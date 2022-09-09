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    Еврокомиссия рекомендует оставить россиян без многократных виз, а подозрительных в ЕС не пустят

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    Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком. Об этом 9 сентября сообщается в официальном коммюнике, опубликованном на сайте ЕК.

    «В нынешних условиях консульства ЕС в России должны обеспечить гораздо более тщательную проверку заявлений на получение краткосрочных виз», — заявил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

    Европейские чиновники уверены: «Быть туристом в ЕС не является фундаментальным правом». Соответственно, для россиян возможность получения шенгенских виз может и должна быть ограничена. Правда, не для всех. «Евросоюз останется открытым для тех, кто нуждается в защите, таких как журналисты, диссиденты, правозащитники и люди, путешествующие по семейным обстоятельствам», — говорится в сообщении. Для этих категорий заявителей предполагается уменьшить и визовый сбор.

    Что рекомендовала Еврокомиссия по шенгенским визам для россиян

    Во-первых, процесс подачи документов будет более долгим, а проверка заявителей — более тщательной. В ЕК видят «повышенные риски для безопасности» стран-членов из-за присутствия граждан России на своей территории, но не только. Там также заявили, что «высылка консульских и дипломатических сотрудников» из России привела к тому, что консульствам приходится работать тяжело и много.

    Итак, с 12 сентября консульства смогут:

    • отменить приоритет для «второстепенных» заявлений, то есть туристических;
    • продлить срок рассмотрения заявлений на получение визы аж до 45 дней;
    • запрашивать дополнительные документы помимо стандартного списка;
    • усилить контроль за уже выданными визами.

    В случае, если в ходе проверки гражданин России вызвал подозрение, «в визе следует отказать всегда на основании индивидуальной оценки». Также нужно поступать, если у сотрудника дипмиссии ЕС возникли сомнения в том, что россиянин вернется домой по истечении срока действия визы.

    Когда еще смогут аннулировать или не выдать шенгенскую визу

    С учетом описанного выше Еврокомиссия фактически дает право аннулировать уже выданные визы по желанию должностного лица на границе: «Если становится очевидным, что условия для выдачи визы больше не выполняются, например, потому что владелец визы теперь считается представляющим угрозу безопасности, государства-члены должны аннулировать существующую визу».

    Кроме того, ЕК рекомендует странам воздержаться от выдачи многократных виз и ограничиться однократными или документами с более коротким сроком действия.

    Еще одно новшество: перед выдачей визы страны смогут консультироваться между собой. «Государство-член, с которым проводятся консультации, может возражать против выдачи шенгенской визы гражданину России в индивидуальном порядке», — говорится в сообщении Еврокомиссии. Если после консультаций окажется, что человеку не рады в какой-либо из стран, «шенген» таки возможно получить, но, мягко говоря, урезанный: вам дадут право на посещение лишь одной страны.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала историю двух девушек, которым без раздумий аннулировали шенгенскую визу на границе России и Финляндии. Пограничников не устроил документ, выданный Италией. Подробности читайте в материале «Финны жестко лишили россиянок виз прямо на границе».

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