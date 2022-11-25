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    Музеи

    Эрмитаж купил за 4 миллиона картину венецианского мастера, которого почитал Карло Гольдони

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    Государственный Эрмитаж приобрел у частного лица, гражданки России, ранее выставлявшийся на аукционе Christie’s портрет молодого человека в рост, в интерьере. Это работа Пьетро Лонги, которого в музее характеризуют как «одного из наиболее оригинальных и известных венецианских мастеров XVIII столетия», выдающегося мастера жанровых сцен, отображавших жизнь венецианской аристократии, при этом — на фоне повседневного быта города.

    В искусствоведческом анализе говорится, что Лонги создал новый для Венеции тип жанровой реалистичной картины, а его герои словно сошли со страниц комедий Карло Гольдони, слывшего почитателем творчества Лонги.

    Фото: скриншот/ mutualart.com/
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    Герой портрета, купленного Эрмитажем, — зажиточный торговец, судя по его костюму (желтый камзол, золотистый жилет, белая рубашка с отложным воротничком, черные кюлоты), прическе (без парика) и по обуви. Его сопровождает маленькая черная собачка.

    «Такой портрет позволит не только полнее отразить творчество Пьетро Лонги в нашей коллекции — он может экспонироваться на любой временной выставке, посвященной XVIII столетию, особенно тематически связанной с историей костюма или театра», — говорится в экспертном заключении на сайте госзакупок.

    В музее подчеркнули, что картина обладает несомненной художественной и музейной ценностью и поступит в основной фонд Отдела западноевропейского изобразительного искусства.

    Рекордная цена за произведения Пьетро Лонги на мировых аукционах — 1,3 миллиона долларов (за «Слона»).

    Фото: скриншот/ mutualart.com/

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