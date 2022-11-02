Все для мобилизованных. Как петербургскую промышленность переставляют на военные рельсы

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС Поделиться Поделиться





Городские предприятия отложили модные заказы, чтобы обеспечить мобилизованных и добровольцев плащ-палатками, спальными мешками и шлемами. Но семьям призванных все равно пришлось тратить на экипировку свои деньги.

Спустя месяц после начала частичной мобилизации чиновники были вынуждены признать проблемы со снабжением. Как рассказывала «Фонтанка», родственникам призванных на защиту Родины зачастую приходится самим покупать им защиту и обмундирование, цены на которые на фоне ажиотажа взлетели до небес. В результате при федеральном правительстве был создан специальный координационный совета по обеспечению потребностей спецоперации. А возглавивший его премьер Михаил Мишустин на прошлой неделе призвал активизировать работу по обеспечению мобилизованных военной экипировкой и подключить к этой работе малые предприятия.



Конкретных заданий нарастить поставки или наладить выпуск определенной продукции с федерального уровня в Петербург пока не поступало, сообщили в комитете по промышленной политике. Но, по данным «Фонтанки», швейные и обувные предприятия Петербурга получили заказ на производство спальных мешков, плащ-палаток, баулов, берцев и бронежилетов еще в середине октября. На встрече, которую провел комитет по промышленной политике, бизнесу также предложили стать субподрядчиками крупного производителя спецодежды, который уже выполняет заказ Минобороны.



Кто одевает мобилизованных в Петербурге

Предприятия легкой промышленности Петербурга, привлеченные к выполнению государственного заказа, с началом специальной военной операции перепрофилировали часть производства под нужды армии и кратно нарастили объемы выпуска, отмечают в комитете по промышленной политике.

Это подтверждают данные официальной статистики. По информации Петростата, за первые девять месяцев 2022 года производство текстильных изделий в Петербурге выросло на 40 %, одежды — на 60 %, кожи и изделий из кожи — на 60 %. Для сравнения: в целом по городу выпуск обрабатывающих производств увеличился с января по сентябрь лишь на 2,6 %. Впрочем, в комитете по промышленной политике подчеркивают, что драйвером роста легкопрома был не только оборонзаказ, но и импортозамещение — спрос на отечественную продукцию растет из-за ухода иностранных брендов.



По данным СПАРК, в Петербурге работает 31 предприятие, чьим главным профилем является выпуск спецодежды. Совокупная выручка по итогам 2021 года составила всего 2,3 млрд рублей. Впрочем, один из ключевых игроков рынка военной одежды — «БТК Групп» Теймураза Боллоева (выручка в 2021 году — 11,1 млрд рублей) — имеет в качестве специализации «производство прочей верхней одежды» и не попадает в эту выборку. Компания поставляла в 2021 году шапки-ушанки, камуфлированные фуражки и фуфайки Росгвардии. Отследить рост оборонзаказа в 2022 году не представляется возможным: с 1 января все силовые ведомства, включая Минобороны, засекретили информацию о своих закупках. На запрос «Фонтанки» компания не ответила, связаться с Теймуразом Боллоевым не удалось.



Другое петербургское предприятие, которое обеспечивает мобилизованных шлемами и бронежилетами, увеличило выпуск продукции в 2,5 раза, сообщалось в пресс-релизе Смольного по итогам визита туда губернатора. Данные о названии компании были скрыты из-за оборонного профиля. По данным СПАРК, последний раз она раскрывала выручку в 2018 году, тогда она составила 1,2 млрд рублей.

По информации комитета по промышленной политике, на нужды Минобороны в Петербурге сейчас работают более десятка петербургских предприятий легкой промышленности, которые частично перепрофилировали производство.



Например, производитель сумок часть своих мощностей перепрофилировал на отшив разгрузочных жилетов для военнослужащих. Швейная фабрика приостановила отшив новой коллекции одежды для женщин, чтобы изготовить плащ-палатки, спальные мешки и баулы для мобилизованных. Предприятие, выпускающее чехлы для автомобилей, переориентировало производство на отшив комплектующих для бронежилетов. А компания, занимающаяся пошивом постельного белья, — на производство спальных мешков. Еще одна компания, занимающаяся выпуском головных уборов, дополнила ассортимент комплектующими для шлемов.



Название компаний и объем заказов ведомство не раскрывает, но отмечает, что у некоторых из них уже был опыт выполнения заказов города — во время пандемии COVID-19. Ранее РБК сообщал, что во встрече, которую проводили городские власти для привлечения предприятий легкопрома к выполнению городских заказов, участвовали «Леди Шарм», фабрики «Труд», компании Fredrikson, «Вилайн», «Славянка» и другие. Задания от города также получили предприятия «Модерам» и «Рассвет».



Почему экипировки все равно не хватает

«Фонтанка» пообщалась с несколькими предпринимателями, участвующими в выпуске экипировки для участников СВО. По словам представителя компании, которая до этого работала с Минобороны, она начала получать дополнительные заказы еще с апреля.

Для увеличения выпуска пришлось нанять дополнительных сотрудников и ввести вечерние и ночные смены, рассказал производитель спецодежды, попросивший сохранить его название в тайне из-за опасения санкций. Но и этого мало. «Потребность в наших изделиях гораздо больше, чем мы можем сделать», — прокомментировал он.



Но, по словам собеседника «Фонтанки», с обрушившимся количеством заказов не справляются не только производители конечной продукции, но и поставщики полуфабрикатов, мощности которых тоже были рассчитаны на определенные объемы. Городские власти подключились к решению проблемы и ищут малые предприятия, которым поставщик Минобороны передает заказы.

Возникают и проблемы с поставками импортных материалов. Пока их удается решать, подыскивая аналоги. «Заместить материал в уже аттестованном изделии — непростая процедура, но в этих условиях Минобороны гибко реагирует», — комментирует руководитель предприятия. В пресс-релизе Смольного отмечается, что в конце этого года — начале следующего компания планирует запустить собственное производство сверхвысокомолекулярного полиэтилена, который используется для изготовления средств защиты.

Предприятия, которые до этого специализировались на гражданской продукции, получают заказы от города через фонд «Победа», рассказали два предпринимателя, откликнувшиеся на просьбу Смольного. Ранее губернатор Александр Беглов призвал жителей города пожертвовать деньги на закупку оборудования для призванных на военную службу по мобилизации.



Такой способ объясняется срочностью: на выполнение некоторых заказов дали буквально несколько дней, на другие — неделю или две, говорит один из собеседников «Фонтанки». Представитель обувной компании, которая согласилась помочь с экипировкой мобилизованных, сообщила, что ее продукция не могла официально закупаться по линии Минобороны, так как формально не соответствует стандартам ведомства. «Но наша обувь, на наш взгляд, даже более практичная, чем та, которая идет в войска», — прокомментировал представитель предприятия.



Комментируя визит на одно из предприятий, взявших на себя оборонный заказ, губернатор Александр Беглов отмечал, что для этого «в кратчайшие сроки необходимо было увеличить мощности, оптимизировать технологические циклы, сократить сроки производства, сохранив при этом качество продукции».

Однако сам бизнес отмечает, что речь идет скорее о временном освобождении мощностей от выпуска основной продукции под выпуск относительно небольших партий. К примеру, швейное производство получило заказ на 10 тыс. спальных мешков и такое же количество баулов, а также на 4 тысячи плащ-палаток. Для этой задачи пришлось отложить пошив модной коллекции, но заказы были сданы в срок. Новых пока не поступало.



Обувное производство отгрузило 3 тыс. пар берцев со склада, сейчас решается вопрос о поставке еще 6 тысяч пар. Компания не исключает и новых заказов и на всякий случай создает резерв этой продукции на ноябрь и декабрь. «Работаем на опережение, но без договоров и гарантий, что она будет закуплена», — пояснил «Фонтанке» ее представитель. Выпуск именно берцев действительно вырос в несколько раз, и для этого пришлось сдвинуть долгосрочные заказы, но это все равно небольшая доля в общем объеме: всего компания производит 1 млн пар обуви в год.

По данным Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (СИЗ), все российские производства спецодежды и специальной обуви сейчас перегружены. Количество заказов на спецодежду и обувь выросло на 50 %, а розничные запросы на одежду двойного назначения удвоились, отмечается в исследовании, с которым познакомился «Коммерсант». В качестве одной из проблем называется импортная составляющая, вклад которой в спецодежду может достигать от 40 до 80 %. Кроме того, за последний год цены на полиэстер выросли более чем на 40 %, хлопок подорожал на 60 %, красители и вспомогательные компоненты — на 100 %, что привело к росту стоимости спецодежды на 30–80 %.



В пресс-релизах Смольного подчеркивается, что город оказывает поддержку бизнесу с импортозамещением и поиском лояльных поставщиков. Сами предприниматели говорят, что искали материалы и конструировали изделия самостоятельно. Но и цену устанавливал не заказчик, а называл исполнитель, с учетом стоимости материалов и рабочей силы. Впрочем, компании утверждают, что рассматривают это как социальный заказ и закладывают минимальную прибыль.



Расширение мощностей под оборонные нужды собеседники «Фонтанки» пока не планируют. Швейное производство отмечает, что в случае гарантии постоянного спроса могло бы переориентировать один из двух своих цехов на пошив военной продукции.

По словам обувного производителя, на запуск производства военной обуви, подходящей под критерии Минобороны, понадобилось бы 3–4 месяца. Но пока предприятие устраивает сложившийся формат закупок через фонд. «Город наша продукция устраивает. Если будут требовать еще, мы пойдем навстречу», — отмечает он. Но от властей компании хотелось бы получить помощь с бронированием сотрудников от мобилизации. «Если выбьют, будет сложнее», — говорит собеседник издания.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

