, который должен выйти на экраны 23 марта 2023 года.

    Сценарий изобилует невероятными приключениями, начиная с того, что в Петербург едет ни больше ни меньше «Мона Лиза». И прямо во время экспонирования в Эрмитаже ее собираются похитить, ну а что еще хуже — сгрызть: пока грабители (страшный сон Михаила Пиотровского!) строят свои планы, к шедевру подбирается Морис. Так зовут мышонка, попавшего в музей вместе с котом Винсентом внутри клавесина, который подобрали моряки во время наводнения (не спрашивайте) и отправили в Петербург. К счастью, у Эрмитажа есть элитный кошачий отряд, частью которого Винсент мечтает стать — особенно с учетом наличия в нем кошечки Клеопатры из Египетского зала.

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    Над приключенческой лентой о пушистых защитниках петербургского музея работает режиссер Василий Ровенский («Пиноккио. Правдивая история», «Полное погружение», продюсер мультфильмов «Принцесса и дракон», «Чудо-Юдо»), он же — соавтор сценария (совместно с Федором Деревянским и Эльвирой Буштец). Продолжительность мультфильма — 70 минут.

    Фото: предоставлено ROCKET Releasing

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    Комментарии 3

    26092824106 Дек 2022 в 19:25
    Если я кухаркиного сына не сажаю с собой за стол, то тем самым я охраняю лучшее, что есть на земле, я участвую в естественноисторическом отборе.©
    +0−0
    MGF06 Дек 2022 в 19:16
    Страшный его сон - это когда его шарфики пойдут на портянки, его же сыну! ☠️
    +0−0
    своих не бросаем06 Дек 2022 в 19:11
    страшный его сон, когда в подвале будут спрашивать, где оригиналы?
    +3−0
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