Беглов попросил петербуржцев поучаствовать в сборе средств на снаряжение для мобилизованных

Глава Петербурга Александр Беглов призвал жителей города пожертвовать деньги на закупку оборудования для призванных на военную службу по мобилизации. Он заявил об этом 29 сентября во время эфира на телеканале 78.



«Мы сейчас открываем [в фонде «Победа»] специальный счет для оказания поддержки нашим воинам, которые пойдут служить. Естественно, я бы хотел обратиться и к бизнесу, и ко всем гражданам [с просьбой] передать средства, чтобы закупить необходимое оборудование, снаряжение и многое-многое другое», — сказал он.