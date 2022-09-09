Финны жестко лишили россиянок виз прямо на границе

Две жительницы Петербурга лишились своих годовых «шенгенов» при попытке въезда в Финляндию и были отправлены домой. Пограничников не устроили их итальянские визы, и они их аннулировали. По словам девушек, действовали финны жестко, эмпатии не проявляли, и все их объяснения никакого эффекта не имели.
Как рассказали россиянки 9 сентября «Фонтанке», все произошло 7-го числа на посту Торфяновка — Ваалимаа. Со своими годовыми итальянскими шенгенскими визами они начали проходить пограничный контроль в Финляндии. Первой пошла водитель, у которой оставалось 2 дня до конца действия визы. По ней она ни разу не была в Италии, но в августе 4 раза ездила в Финляндию. Пограничник спросил, когда она всё же собирается побывать на родине Джоакино Россини и Джузеппе Верди, но, не услышав конкретных планов, пригласил на отдельный разговор. Подругу с почти аналогичной визовой историей, но с двумя месяцами в запасе, позвали следом.
Девушками сообщили, что им отказано во въезде и их визы аннулированы. На словах им объяснили, что у них было нецелевое использование итальянского «шенгена». Оформление заняло часа три. После этого россиянкам вернули паспорта и отправили их в Россию. На обратном пути российские пограничники также позвали девушек на разговор. В процессе беседы выяснилось, что они не первые в последние недели «возвращенцы», и что им еще повезло, что не запретили въезд в ЕС, как некоторым другим.
До этого финские пограничники лишили 1 390 евро петербуржца Юрия. Но затем вернули ему деньги на обратном пути.
Бывают истории и на российской стороне — жительница Петербурга застряла между двумя границами в ночи из-за санкционного сыра и была вынуждена ехать его утилизировать. Чем закончилась эта история — читайте здесь.