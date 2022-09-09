Госдеп США заявил о работе над новыми санкциями для России

Новые санкции в отношении России разрабатывают в США. Об этом заявил координатор американской санкционной политики при госдепартаменте Джеймс О'Брайен.
«Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже», — заявил О'Брайен (цитата по РИА Новости). Так он прокомментировал возможность введения новых санкций в отношении России.
Чиновник отметил, что новый пакет уже находится в разработке и, скорее всего, будет не последним.
В Евросоюзе не все согласны с тем, что санкции в отношении России действенны. Так, глава МИД Венгрии 9 сентября заявил: «Санкции провалились». Он отметил, что в результате конфликт на Украине даже не близок к завершению, а ЕС страдает от экономического кризиса.
При этом к вечеру 9 сентября Еврокомиссия сообщила о согласовании новшеств в визовом режиме для россиян. В частности, уже даже выданные визы можно будет аннулировать, а многоразовых «шенгенов» больше ждать не стоит. Подробности читайте в материале «Фонтанки» «Еврокомиссия рекомендует оставить россиян без многократных виз, а подозрительных в ЕС не пустят».