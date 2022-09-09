Еврокомиссия рекомендует оставить россиян без многократных виз, а подозрительных в ЕС не пустят

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком. Об этом 9 сентября сообщается в официальном коммюнике, опубликованном на сайте ЕК.

«В нынешних условиях консульства ЕС в России должны обеспечить гораздо более тщательную проверку заявлений на получение краткосрочных виз», — заявил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Европейские чиновники уверены: «Быть туристом в ЕС не является фундаментальным правом». Соответственно, для россиян возможность получения шенгенских виз может и должна быть ограничена. Правда, не для всех. «Евросоюз останется открытым для тех, кто нуждается в защите, таких как журналисты, диссиденты, правозащитники и люди, путешествующие по семейным обстоятельствам», — говорится в сообщении. Для этих категорий заявителей предполагается уменьшить и визовый сбор.

Что рекомендовала Еврокомиссия по шенгенским визам для россиян Во-первых, процесс подачи документов будет более долгим, а проверка заявителей — более тщательной. В ЕК видят «повышенные риски для безопасности» стран-членов из-за присутствия граждан России на своей территории, но не только. Там также заявили, что «высылка консульских и дипломатических сотрудников» из России привела к тому, что консульствам приходится работать тяжело и много. Итак, с 12 сентября консульства смогут: отменить приоритет для «второстепенных» заявлений, то есть туристических;

продлить срок рассмотрения заявлений на получение визы аж до 45 дней;



запрашивать дополнительные документы помимо стандартного списка;



усилить контроль за уже выданными визами. В случае, если в ходе проверки гражданин России вызвал подозрение, «в визе следует отказать всегда на основании индивидуальной оценки». Также нужно поступать, если у сотрудника дипмиссии ЕС возникли сомнения в том, что россиянин вернется домой по истечении срока действия визы.

Когда еще смогут аннулировать или не выдать шенгенскую визу С учетом описанного выше Еврокомиссия фактически дает право аннулировать уже выданные визы по желанию должностного лица на границе: «Если становится очевидным, что условия для выдачи визы больше не выполняются, например, потому что владелец визы теперь считается представляющим угрозу безопасности, государства-члены должны аннулировать существующую визу». Кроме того, ЕК рекомендует странам воздержаться от выдачи многократных виз и ограничиться однократными или документами с более коротким сроком действия.