Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Инспекция Министерства культуры приехала 27 апреля на стрелку Васильевского острова после того, как участник реставрации Биржи начал бить в аварийный набат. Боком это вышло самому участнику, а генподрядчик невозмутимо обещает снять леса с открыточного вида уже в мае. Корреспондент «Фонтанки» заглянул за скрывающие масштабную реконструкцию ограждения и обнаружил страсти похлеще гамлетовских.

Все началось в начале апреля, когда субподрядчик — ООО «Строй-Эксперт» — направил в курирующее объект министерство отчет о результатах геодезического мониторинга исторического здания. Согласно этому письму (есть в распоряжении редакции), в здании «зафиксировано превышение предельно допустимых значений, что свидетельствует о напряженном состоянии конструкций». «Во многих местах отмечено переувлажнение конструкций, плесень на сводах, скопление воды в уровне пола, выявлены протечки воды через покрытие стилобата, зафиксирована вновь появившаяся трещина», — писали эксперты. При этом они указывают, что неоднократно призывали заказчика обратить на это внимание и предложили срочно создать комиссию, чтобы решить, как спасать памятник архитектуры.



Когда Биржа только встала на ремонт, чуть ли не самым больным стал вопрос ее фундамента, который «ходил» из-за близости к Неве и подземных источников, не учтенных изначально архитекторами современных нагрузок и прочих факторов. Судя по расчетам, полученным «Строй-Экспертом» в ходе мониторинга, в здании Биржи «наблюдается развитие динамики неравномерных осадок». Компания обратилась в профильный вуз — СПбГАСУ — с просьбой оказать ей консультационное сопровождение для «своевременного решения о снижении негативных воздействий на несущие конструкции и обеспечения сохранности объекта культурного наследия».



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Отчет «Строй-Эксперта» вызвал серьезное беспокойство чиновников, которые спросили мнения у других экспертов, а конкретно — компанию «Геореконструкция». Это один из наиболее известных профильных институтов в городе, работавший на многих знаковых объектах; к примеру, именно его заключение стало основанием для демонтажа кровли СКК, который, впрочем, известно чем закончился. Засветился он также в связи с оценкой состояния домов на Тележной и БДТ, а также рисков для Мариинки от строительства метро.



Сейчас трудно судить, чем руководствовалось руководство «Строй-Эксперта», направляя «через голову» своего генподрядчика скандальный отчет в министерство, но можно констатировать: в итоге он куда сильнее ударил по самой компании, чем по кому бы то ни было другому.

Во-первых, в середине прошлой недели «Геореконструкция» направила в Эрмитаж (структурно Биржа относится к нему) совершенно разгромный разбор отчета «Строй-Эксперта» (есть у «Фонтанки»). Общий смысл: его писали далекие от профессии люди, предыдущих результатов мониторинга они не читали, как именно проводить мониторинг — не знают, как и прописных отраслевых истин. Так что «внезапная проверка» замминистра культуры Сергея Обрывалина, устроенная утром во вторник, 27 апреля, проходила уже в новом контексте.

«Могу сказать, что на сегодняшний день, по информации ответственных служб Эрмитажа, угрозы зданию не существует, ничего критического нет», — заявил Обрывалин. Словно в доказательство своей уверенности, представители министерства проводили инспекцию без касок — даже в подвале, заваленном строительным мусором, и под давшими вполне явственную трещину сводами.



«Ну, рассказывайте. Значит, та компания, которая тут все мониторит, — недостойная?» — обратился замминистра к врио начальника службы строительства, реставрации и ремонта Эрмитажа Валерию Горелову.

«Она не выполняет требования, заложенные в проектную документацию. Во-первых, она должна была разработать на этот этап программу мониторинга. Но они ее не разработали. Сюда приходят одни геодезисты, которые делают отметки, у нас 88 марок...» — начал объяснять тот, но Сергею Обрывалину уже все стало понятно. «Меняем компанию, правильно? — перескочил он сразу через несколько вопросов. — Делайте претензионную работу, обращайтесь к другим специалистам, о которых вы говорили, заключайте без конкурсов новые договора — до 100 тысяч можно. Когда вы начнете нормальную работу?»

«До конца недели заключим договор, на следующей неделе компания выйдет», — пообещал Павел Нарницкий, глава генподрядчика ООО ГПС.

На четверг, 29 апреля, запланировано совещание с участием представителей Эрмитажа, Минкульта, «Строй-Эксперта» и «Геореконструкции». Именно она теперь называется в качестве наиболее вероятного исполнителя мониторинга. По информации «Фонтанки», резкие движения на грани фола для заключения нового контракта не понадобятся. Дело в том, что «Строй-Эксперт» работает не по госконтракту, а по заказу генподрядчика, а значит, расторгать с ним договоры и находить нового исполнителя можно совершенно свободно и без строгих формальностей. При этом, судя по предварительно заявленным цифрам, сотрудничество с «Геореконструкцией» будет обходиться ГПС вдвое дороже — примерно в 300 тысяч рублей в месяц.



Совладелица и гендиректор «Строй-Эксперта» Юлия Аверьянова к моменту публикации трубку не подняла и на сообщение в мессенджере не ответила.

Кстати, это не единственный подрядчик, который сейчас уходит с заметного объекта. ООО «Реставрационно-строительная компания «Технострой», которая занималась реконструкцией лестницы и памятника на фронтоне западного фасада (обращенного не к площади, а к Биржевому проезду), также покидает стройку. Генподрядчик готовит к ней иск о взыскании за невыполненные работы.

Однако все эти неприятности не мешают Эрмитажу и ГПС оптимистично прогнозировать будущее на объекте. Их представители пообещали Сергею Обрывалину без срыва сроков сдать все положенные работы — к ноябрю 2021 года. В этот этап стоимостью 288 млн рублей входит реконструкция фасадов, кровли и фундамента. Более того, самый заметный фронт работ — восточный фасад, выходящий на стрелку и Ростральные колонны, — будет освобожден от лесов уже к концу мая, ко Дню города. По данным «Фонтанки», заминка может выйти со знаменитой статуей «Триумф Нептуна» — ей может потребоваться чуть больше времени для того, чтобы стать фоном для тысяч фотографий туристов в знаковом месте Петербурга. Однако в следующий важный для города праздник — «Алые паруса» — главный фасад Биржи строители уже точно обещают полностью открыть. Если заглянуть за леса и защитную сетку, видно, что он уже отремонтирован.



Однако за парадным фасадом, как убедилась «Фонтанка», работы еще выше крыши. На которой тоже проблемы. Бетонный купол (он скрыт под основной кровлей), возведенный еще до революции, дал трещины — потребуется работа экспертов в этой области. К концу мая планируется начать самую тяжелую часть — укрепление фундамента. Частично это уже начинал делать один из предыдущих подрядчиков, «Меандр». Однако основную работу придется все же делать ГПС.

В ходе инспекции генподрядчику поставили на вид малое число рабочих на стройплощадке. По данным главы управления Минкульта по СЗФО Андрея Ермакова, в ходе недавней проверки были отмечены лишь 11 человек, хотя, согласно графику, их должно быть более 80. Еще одна проблема — невысокий темп освоения денег. Из 288 млн, отведенных на проект, до сих пор было оплачено лишь 14 миллионов. При том, что ГПС работает без аванса. Руководство компании объясняет это тем, что сейчас ведутся дополнительные работы, не учтенные в первоначальном проекте. А их оплата привязана к процессу согласования нового проекта, который заказчик пока никак не утвердит.



Успех нынешнего генподрядчика сильно повлияет на его перспективы получить подряд по второму этапу — на внутренние работы — с восстановлением интерьеров, монтажом сетей и климатического оборудования. Он куда богаче — 1,8 млрд рублей. Как пояснил «Фонтанке» Сергей Обрывалин, дата объявления этого конкурса пока не определена, надо дождаться ноября, когда ГПС завершит первый этап. Более того, пока что до конца не определен источник финансирования этого заказа, и министерству придется «поискать» эти деньги, объяснил замминистра. Уже понятно, что проводить его будут по старой схеме: генподрядчик должен будет, в том числе, вносить корректировки в проект по ходу выполнения работ. В министерстве в курсе, к каким проблемам это может приводить и до какой беды может довести подрядчика. Однако лучше этой схемы чиновники пока ничего не видят, хотя даже в Эрмитаже понимают, как опасно работать на столь знаковых объектах.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

