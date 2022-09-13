В Петербурге не так много мест, где можно без проблем перекусить, если у тебя в руках поводок или ты катишь перед собой коляску. А на Московском рынке — пожалуйста. Достоинства и недостатки нового фуд-холла оценил ресторанный критик Дмитрий Грозный.

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Где-то прочитал, что за последнее время в Петербурге открылось 11 фуд-холлов. 11 — это много, но первый — Василеостровский рынок — так и остается пока самым успешным. И уже можно уверенно констатировать, что с фуд-холлами (или фуд-маркетами) в России произошла удивительная метаморфоза, до неузнаваемости преобразившая изначальную идею.



Идеальный фуд-холл должен быть собранием людей, которых обычно называют гастроэнтузиастами. Артизанальный производитель какого-то особенного продукта, ну, например, пастрами или брискета, сам становится к прилавку, чтобы резать, делать сэндвичи, разливать вино и болтать с посетителями. Однако гастрономическая мечта разбилась о суровую бизнес-реальность. Энтузиасты, если и были, давно сошли с дистанции. Фуд-холл образца 2022 года сильно напоминает торговый центр. Как в нормальном молле обязательно должен быть продуктовый супермаркет, «Детский мир», «Спортмастер» etc, так и в случае с фуд-холлом можно быть заранее уверенным, что здесь найдется место бургерам, пицце, фо бо, роллам, боулам, шаверме и т. д. Да и набор брендов во многом один и тот же. Таким образом, представленные в фуд-холлах корнеры — классический сетевой бизнес, той или иной степени крупности. Московский рынок, с точки зрения гастрономии, тоже пока является полной калькой рынка Василеостровского. Что немудрено — оба проекта делала команда Александра Шавлиашвили.

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Колхозный рынок Московского района (так он был назван при рождении) является наследником сталинской архитектуры и в последние годы являл собой зрелище весьма печальное. В 1950-х это было новое слово в советском градостроительстве: стены рынка чуть ли не впервые сложили из стеклоблоков, которые называли «световыми панелями». Сейчас вместо них огромные окна. Наполненное солнцем белое, стерильное пространство чем-то напоминает операционную, в которой почти на всю катушку врубили бодрую музыку. Под ногами на отреставрированном полу «плавают» рыбки, над головой — эффектные «конструктивистские» люстры: все в целом выглядит крайне эффектно. На фотографиях или если заглянул «поглазеть» на несколько минут. Но стоит провести побольше времени, впечатление меняется…

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Рынком теперь проект можно назвать только формально. Почти все пространство заняли ресторанные корнеры, а продуктовые ряды, длина которых, судя заметке «Вечернего Ленинграда» от 1958 года, составляла 330 метров, теперь задвинуты под лестницу. Их роль можно обозначить не иначе как «сбоку припеку». Но историческая память работает: периодически испуганно пробегают бабушки в платочках, а более состоятельные петербуржцы солидно интересуются ценой бакинских помидоров (800 рублей/кг) или покупают вырезку на фарш (тоже 800 рублей).



Гардероба нет (и, судя по всему, на Московском рынке его вовсе не запланировано), и, сидя за столиком, спиной начинаешь ощущать, что здесь гуляет ветер. Холодно, а оттого быстро становится неуютно, тем более что соседи по столикам трапезничают, не снимая верхней одежды. Ощущаешь себя будто в вахтовой столовой. Далеко не все корнеры успели открыться, но того, что есть, уже достаточно, чтобы каждый нашел себе еду по душе. Pio Pizza кормит пиццей и пастой, Bổ, как всегда, уставлен кастрюлями с фо бо размером в ванну, «Лиса пришла» делает шаверму (а потом будет еще и курица гриль), «Бюро», конечно, же предлагает бургеры и свиные ребра BBQ, в меню «Дагестанской лавки» — тоненькие пироги чуду, разные хинкалы (не путать с хинкали) и яичница по-дагестански с томатами и зеленью, а в Soul in the bowl — множество боулов и т. д. Есть и веганская еда (Raw to go), и дорогие десерты с матча (Love You So Matcha), и турецкие сладости (Little Turkiye), и т. д. Пока явно бросается в глаза разве что отсутствие грузинского ресторана и кондитерской с круассанами и прочей выпечкой.

Уровень сервиса очень неоднородный. От умеренно душевного до неудовлетворительного. Когда в корнере Ontap задаешь вопрос про сидр, тебе вместо ответа предлагают самостоятельно разбираться со светящимся табло, испещренным мелкими названиями. Представить такое в нормальном баре просто невозможно. Какие-то корнеры выдают «биперы», оповещающие о готовности заказа, у других их почему-то нет, а значит, ты должен либо зорко следить за процессом приготовления, либо рискуешь получить остывшую еду.

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Subzero, как и обычно, привлекает множество гостей: суши и роллы — это наше все. Так же как и том ям (380), который можно заказывать как с рисом, так и с лапшой. Главный тайский суп уверенно остер, но слишком уж жидковат. По сути это бульон, в котором плавает несколько креветок, бэби-кукуруза, половинки томатов-черри и грибы. Зато риса прилагается целая пиала. Самый простецкий ролл — зеленый (320) на поверку оказывается очень приятным: снаружи он плотно запеленут в слайсы авокадо, а внутри — огурец и сыр (его веганы могут попросить убрать). Crunchy ролл с лососем и угрем (520), напротив, разочаровал: рыба упрятана внутрь вместе с сыром и икрой тобико и совсем не чувствуется, в отличие от жирного хрустящего кляра.



Корнер Indisko для того, чтобы быть ближе к народу, почти все свои блюда называет индийскими боулами (390–790). Порции большие — можно сказать, комплексный обед. В глиняном «тазике» обязательно есть рис басмати, листья салата, лепешка и йогуртовый соус райта и что-то еще: от чечевицы до креветок. Баттер чикен — курицу в томатно-сливочном карри — накладывают из кастрюли, стоящей прямо на прилавке. В меру пряно, почти не остро — как после это скажешь, что индийская кухня не для всех. Креветки манго (590–690) — единственный местный салат. Предназначен для тех, кто обожает салатные листья, в том числе горький радичио. Они залиты соусом из манго и кокосового молока, а сверху выложены креветки. Слишком лаконично: пережевывать зелень быстро становится слишком скучно… Пока Московский рынок в основном адресован для молодых и модных. Кому еще нужны зарядка для электромобилей на парковке и капучино на фундучном или банановом молоке за 380 рублей? А еще это настоящая находка для тех, кто гуляет с домашними питомцами или выгуливает детей. И с теми и с другими сюда можно заходить без лишних церемоний. Около семи вечера пространство фуд-холла превращается в настоящий детский сад: за каждым вторым высоким или низким столом находится чадо, а то и несколько. И тут и там стоят коляски, кто-то нянчится с младенцами, но средний возраст этой категории посетителей находится где-то около трех лет. Они с удовольствием лопают мороженое, пиццу и пончики. И то ли еще будет, когда наконец откроют антресоли, опоясывающие огромный зал по периметру. Там уже расставлены столики, а еще запланирован большой ресторан. Наверное, Московский рынок впору будет переименовать в Детский.

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