Факультет свободных искусств СПбГУ остался без декана. Кудрин не стал участвовать в выборах

Алексей Кудрин больше не является деканом факультета свободных искусств и наук СПбГУ. Срок его полномочий истек, а участвовать в выборах он не стал.
Выборы декана факультета свободных искусств должны были состояться 30 мая. Однако ещё 13 мая Кудрин направил заявление с отказом от участия. Так как других претендентов не нашлось, то выборы признали несостоявшимися.
Срок полномочий Кудрина истёк 29 мая. Исполняющим обязанности декана факультета свободных искусств назначена профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова.
На ректорском совещании в СПбГУ 30 мая объявили, что новые выборы проведут в ближайшее время.
За последние три месяца факультет свободных искусств пережил прокурорскую проверку, а также ревизию собственной программы. В числе замечаний проверяющие назвали «соответствие худшим западным стереотипам», из учебного плана исключат 70 курсов.