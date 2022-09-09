Финны жестко лишили россиянок виз прямо на границе

Две жительницы Петербурга лишились своих годовых «шенгенов» при попытке въезда в Финляндию и были отправлены домой. Пограничников не устроили их итальянские визы, и они их аннулировали. По словам девушек, действовали финны жестко, эмпатии не проявляли, и все их объяснения никакого эффекта не имели.

Как рассказали россиянки 9 сентября «Фонтанке», все произошло 7-го числа на посту Торфяновка — Ваалимаа. Со своими годовыми итальянскими шенгенскими визами они начали проходить пограничный контроль в Финляндии. Первой пошла водитель, у которой оставалось 2 дня до конца действия визы. По ней она ни разу не была в Италии, но в августе 4 раза ездила в Финляндию. Пограничник спросил, когда она всё же собирается побывать на родине Джоакино Россини и Джузеппе Верди, но, не услышав конкретных планов, пригласил на отдельный разговор. Подругу с почти аналогичной визовой историей, но с двумя месяцами в запасе, позвали следом.

