«Жигули» на Варшавской исполнили пируэт, как будто сейчас зима. Вопросы есть сразу к двоим

Когда вспомнить зиму, как не на излёте бабьего лета? Курьёзный момент на дороге в Московском районе Петербурга чуть не стал серьёзным.



Сразу два автомобилиста очень решительно совершили повороты с улицы Галстяна на Варшавскую. «Митсубиши» пошёл налево из правой полосы, подрезав водителя с регистратором. А «Жигули», хоть и ехали не быстро, не осилили правый поворот. Машину закрутило, и она чудом избежала столкновения с ограждением и с «Митсубиши».

