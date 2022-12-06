Страшный сон Пиотровского: посмотрите первые кадры мультфильма «Коты Эрмитажа», где чуть не сгрызли «Мону Лизу»

Создатели анимационной ленты «Коты Эрмитажа» поделились первыми кадрами мультфильма, который должен выйти на экраны 23 марта 2023 года.



Сценарий изобилует невероятными приключениями, начиная с того, что в Петербург едет ни больше ни меньше «Мона Лиза». И прямо во время экспонирования в Эрмитаже ее собираются похитить, ну а что еще хуже — сгрызть: пока грабители (страшный сон Михаила Пиотровского!) строят свои планы, к шедевру подбирается Морис. Так зовут мышонка, попавшего в музей вместе с котом Винсентом внутри клавесина, который подобрали моряки во время наводнения (не спрашивайте) и отправили в Петербург. К счастью, у Эрмитажа есть элитный кошачий отряд, частью которого Винсент мечтает стать — особенно с учетом наличия в нем кошечки Клеопатры из Египетского зала.