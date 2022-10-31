Александр Беглов и тайна оборонного комплекса. Как Смольный скрыл, а «Фонтанка» разгадала, куда ездит с визитами губернатор

Александр Беглов на предприятии радиоэлектронной промышленности Фото: gov.spb.ru Поделиться Поделиться





В последний месяц из пресс-релизов о визитах губернатора Александра Беглова на городские предприятия пропали названия этих самых предприятий. Собеседники в Смольном объяснили конспирацию выполнением оборонзаказа. «Фонтанке» потребовалось меньше минуты, чтобы выявить уязвимость и обнаружить «засекреченные» объекты.

Подчеркнем, что цель нашей публикации не в том, чтобы помочь тому, кому не нужно, найти то, что не нужно, а в том, чтобы показать, что, если зачем-то нужно что-то спрятать, прятать нужно лучше.

Пресс-релизы с загадками начали появляться на сайте администрации с начала октября. К примеру, 11 октября пресс-служба городской администрации сообщила, что губернатор Александр Беглов и члены городского правительства посетили «одно из предприятий ОПК».

Название компании и что она производит не сообщалось. Но в пресс-релизе говорится, что выпуск продукции увеличен в 2,5 раза. Среди заказчиков — Министерство обороны. «Город тоже дополнительно укомплектовывает снаряжением наших мобилизованных бойцов», — цитируются в сообщении слова губернатора. Приоткрывается и часть производственных планов: в конце этого года или начале следующего компания планирует наладить выпуск сверхвысокомолекулярного полиэтилена, который будет использоваться «для различных средств защиты».



По фото, выложенном на сайте администрации города, сложно понять, что производит завод. Но в репортаже одного из государственных телеканалов, который почти дословно цитирует официальный пресс-релиз Смольного, все же можно рассмотреть бронежилеты и шлемы. На униформе сотрудников мелькает и название предприятия. Его руководитель подтвердил «Фонтанке», что принимал у себя Александра Беглова, однако попросил не называть компанию из-за опасения санкций, а также попадания в список сайта «Миротворец» (заблокированный в России украинский ресурс, публикующий списки всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. — Прим. ред.).



18 октября Александр Беглов посетил «предприятие по производству специальной обуви», сообщила пресс-служба Смольного. В пресс-релизе говорится, что оно выпускает более 1 млн пар в год. Перечислены заказчики: МЧС России, государственная корпорация «Росатом», ФГУП «Охрана» Росгвардии. Отмечается, что компания вместе с городом участвует в комплектовании дополнительного снаряжения для мобилизованных петербуржцев, а также «успешно выполняет задачи, которые президент России поставил на совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса».



Но название компании попало в фоторепортаж, опубликованный самой пресс-службой губернатора, — его можно без особых проблем прочитать на униформе сотрудников.

Спустя два дня, 20 октября, Александр Беглов посетил «одно из высокотехнологичных петербургских предприятий», осмотрел «сборочный цех и ознакомился с технологиями, которые используются для выпуска продукции».

В пресс-релизе используются максимально обобщенные формулировки. Например, сообщается, что работа компании «очень важна для выполнения программ импортозамещения и для развития радиоэлектроники», а в производстве «широко используются собственные уникальные технологии и оборудование».



Отмечается, что предприятие «занимает 60% рынка в своём сегменте». Среди его заказчиков — ГК «Росатом», ГК «Роскомос». При этом, не публикуя название завода, пресс-служба Смольного дает подсказки в виде численности штата (1 300 человек), суммы уплаченных налогов (611 млн рублей в 2021 году) и прогноз по платежам в бюджет города и страны на 2022 год. Впрочем, заинтересованному читателю не придется долго ломать голову — название компании отчетливо читается и на униформе сотрудников, и на халате, который во время визита надел Александр Беглов.



Очередной «секретный» визит состоялся в прошлую пятницу, 28 октября. На сей раз глава города посетил «одно из ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности». Отмечается, что оно является «одним из мировых лидеров по выпуску электронного оборудования для систем телекоммуникаций, навигации, цифрового телевидения и других сфер».



В пресс-релизе подчеркивается, что «производство оснащено современным высокопроизводительным оборудованием», на нем «созданы высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места» и приводится ряд других общих формулировок, вероятно, призванных сбить со следа недружественно настроенного читателя.

В этот раз название компании в кадр не попало. Но подписанные образцы продукции — конкретный тип кварцевых генераторов — за несколько секунд через поисковик выводят на производителя. Его логотип тоже можно заметить на фотографиях.

В субботу, 29 октября, состоялся визит на еще одно предприятие, работающее в сфере радиоэлектронной промышленности. Оно занимается разработкой и серийным выпуском «компонентов для аппаратуры и управляющих систем различного назначения». Название одной из моделей керамического конденсатора и имя ответственного сотрудника на фото на сайте городской администрации также в несколько кликов приведет к его разработчику — известному петербургскому предприятию.

В комитете по промышленной политике «Фонтанке» сообщили, что отсутствие в пресс-релизах о визитах губернатора названий предприятий связано именно с их оборонным профилем. Но является ли такая информационная политика инициативой самих городских властей, рекомендацией федерального уровня или просьбой самих компаний, не ответили. «Это здравый смысл», — прокомментировали в ведомстве.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

