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«Стремление добиться большей демократичности». Факультет свободных искусств СПбГУ по задумке Кудрина готовится стать отдельным вузом

Факультет свободных искусств и наук готовится выйти из состава СПбГУ и стать самостоятельным вузом. Об этом на встрече с преподавателями сообщил декан Алексей Кудрин, рассказал «Фонтанке» один из педагогов 26 февраля.

Собрание с преподавателями прошло накануне. На нём Кудрин объявил, что учредителем нового вуза станет Министерство образования и науки. Ожидается, что набор студентов университет откроет в 2021 году, при этом и студентам, и преподавателям факультета искусств предоставят выбор: остаться в СПбГУ или перейти в новое учреждение.

«Это решение связано со стремлением добиться большей демократичности в административном плане, чтобы вопросы о том, как и что делают преподаватели, решались в недрах нашей структуры без бесконечного согласования с ректоратом», — отметил преподаватель, уточнив, что в меньшей структуре легче избежать бюрократических проволочек. Сейчас факультет не может полностью пользоваться привлекаемыми средствами, так как деньги сливаются в общий котёл СПбГУ и перераспределяются. Кроме того, забуксовал вопрос с ремонтом особняка Штиглица, переданного университету ещё в 2011 году.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе СПбГУ.

Ранее газета «Ведомости» писала о том, что Кудрин получил согласие президента на учреждение Университета свободных искусств и наук. Однако тогда речь шла о комплексе в составе СПбГУ, а не об отдельном вузе.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Алексей Власов
Реинкарнация Европейского университета. Кудрин не хозяйственник, Кудрин- либерал. Вместо "университета" получим еще одну "запесочницу" под государственным брендом и незаслуженного преемника исторической репутации лолоткзгуиаажа. Но в самой идеи есть смысл. Но только на Западе так делают. У нас Россия. Как только Кудрин забывает что он в России, то происходит какая- то неприятность с его очередным детищем. Набейте уже Кудрину татушку на правом предплечье: "помни, кудрин, ты в России".
ОльгаМР
Применима ли эта логика ко всем остальным факультетам?
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