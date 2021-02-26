«Стремление добиться большей демократичности». Факультет свободных искусств СПбГУ по задумке Кудрина готовится стать отдельным вузом

Факультет свободных искусств и наук готовится выйти из состава СПбГУ и стать самостоятельным вузом. Об этом на встрече с преподавателями сообщил декан Алексей Кудрин, рассказал «Фонтанке» один из педагогов 26 февраля.
Собрание с преподавателями прошло накануне. На нём Кудрин объявил, что учредителем нового вуза станет Министерство образования и науки. Ожидается, что набор студентов университет откроет в 2021 году, при этом и студентам, и преподавателям факультета искусств предоставят выбор: остаться в СПбГУ или перейти в новое учреждение.
«Это решение связано со стремлением добиться большей демократичности в административном плане, чтобы вопросы о том, как и что делают преподаватели, решались в недрах нашей структуры без бесконечного согласования с ректоратом», — отметил преподаватель, уточнив, что в меньшей структуре легче избежать бюрократических проволочек. Сейчас факультет не может полностью пользоваться привлекаемыми средствами, так как деньги сливаются в общий котёл СПбГУ и перераспределяются. Кроме того, забуксовал вопрос с ремонтом особняка Штиглица, переданного университету ещё в 2011 году.
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе СПбГУ.
Ранее газета «Ведомости» писала о том, что Кудрин получил согласие президента на учреждение Университета свободных искусств и наук. Однако тогда речь шла о комплексе в составе СПбГУ, а не об отдельном вузе.