«Новости, от которых у всех волосы дыбом встали, появились из ниоткуда». Что происходит с Биржей

Петербуржцев пустили в закрытое на ремонт здание Биржи. Нептун больше не показывает с фасада «козу», а Музей геральдики готовится принимать в экспозицию фенечки наравне с каретами.



Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

Центр погруженного в полумрак главного зала Биржи занимают строительные леса. Словно звезды, на гостей, прессу и чиновников с потолка «смотрят» кессоны — углубления в своде потолка, выполненные в форме восьмигранников с цветочками посередине. У микрофонов произносятся торжественные речи.

Дать именно в Бирже торжественный старт новому сезону проекта «Открытый город», который водит бесплатно петербуржцев с экскурсиями по интересным (в том числе закрытым) архитектурным объектам, решил Михаил Пиотровский. Самого директора Эрмитажа на открытии не было, но и понятно: это здание — изначально вотчина его заместителя по научной работе, государственного герольдмейстера Георгия Вилинбахова: здесь вот уже много лет ждут Музей геральдики и наград.



После торжественных слов пресса буквально «взяла в плен» руководителя проекта реставрации Виталия Лисунова. Тот терпеливо объяснял про причины, по которым реставрация затянулась (если коротко — был недооценен общий объем работ, который рос прямо в процессе), обещал к осени снять со здания леса и выражал обеспокоенность — как бы финансирование не приостановилось вместе с завершением этого этапа. О том, как контракт на фасады и кровлю искал своего подрядчика, читайте в материале «Фонтанки».

«С 2013 года, если не ошибаюсь, Биржа фактически была просто под охраной и просто отапливалась, — напомнил он историю мытарств. — В 2019 году наконец-то вышел проект. Но проект — это всегда только «верхняя часть»: здание огромное, постоянно требует каких-то дообследований — мы постоянно вносим корректировки в этот проект. Плюс ко всему цены — 2019 года, а вы все прекрасно знаете, что случилось в прошлом году со строительным рынком, что случилось в этом году, то есть каждый раз мы находим какие-то вещи, которые мешают нам сделать это правильно и быстро. Реставрация вообще — небыстрый процесс, потому что каждый раз, когда мы вытаскиваем один кирпич деструктированной кладки — за ним следует другой деструктированный кирпич. А в проекте его нет. И так все тянет за собой. И это касается фасадов, кровли. Но там уже все почти готово, снятие временной кровли вы увидите, наверное, в ближайший месяц».



Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кроме фасадов, оконных и дверных заполнений, к сентябрю планируется завершить работы на стилобате. К слову, заглянув под тепляк, корреспондент «Фонтанки» обнаружил, что ступени сейчас со стороны Стрелки полностью демонтированы, а под ними обнажены кирпичные и каменные своды.

«Это сложнейшая работа, — продолжал Лисунов. — Сроки, которые были выставлены изначально, — неверные, разделение проекта было сделано неправильно. К счастью, сейчас Государственный Эрмитаж делает все для того, чтобы проект работал так, как нужно, и у нас, слава богу, все получается. У нас сейчас только руководящего состава — проектантов, инженеров — работает около 30 человек. А еще есть инженерно-технические работники, которые занимаются реставрацией. Над этим проектом в общей сложности трудится сейчас, наверное, около 120–130 человек. А к лету это количество возрастет!»

На задаваемые в разных изворотливых формах вопросы журналистов о том, когда же все будет закончено, Лисунов лишь раз произнес: если не будет сложностей с финансированием и прочих непредвиденных ситуаций — можно верить в 2025 год.



«Это мой любимый вопрос!» — эмоционально отреагировал руководитель проекта на уточнение корреспондента «Фонтанки», точно ли зданию сейчас ничего не угрожает, не плывут ли фундаменты и не кренятся ли стены. Вопрос взялcя не с потолка с его кессонами — про «войну экспертиз» «Фонтанка» подробно писала год назад.

«Новости, от которых у всех волосы дыбом встали, появились из ниоткуда, — объяснил Лисунов. — Это был вырванный из контекста фото-, видеоматериал, со мной никто не разговаривал на этот счет, никто не смотрел эти датчики. Так вот: первые трещины на здании Биржи появились в 1812 году, и в архивах мы это нашли и засвидетельствовали — и именно в тех местах, в которых они находятся и сейчас. Ничего за 200 лет с ними не произошло фактически».

Пока журналисты слушали рассказ строителей о красоте «стропильных ног», пришли первые экскурсанты «Открытого города».

Две группы горожан направили на прогулку по «достопримечательностям». Георгий Вилинбахов лично провел экскурсию по будущей экспозиции, рассказав, что будет в залах. Так, выяснилось, что он хотел бы выставить в помещении позади центрального зала кареты.



«На карете размещали герб, это был язык знаков, который позволял их опознавать, — объяснил он «Фонтанке». — То есть когда стоял швейцар на крыльце, подъезжала карета, он смотрел и говорил: «Карета графа такого-то». Люди не стояли на улице, они выходили, когда подъезжала их карета, — поэтому у нас есть кареты с гербами, и с государственным гербом, — и мы их покажем».

А вот сам центральный зал оставят незаставленным.

«В нем не будет витрин и перегородок — он будет существовать в том виде, в каком вы видите его сегодня, — рассказал Вилинбахов. — На стенах будут висеть большие батальные картины из коллекции Эрмитажа, по верху — копии знамен. Зал будет использоваться, во-первых, как приемный: это первый зал, куда будут приходить люди, направляясь в музей, и здесь мы будем проводить торжественные церемонии — это и День города, и День России, и День российского флага. Здесь могут проходить и церемонии военные — принятие присяги, производство в офицеры и другие торжественные церемонии, вручение государственных наград и так далее».



Кроме того, Георгий Вадимович поделился неожиданной идеей: в одном из залов, возможно, покажут предметы молодежных субкультур, включая фенечки (разноцветные браслетики, которые носят на руках).

«Есть такая идея — но не знаю, насколько это получится, потому что надо эти вещи еще собирать, в музее их пока нет, — осторожно отметил он. — То, что можно назвать «молодежной геральдикой» — вот эти все мулечки, фенечки, которые определяют молодежные группы, группировки — по-разному их можно называть, и тем не менее, они представляют интерес, потому что это тоже геральдические знаки. Я думаю, когда музей начнет функционировать, мы сможем еще что-то добавить, потому что будем понимать, что здесь показывать, зачем показывать, о чем рассказывать. И сможем получить еще какие-то материалы, которые будут дополнять наши экспозиции и расширять их и тематически тоже».

Вторая группа экскурсантов в это время спустилась в котельную: в будущем ее планируется музеефицировать, а рядом — разместить новую газовую. Ну а пока внутри печки горит огонь и летают искры.



«Фонтанка» же, воспользовавшись случаем, забралась на крышу. Под тепляками, окруженные двухэтажными строительными мостками, спорили друг с другом нимфы и боги — герои скульптурных композиций «Торговля» и «Нептун с двумя реками, или Балтийское море». Протискиваясь между стенкой тепляка и распростертыми перстами Нептуна и заметив, что ручки-то ему не мешало бы помыть, корреспондент поинтересовался у строителей, все ли работы выполнены. Оказалось, что красить скульптуру еще предстоит, а вот утраты, включая обломанные фаланги пальцев, уже восстановлены — а то, по слухам, одно время дошло до того, что бог морей уже показывал петербуржцам «козу».



Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



