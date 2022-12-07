«Стройка через полгода может встать». Михаил Пиотровский рассказал, что происходит с Биржей

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 7 декабря рассказал «Фонтанке» о том, скоро ли работы по зданию будущего Музея геральдики — а пока просто зданию Биржи на стрелке Васильевского острова — перейдут от наружной части ко внутренней. А именно — будет объявлен контракт на проведение отделочных работ.
Глава Эрмитажа пояснил, что ответа на этот вопрос у него пока нет: на следующий этап работ денег пока не выделялось.
«Мы ведем работу над получением финансирования и надеемся на поддержку общественности», — сказал он.
Со слов директора музея, деньги нужны к весне. «Стройка может встать через полгода, если денег не будет», — сформулировал он.
Михаил Пиотровский подчеркнул, что работы ведутся «очень аккуратно и осторожно»: «Во-первых, Биржа — аварийный объект и, во-вторых, шедевр архитектуры Петербурга». Поэтому говорить о сроках открытия музея преждевременно.
Напомним, обеспокоенность возможной приостановкой финансирования по завершении одного этапа работ и перед началом нового выражал в разговоре с «Фонтанкой» и руководитель проекта реставрации Виталий Лисунов. Тот о сроках говорить рискнул: «Если не будет сложностей с финансированием и прочих непредвиденных ситуаций — можно верить в 2025 год».