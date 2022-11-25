Эрмитаж купил за 4 миллиона картину венецианского мастера, которого почитал Карло Гольдони

Государственный Эрмитаж приобрел у частного лица, гражданки России, ранее выставлявшийся на аукционе Christie’s портрет молодого человека в рост, в интерьере. Это работа Пьетро Лонги, которого в музее характеризуют как «одного из наиболее оригинальных и известных венецианских мастеров XVIII столетия», выдающегося мастера жанровых сцен, отображавших жизнь венецианской аристократии, при этом — на фоне повседневного быта города.



В искусствоведческом анализе говорится, что Лонги создал новый для Венеции тип жанровой реалистичной картины, а его герои словно сошли со страниц комедий Карло Гольдони, слывшего почитателем творчества Лонги.

