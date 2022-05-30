Факультет свободных искусств СПбГУ остался без декана. Кудрин не стал участвовать в выборах

Алексей Кудрин больше не является деканом факультета свободных искусств и наук СПбГУ. Срок его полномочий истек, а участвовать в выборах он не стал.



Выборы декана факультета свободных искусств должны были состояться 30 мая. Однако ещё 13 мая Кудрин направил заявление с отказом от участия. Так как других претендентов не нашлось, то выборы признали несостоявшимися.

