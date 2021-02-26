«Стремление добиться большей демократичности». Факультет свободных искусств СПбГУ по задумке Кудрина готовится стать отдельным вузом

Факультет свободных искусств и наук готовится выйти из состава СПбГУ и стать самостоятельным вузом. Об этом на встрече с преподавателями сообщил декан Алексей Кудрин, рассказал «Фонтанке» один из педагогов 26 февраля.



Собрание с преподавателями прошло накануне. На нём Кудрин объявил, что учредителем нового вуза станет Министерство образования и науки. Ожидается, что набор студентов университет откроет в 2021 году, при этом и студентам, и преподавателям факультета искусств предоставят выбор: остаться в СПбГУ или перейти в новое учреждение.

