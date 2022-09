Московский рынок

Гардероба нет (и, судя по всему, на Московском рынке его вовсе не запланировано), и, сидя за столиком, спиной начинаешь ощущать, что здесь гуляет ветер. Холодно, а оттого быстро становится неуютно, тем более что соседи по столикам трапезничают, не снимая верхней одежды. Ощущаешь себя будто в вахтовой столовой.

Далеко не все корнеры успели открыться, но того, что есть, уже достаточно, чтобы каждый нашел себе еду по душе. Pio Pizza кормит пиццей и пастой, Bổ, как всегда, уставлен кастрюлями с фо бо размером в ванну, «Лиса пришла» делает шаверму (а потом будет еще и курица гриль), «Бюро», конечно, же предлагает бургеры и свиные ребра BBQ, в меню «Дагестанской лавки» — тоненькие пироги чуду, разные хинкалы (не путать с хинкали) и яичница по-дагестански с томатами и зеленью, а в Soul in the bowl — множество боулов и т. д. Есть и веганская еда (Raw to go), и дорогие десерты с матча (Love You So Matcha), и турецкие сладости (Little Turkiye), и т. д. Пока явно бросается в глаза разве что отсутствие грузинского ресторана и кондитерской с круассанами и прочей выпечкой.