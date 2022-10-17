Купчинские могут. Полицейский разворот «Жигулей» попал на видео

Пока в одной стороне Ленобласти лето, а в другой осень, в Петербурге у некоторых уже зима. Водитель «Жигулей» в Купчино исполнил пируэт, как будто под ним чистый лёд.
На пересечении Малой Балканской улицы и Дунайского проспекта, судя по дате на регистраторе, утром 17 октября водитель, поворачивая налево, потерял управление, хотя скорость не была слишком высокой. ВАЗ сделал оборот вокруг своей оси и встал против движения. Разворачиваться пришлось с заездом на встречную полосу. Видео публикует «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Опасность заноса увеличивается в условиях скользкой дороги, особенно зимой. Но отдельные автомобилисты умеют это делать и на сухом асфальте летом.