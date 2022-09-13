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    «Жигули» на Варшавской исполнили пируэт, как будто сейчас зима. Вопросы есть сразу к двоим

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    4 комментария

    Когда вспомнить зиму, как не на излёте бабьего лета? Курьёзный момент на дороге в Московском районе Петербурга чуть не стал серьёзным.

    Сразу два автомобилиста очень решительно совершили повороты с улицы Галстяна на Варшавскую. «Митсубиши» пошёл налево из правой полосы, подрезав водителя с регистратором. А «Жигули», хоть и ехали не быстро, не осилили правый поворот. Машину закрутило, и она чудом избежала столкновения с ограждением и с «Митсубиши».

    Видео 13 сентября публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «А скоро зима…» — комментирует автор поста.

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    Комментарии 4

    DEMOMON13 Сен 2022 в 14:14
    Мицубиси.
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