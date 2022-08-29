В трусах евро везти, что ли? Как финны деньги на границе отбирают

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Финны забрали все, что нажито непосильным трудом: одну купюру в пятьдесят евро, тринадцать купюр по сто евро, две — по двадцать. «Фонтанка» рассказывает, как и на каком основании россиян лишают кровных на границе Суоми и можно ли их вернуть.

Петербуржец Юрий в конце прошлой недели ездил по делам в Европу — летал в Белград через Хельсинки. В четверг уехал туда, а в субботу вечером возвращался обратно через Ваалимаа — Торфяновку на машине. Деньги брал с собой наличными, за границей нигде не снимал.



«Когда прошли паспортный контроль на финской границе, подошли таможенницы. Я спросил на английском: «Вы хотите посмотреть автомобиль?» И, видимо, накликал на себя проверку. Они посмотрели все и начали задавать вопросы: «У вас есть наличные евро? А какая у вас сумма?» Я сказал, что есть 1390 евро. Попросили показать. Открыл кошелек, достал все деньги — рубли, динары, евро — дал всё. Они отобрали себе только евро, остальное вернули. А потом говорят: «Наложены ограничения, вы не можете вывозить евро в Россию...» — рассказал «Фонтанке» Юрий.



На выбор финны предложили две опции.

«Первый вариант — я прямо сейчас на границе могу передать свои евро кому-то, кто едет в Финляндию. Либо второй вариант — я смогу забрать свои деньги при въезде в Финляндию через этот же пункт в следующий раз. Мне сказали, что нет никакого ограничения по времени, когда я могу это сделать», — отметил мужчина.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Юрий выбрал второй вариант. Деньги забрали, с подробной описью, с указанием, какую именно сумму у него изъяли и какими купюрами. А также, по его настоянию, показали выдержку из правил финской таможни, на основании которых его лишили валюты.



На четком русском языке в выдержке прямо прописано: «Вывоз банкнот официальной валюты ЕС в Россию запрещен». Исключение — деньги для «личного пользования»:

«Направляющиеся в Россию физические лица и члены их семей могут вывозить валюту в банкнотах для личного пользования. Под личным пользованием подразумевается использование денег для ночлега, питания, передвижения или для покупок».



Но точная сумма не указана — нижнего предела просто нет. Одинаково рискуют и те, кто везет тысячи евро, и те, у кого в кармане пара сотен. Все на усмотрение таможенников.



«У данного запрета не существует нижней границы. Обратите внимание, что санкции могут касаться любой суммы, даже если о ней не требуется подавать декларацию в таможню», — отмечается в памятке.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Я пытался таможенницам объяснить: карточки не работают, люди ездят, не могут все под копейку тратить. Ответ: «у нас такие правила». Ну что делать, попал под каток», — резюмировал петербуржец.

В чате «На границе» в Telegram, где публикуются отчеты о пересечении финской границы, описаны похожие случаи изъятия валюты у россиян. Но случай Юрия выделяется скромной суммой. В сообществе опубликован только бланк изъятия в Иматре 9400 евро мелкими купюрами, что действительно с натяжкой подходит «для личного пользования».



Из тех же отчетов можно узнать, что обычно на границе финны даже не интересуются перевозимой суммой. Просто ставят печать. А если речь об этом и заходит, то в большинстве случаев их устраивает ответ «300 евро». Обыск грозит лишь в исключительных случаях.

Похожая ситуация с вывозом санкционных товаров: если купить айфон и принести его на такс-фри с чеком, то почти со 100-процентной вероятностью можно его лишиться, но большинство путешественников просто выбрасывают коробку и снимают пленки. Ответственность за такие действия на совести пересекающих границу.



Подробнее о «новой реальности» на границе Финляндии и Эстонии, сколько можно везти валюты и как не стать контрабандистом, — читайте в разборе «Фонтанки».



Илья Казаков, «Фонтанка»

