    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, ю-в

    757мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd62.91eur66.11

    Музеи

    «Стройка через полгода может встать». Михаил Пиотровский рассказал, что происходит с Биржей

    4154
    6 комментариев

    Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 7 декабря рассказал «Фонтанке» о том, скоро ли работы по зданию будущего Музея геральдики — а пока просто зданию Биржи на стрелке Васильевского острова — перейдут от наружной части ко внутренней. А именно — будет объявлен контракт на проведение отделочных работ.

    Глава Эрмитажа пояснил, что ответа на этот вопрос у него пока нет: на следующий этап работ денег пока не выделялось.

    «Мы ведем работу над получением финансирования и надеемся на поддержку общественности», — сказал он.

    Со слов директора музея, деньги нужны к весне. «Стройка может встать через полгода, если денег не будет», — сформулировал он.

    Михаил Пиотровский подчеркнул, что работы ведутся «очень аккуратно и осторожно»: «Во-первых, Биржа — аварийный объект и, во-вторых, шедевр архитектуры Петербурга». Поэтому говорить о сроках открытия музея преждевременно.

    Напомним, обеспокоенность возможной приостановкой финансирования по завершении одного этапа работ и перед началом нового выражал в разговоре с «Фонтанкой» и руководитель проекта реставрации Виталий Лисунов. Тот о сроках говорить рискнул: «Если не будет сложностей с финансированием и прочих непредвиденных ситуаций — можно верить в 2025 год».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    tyrtyr07 Дек 2022 в 18:15
    Позор вам, а не поддержка общественности
    +0−0
    Evil_Dogooder07 Дек 2022 в 16:30
    Столько времени ремонтировать знаковую достопримечательность в самом сердце города и всё ещё не видеть конца работам — не позор, а ПОЗОРИЩЕ!
    +5−0
    Дядя Бо07 Дек 2022 в 16:21
    Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья (с).
    +4−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close