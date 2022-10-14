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    Факультет свободных искусств СПбГУ закрывают. Он существует последний год

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    История факультета свободных искусств Санкт-Петербургского государственного университета подходит к концу, этот год станет для него последним.

    Как стало известно «Фонтанке» 14 октября, об этом накануне на собрании объявил сотрудникам председатель комиссии по модернизации учебного плана, директор института философии СПбГУ Никита Кузнецов.

    Пока неизвестно, на какие факультеты будут переведены преподаватели и студенты. «Фонтанка» направила запрос в университет, на момент публикации ответа не поступило.

    30 мая стало известно, что Алексей Кудрин больше не является деканом факультета свободных искусств и наук СПбГУ. Срок его полномочий истек, а участвовать в выборах он не стал. Факультет свободных искусств пережил прокурорскую проверку, а также ревизию собственной программы. В числе замечаний проверяющие назвали «соответствие худшим западным стереотипам», из учебного плана исключат 70 курсов.

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