Образовательные инвестиции. Как вузы зарабатывают на эндаумент-фондах

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге десяток вузов зарегистрировали эндаумент-фонды общей стоимостью 4,5 млрд рублей. На полученных от меценатов благотворительных средствах у университетов получается зарабатывать и не всецело зависеть от поддержки правительства и грантов.



Редакция «Фонтанки» узнала, как работают вузовские целевые капиталы, сколько можно на них заработать и почему полагаться на одну только добрую волю меценатов стоит не всегда.

Эндаумент-фонд — это механизм финансирования некоммерческих организаций, который позволяет сохранить и приумножить благотворительные пожертвования. Как правило, такая система используется в университетах: полученные средства передают в управляющую инвестиционную компанию, а она помогает вузу подзаработать. За доход от капитала отвечает специализированная инвестиционная компания — как правило, подразделение крупного банка. Причем руководство тратит только заработанное от сформированного на базе пожертвований капитала, а сами запасы не трогает.



Самый известный эндаумент-фонд, работающий по такой системе, — Нобелевский. Ежегодные премии выплачиваются за счет инвестиционных доходов, а первоначальный взнос до сих пор пылится никем не тронутый. Если затея передавать бразды управления финансами кому-то другому все еще не внушает доверия, вот еще пример: эндаумент Гарвардского университета насчитывает порядка 35 миллиардов долларов. Для сравнения: это ВВП Киргизии в 2021 году.



«Нехорошо и не быстро»

Отечественные эндаумент-фонды существуют с 2006 года, когда был принят Федеральный закон 275 от 30.12.2006 «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». Первыми такой возможностью воспользовались «Сколково», Европейский университет и МГИМО, а к 2020 году к ним присоединились еще около ста вузов. При этом в России такие инструменты все еще не очень развиты: на конец 2021 года из 115 вузовских эндаументов всего 10 имеют объем более 500 млн рублей, а при средней их доходности в 10% годовых приносят на нужды университета не более 50 млн, пояснили в ИТМО.



Светлана Лаврова, председатель Национальной ассоциации эндаументов (НАЭ) и директор эндаумент-фонда Европейского университета, считает, что эндаументы в России развиваются «нехорошо и не быстро» сразу по нескольким причинам. Первая — снижение доверия и плохое развитие благотворительности и филантропии в обществе. Второе — отсутствие правильно устроенного фандрайзинга в университетах, недостаточность стратегического мышления руководства. Третья — отсутствие мотивации и информированности.



«Даже в тех местах, где молодые, уже статусные выпускники пытались что-то сделать для своего вуза, они наталкивались на отсутствие благодарности или препятствия», — пояснила она.



К этим причинам Ольга Орлова, директор эндаумент-фонда СПбГЭУ, добавила четвертую — в вузах элементарно не хватает компетентных специалистов, которые разбираются в финансовом рынке и смогут выстроить эффективные отношения с управляющей компанией.

«Эндаумент — единственный источник финансирования некоммерческой организации, который позволяет обеспечивать стратегичность, устойчивость и независимость. Источники финансирования университетов и вообще НКО очень краткосрочные и ненадежные, а эндаумент — единственное, что позволяет думать вдолгую», — отметила Светлана Лаврова. Кроме того, когда вуз рассчитывает на собственные деньги и они не зависят ни от государства, ни от бизнеса, он может быть политически и содержательно независимым. Например, для очень длинных или непонятных в сиюминутной выгоде исследований очень сложно найти поддержку, а тут университет может распорядиться финансами сам, объяснила она.



Вложиться в учебное заведение может кто угодно, начиная от многомиллиардной компании, заканчивая неравнодушным студентом, который отправит на счет любимого вуза 50 рублей. Причем за пожертвования, как и за любую другую благотворительную деятельность, можно получить налоговый вычет. Однако тратить собранную казну на преумножение богатства ректоров и деканов не получится: целевое использование средств строго регламентировано законом. Как правило, вузы вкладываются в именные стипендии, гранты, проведение студенческих конкурсов и проектов, а иногда в целые образовательные программы.



Не сложилось. История факультета свободных искусств и наук



Пример таких крупных вложений — СПбГУ. В отчетах их эндаумент-фонда перечислены сразу несколько целевых капиталов: на развитие «Института наук о Земле» и развитие образовательных программ и научной деятельности по направлению «Менеджмент».



Одна из статей расходов фонда — развитие образовательной программы «Искусства и гуманитарные науки» под крылом управляющей компании АО «ВТБ Капитал Управление активами». Стоимость имущества, составляющего целевой капитал факультета, на 31 декабря 2020 года составляла 488,42 млн рублей. Тогда СПбГУ заработал на нем 44 млн рублей, а 70 млн перешли на лицевой счет вуза. Суммарно капиталовложения меценатов и доходы фонда выходили на 570 млн рублей.



Однако, несмотря на такое щедрое финансирование, пути СПбГУ и «Искусств и гуманитарных наук» разошлись. С 2019 года начались переговоры об усилении автономии «Свободных искусств и наук», а в феврале 2021 года стало известно, что факультет готовится выйти из состава СПбГУ и стать самостоятельным вузом. С реорганизацией планировали управиться за два месяца, а студенты могли выбрать альма-матер после летней сессии. Однако была загвоздка: факультет во многом финансировался через эндаумент-фонд. Через целевой капитал преподаватели получали дополнительные выплаты, студенты — стипендию, а руководство — деньги на проекты.



На сайте приемной комиссии СПбГУ ясность внесла проректор Елена Чернова: «Целевой капитал «Искусство и гуманитарные науки» эндаумент-фонда СПбГУ остается в СПбГУ и будет расходоваться на доплаты тем, кто работает на программах, реализация которых будет продолжена в СПбГУ в рамках соответствующей УГСН, и стипендиальную поддержку обучающихся СПбГУ по этим программам. Стипендии для тех, кто продолжит обучение в СПбГУ и кто получал их из эндаумент-фонда, сохранятся в прежнем объеме». Если в договоре прописано, что доход от целевого капитала факультета идет на счет СПбГУ, то с этим уже ничего не сделаешь, подтвердила правоту коллеги Ольга Орлова, директор эдаумент-фонда СПбГЭУ. «Эндаумент факультета свободных наук находится внутри общего эндаумента СПБГУ уже много лет, но большая часть его фонда — это как раз эндаумент факультета. Это был акт доброй воли декана Алексея Кудрина, который согласился на такую сделку, чтобы выделить отдельный университет. Вопрос очень сложный, потому что выделять отдельный эндаумент юридически очень тяжело, хотя содержательно фонд был нацелен на развитие именно факультета свободных искусств и наук», — объяснила Светлана Лаврова, председатель НАЭ.



Оказалось, что быть привязанным к эндаументу, если планируешь сепарироваться, опасно: материнский вуз после расставания может оставить без гроша. Однако развод был приостановлен, а в октябре этого года факультет свободных искусств и наук и вовсе закрыли в его первозданном виде. В рамках новой приемной кампании зачислять студентов будут на измененную образовательную программу.



Что примечательно, в отчете за 2021 год пункт развития образовательной программы «Искусства и гуманитарные науки» сохранился. Стоимость имущества целевого капитала не изменилась, зато доход от инвестиций и общая величина актива упали, и значительно: до 5,86 млн (на 86% меньше) и 519,3 млн рублей (на 9%) соответственно.

Как в Европе и дореволюционной России



Один из самых крупных эндаумент-фондов России зарегистрировали в Европейском университете. Еще с момента основания финансирование ЕУСПб осуществлялось в большей степени из частных источников, он и стал первооткрывателем мира целевых капиталов в городе под крылом АО «ВТБ Капитал Управление активами».



«Европейский университет негосударственный, и мы всегда жили на поддержку доноров, а плата за обучение раньше составляла небольшую часть в бюджете, поскольку у большинства студентов стипендии ее покрывали. Мы собирались создавать свой фонд, который выполнял бы функцию эндаумента, еще до принятия закона. Для нас разница состояла только в налогах. Принятие специализированного закона высвободило всю эту схему от налогообложения. Слово «эндаумент» зазвучало в правительстве, и нас позвали разрабатывать закон», — рассказала Светлана Лаврова, директор эндаумент-фонда ЕУСПб.



По данным СПАРКа за 2021 год, сейчас активы эндаумент-фонда Европейского университета оцениваются в 3 млрд рублей. В прошлом году в фонд поступило 1,13 млрд рублей, из них вуз потратил 133 млн. Всего доходы от эндаументов составляют порядка 20% в бюджете вуза.



При этом создание первых в России фондов — это далеко не только заслуга западных инструментов финансирования. «Когда мы говорим об эндаументах, то в основном ссылаемся на опыт западных стран, Гарварда, Йельского университета. Однако буквально несколько лет назад мы как НАЭ обратили свои взгляды на то, что до революции все российское образование и наука строились на эндаументах — "вечных капиталах"», — отметила Светлана Лаврова.



История забылась, потому что в 1918 году все фонды успешно приватизировали и отобрали, хотя в России с 1871 года было запрещено учреждать какую-либо стипендию, начинать научный или социальный проект, организовывать что-либо в гуманитарной, научной и социальной сферах, если под это не был подложен неприкосновенный вклад — «вечный капитал».

Топ эндаумент-фондов петербургских вузов



Опираясь на данные СПАРКа и отчеты университетов за 2021 год, редакция «Фонтанки» составила рейтинг крупнейших фондов в Петербурге. Первое место отошло Европейскому университету, сразу за ним с большим отрывом — СПбГУ.



Активы эндаумента СПбГУ оцениваются в 1,33 млрд рублей, из них в 2021 году как доход за инвестиции университет получил 20,5 млн рублей, а потратил 105,9 млн. В фонд СПбГУ вложились 1 547 меценатов, которым вуз предлагает целый ряд преимуществ: создание учебной программы для предприятий по инициативе мецената, проведение семинаров и конференций на базе СПбГУ, доступ к базе знаний университета, именные целевой капитал, премии, стипендии и гранты и проведение научных исследований для бизнеса.

На деньги эндаумента в вузе организовали проект «START-UP СПбГУ — 2023», в рамках которого победители получат грант в миллион и полтора миллиона рублей, а также «Студенческий стартап», где каждый из 1000 победителей получит миллион на реализацию проекта, и конкурс исследований «Вѣчный вкладъ». Также в декабре 2021 года вуз начал формировать стипендиальный фонд имени Пафнутия Чебышева для выдающихся студентов факультета математики и компьютерных наук.



Замыкает тройку технический ИТМО. «Эндаумент-фонд ИТМО еще очень молодой — пока общий объем эндаумент-фонда около 100 млн руб. Он состоит из трёх целевых капиталов: ЦК № 1 «Развитие Университета ИТМО» (около 30 млн), ЦК № 2 «ITMO.Life» (около 5 млн) и ЦК № 3 «ИТМО.Наука» (около 65 млн)», — пояснили в пресс-службе. Из них в 2021 году вуз получил 68,8 млн и потратил 1,7 млн рублей, из которых полтора миллиона ушли на мероприятия. Еще годом ранее, по данным отчета эндаумента, благодаря фонду вуз смог вложить 1,4 млн в обновление материально-технической базы.



Каждый целевой капитал создан под определенные цели. Например, «ИТМО.Наука» предназначен для поддержки мероприятий по трансферу технологий, выдающихся молодых преподавателей и исследователей, создание и развитие экосистемы предпринимательства, в том числе и социального, рассказали в пресс-службе.

«В длительной перспективе эндаумент-фонд — это инструмент устойчивого развития университета, возможность финансирования проектов, которые не могут быть профинансированы из бюджетных средств. Во многих иностранных вузах практика использования средств эндаумент-фондов сформирована годами и такие средства составляют до 50% бюджета университета», — отметили в ИТМО.

Пользуется доверием меценатов и петербургский Политех Петра Великого, сумма активов которого составляет 69,8 млн рублей. Учредитель фонда — Ассоциация «Полибизнес», управляющая компания — ООО «УК "ДОХОДЪ"», а среди крупных меценатов Сбербанк, Банк Санкт-Петербург, Газпром, ВТБ и RBI.



Из проектов Политеха на средства из целевого капитала в 2021 году — инженерные соревнования «Кубок ректора» (обошлись в 140 тыс. руб.), специальный грант на обучение студентов ИКНТ (569 тыс. руб.) и грант на развитие проекта в конкурсе «Основы проектной деятельности» (215 тыс. руб.).





Мелочь, а приятно Еще один технический вуз, воспользовавшийся таким инструментом финансирования, — ЛЭТИ. «Создание фонда — это инициатива выпускников 70–80-х годов, которые собрались коллективом из двух десятков человек в институте и решили, что надо создать что-то для поддержки вуза, инструмент, открытый для участия любого выпускника, который хочет поддержать альма-матер», — отметил Сергей Литвинов, директор эндаумент-фонда университета. Активы фонда составляют пока 9,4 млн рублей, в него вложились компании «Газпром», «ЭлТест», «Display Group», занимающаяся поставкой айти-оборудования, и агропарк Nart.

«Это небюджетные средства, которые можно расходовать только по правилам, продиктованным свыше. Эта прибыль может использоваться для поддержки образовательных программ, которые выбирает сам университет. Хочу, скажем, поддержать проект «Лучшая лабораторная работа университета». Этот фонд определяет свои возможности и бюджет, который может вложить, и идея работает. Так у нас уже пять лет идет проект по поддержке развития лабораторной базы университета, что важно для технических профессий. В этом смысле фонд позволяет получить некоторую свободу». — подчеркнул Сергей Литвинов.



Без своего фонда не обошлось и в СПбГЭУ: сейчас его активы составляют примерно 15,1 млн рублей, из которых 241 тысяча поступила в 2021 году, а 325 тысяч ушли в статьи расходов. «Все зависит от того, какая стратегия принята при создании эндаумента-фонда и при его дальнейшей эксплуатации. У нас стратегия — развитие образовательных программ. Мы не ремонтируем аудитории на средства фонда, но тратим их на конференции, мастер-классы известных экспертов, публикации. Альтернативы эндаументам нет. Это хороший, прозрачный и понятный механизм, который обеспечивает регулярное и долгосрочное финансирование. Здесь абсолютно исключено нецелевое использование средств», — поделилась Ольга Орлова, директор эндаумент-фонда университета.

Фонд СПбГЭУ учредил две именные стипендии по 40 тысяч в год, а также вложился более чем в 50 проектов на базе университета. Среди их партнеров — Сбербанк, Банк России, Росбанк и «Прайм Эдвайс».



Скромный эндаумент-фонд есть и у петербургского филиала РАНХИГСа. В 2021 году он особой денежной активностью похвастаться не может: на что-то потратили 6 тысяч рублей, судя по данным СПАРКа, а строчка «доходы» осталась пустой. При этом в прошлом году ситуация была совершенно иная: 619 тысяч получили и 618 тысяч потратили. Новостей о нем давно не было слышно, но по телефону редакцию «Фонтанки» заверили, что фонд живет и здравствует.



Еще два фонда — у ПГУПСа и СЗГМУ им. Мечникова. Однако если у первого эндаумент процветает с активами в 32 млн рублей, то у второго целевой капитал пока в начале своего пути с запасами в 624 тысячи.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

