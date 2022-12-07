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    Михаил Пиотровский рассказал, что и на какую сумму купил и получил в дар Эрмитаж в 2022 году

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    4 комментария

    Директор Эрмитажа рассказал, как музей пополнил свои коллекции в 2022 году. На вопрос корреспондента «Фонтанки» 7 декабря Михаил Пиотровский ответил, что на новые экспонаты потратили 63 миллиона рублей, из которых 8 миллионов — средства госбюджета, а 55 миллионов — пожертвования музею.

    В числе новых предметов музея, помимо работы Пьетро Лонги (о ней «Фонтанка» уже писала), — работа Бёклина, портрет Александра III кисти Николая Шильдера, текст указа Петра Великого на немецком языке о соблюдении законов в государстве на всех уровнях управления (дар А. А. Жукова), собрания коллекционеров Ханукаева (костюмы и обувь), Мустафаева (мусульманская керамика) и дар Михаила Карисалова (предметы дворцовых сервизов российских императоров XVIII — начала XX века).

    Также 7 декабря стало известно, что Эрмитаж не обладает конкретикой по срокам начала следующего этапа работ по зданию Биржи: все зависит от сроков выделения средств. Если этого не произойдет, через полгода стройка может встать.

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    Комментарии 4

    26465383107 Дек 2022 в 18:40
    эх провести независимую инвентаризацию и столько интересного народ узнал бы
    +0−0
    26377885107 Дек 2022 в 18:39
    А у него дома как в Эрмитаже ?
    +0−0
    27989271507 Дек 2022 в 18:34
    .. уже ладошки потирает в предвкушении пристроить не что особливо ценное - папин бизнес процветает..
    +0−0
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