Госдеп США заявил о работе над новыми санкциями для России

Новые санкции в отношении России разрабатывают в США. Об этом заявил координатор американской санкционной политики при госдепартаменте Джеймс О'Брайен.



«Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже», — заявил О'Брайен (цитата по РИА Новости). Так он прокомментировал возможность введения новых санкций в отношении России.



Чиновник отметил, что новый пакет уже находится в разработке и, скорее всего, будет не последним.

