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    Факультет свободных искусств СПбГУ остался без декана. Кудрин не стал участвовать в выборах

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    3 комментария

    Алексей Кудрин больше не является деканом факультета свободных искусств и наук СПбГУ. Срок его полномочий истек, а участвовать в выборах он не стал.

    Выборы декана факультета свободных искусств должны были состояться 30 мая. Однако ещё 13 мая Кудрин направил заявление с отказом от участия. Так как других претендентов не нашлось, то выборы признали несостоявшимися.

    Срок полномочий Кудрина истёк 29 мая. Исполняющим обязанности декана факультета свободных искусств назначена профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова.

    На ректорском совещании в СПбГУ 30 мая объявили, что новые выборы проведут в ближайшее время.

    За последние три месяца факультет свободных искусств пережил прокурорскую проверку, а также ревизию собственной программы. В числе замечаний проверяющие назвали «соответствие худшим западным стереотипам», из учебного плана исключат 70 курсов.

    В прошлом году глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о создании нового либерального вуза в Петербурге. В самостоятельную структуру планировалось реорганизовать факультет свободных искусств и наук СПбГУ. Процесс завис после того, как был признан нежелательной организацией Бард-колледж*. СПбГУ пришлось разорвать 20-летнюю дружбу с американским вузом, где практикуется либеральный подход к образованию. Российский университет не получил пожертвования в сумме полмиллиона долларов в год.

    *Организация признана нежелательной на территории РФ.

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    Комментарии (3)

    265055770
    Что это за "свободные искусства" такие? А бывают несвободные? Или это что-то из средневековья? Квадривиум? Они там на полном серьезе арифметику и геометрию изучают что ли?
    Денеб
    Какие уж там "свободные искусства" при тоталитаризме!
    SU LUX INN
    пытаются разрушить Европейское образование! ведь это был Шанс молодежи спастись, получив диплом уехать в Цивилизованные страны, в соседнюю Европейськую державу!
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