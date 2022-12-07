«Стройка через полгода может встать». Михаил Пиотровский рассказал, что происходит с Биржей

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 7 декабря рассказал «Фонтанке» о том, скоро ли работы по зданию будущего Музея геральдики — а пока просто зданию Биржи на стрелке Васильевского острова — перейдут от наружной части ко внутренней. А именно — будет объявлен контракт на проведение отделочных работ.



Глава Эрмитажа пояснил, что ответа на этот вопрос у него пока нет: на следующий этап работ денег пока не выделялось.

«Мы ведем работу над получением финансирования и надеемся на поддержку общественности», — сказал он.