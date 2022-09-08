Россиянин заставил финнов вернуть все евро: как это возможно

Петербуржец, у которого на финской границе изъяли 1 390 евро, рассказал «Фонтанке», что смог вернуть кровные при повторном заезде в Суоми, как ему и обещали финские таможенники. Хотя их начальник прямо и говорил, что они таким не занимаются, Юрий решил проверить.

«Я решил не тянуть с поездкой в Финляндию и съездил туда 6 сентября. После прохождения паспортного контроля на финской границе я спросил таможенников, где находится их офис, и сказал зачем. Они сопроводили меня в основное здание, где попросили паспорт и акт, который был выдан мне при изъятии средств ранее на границе. После этого сотрудник таможни некоторое время что-то делал за компьютером, а затем принес запаянный прозрачный полиэтиленовый пакет, в котором и лежали все изъятые ранее банкноты вместе с документом об их изъятии», — рассказал 8 сентября «Фонтанке» Юрий.

«Ровно 1 390 евро, как и было изъято. Затем попросил меня подписать бумагу о том, что я получил изъятое, и поставил на моем документе штамп таможни вместе с подписью и надписью «Возвращено», — сообщил петербуржец. — Попрощавшись, я вышел из здания таможни и поехал в Котку. Предвосхищая вопрос о том, что же я сделал с возвращенной суммой, отвечу дипломатично: что-то потратил в магазине, а на обратном пути никто вопросов про валюту не задавал».

Сам Юрий феноменом считает не сам факт возврата, а то, что из многих десятков тысяч россиян, которые едут из Финляндии, попасть на изъятие повезло именно ему. И призвал сограждан проявлять известную осмотрительность при вывозе наличных, чтобы не повторять его путь.

Он добавил, что у него обычная туристическая финская виза на пять лет, ВНЖ и других паспортов нет, так что никаких привилегий он не имеет.

Полную историю Юрия можно прочитать в нашем тексте здесь. А о том, как сохранить свою валюту от бдительной финской таможни, «Фонтанка» рассказывала тут.