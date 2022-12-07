Михаил Пиотровский рассказал, что и на какую сумму купил и получил в дар Эрмитаж в 2022 году

Директор Эрмитажа рассказал, как музей пополнил свои коллекции в 2022 году. На вопрос корреспондента «Фонтанки» 7 декабря Михаил Пиотровский ответил, что на новые экспонаты потратили 63 миллиона рублей, из которых 8 миллионов — средства госбюджета, а 55 миллионов — пожертвования музею.



В числе новых предметов музея, помимо работы Пьетро Лонги (о ней «Фонтанка» уже писала), — работа Бёклина, портрет Александра III кисти Николая Шильдера, текст указа Петра Великого на немецком языке о соблюдении законов в государстве на всех уровнях управления (дар А. А. Жукова), собрания коллекционеров Ханукаева (костюмы и обувь), Мустафаева (мусульманская керамика) и дар Михаила Карисалова (предметы дворцовых сервизов российских императоров XVIII — начала XX века).