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    Как спасти евро от финской таможни: три варианта

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    11 комментариев
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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    «Русский, если едешь в Финляндию — гуляй на все», — почти прямо советует финская таможня. На выезде из Суоми, если не повезет, ждут таможенники, которые предлагают «похранить» ваши денежки. «Фонтанка» рассказывает способы уберечь кровные.

    В конце августа финские таможенники, прежде не проявлявшие излишней бдительности к наличным в карманах россиян, внезапно вспомнили, что евро вывозить в Россию нельзя, ведь санкции. Действуют они пока избирательно, но решительно. Например, петербуржец Юрий лишился всех 1 390 евро, которые по первой же просьбе простодушно отдал финским таможенницам.

    В Telegram-каналах по пересечению границы с 28 августа таких историй хватает. Муж с женой в Брусничном при выезде из Финляндии признались таможне, что обладают целыми 400 евро. Им предложили их либо сдать, либо ехать обратно и тратить остатки, чем они и занялись. Там же другой рассказ — в Иматре россиянин примерно со 150 евро получил предупреждение, что сейчас его пропустят, но на будущее: «Вывозить нельзя». Аналогичное выслушал и третий мужчина, который и вовсе вез всего 50 евро. Их просто посчитали несущественными для изъятия.

    Разумеется, можно, как некоторые наши читатели, до последнего бить себя пяткой в грудь, говоря, что «я сам ездил всю жизнь в Финку, мои друзья ездили и никогда никто ничего не изымал», но, в общем-то, тенденция вырисовывается тревожная и ранее лишь бумажные меры теперь действуют на практике. Это подтверждает и сама финская таможня.

    Как объяснили в Департаменте таможенного контроля Суоми, россиянам запрещается экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства — члена Евросоюза в Россию, и для физических лиц с гражданством РФ исключений нет.

    «Они (россияне) не могут привезти с собой в Россию никаких банкнот евро»,— резюмировали в департаменте.

    «Фонтанка» рассказывает несколько способов, как уберечь свои деньги от изъятия.

    Способ первый — сделайте работающую карточку

    Звучит как «ешьте пирожные», но многие до санкций и не держали в руках больших сумм в евро. Все было на картах. Сейчас в России можно получить пластик китайской системы UnionPay и снимать с неё деньги по мере необходимости в большинстве стран Европы, не перевозя с собой «котлету» валюты в кармане, а также оплачивая с карты билеты, самолеты и аренду авто.

    Еще лучше, если получится добраться до Алма-Аты, Минска или Ташкента и получить полноценные Visa и MasterCard там.

    Способ второй — меняете евро на доллары

    — члена (ЕС)».Свет клином не сошёлся на евро. В обменниках в Европе, даже в Лаппенранте, меняют евро на американские доллары и британские фунты. В качестве альтернативы можно рассмотреть юани. А вот с другими валютами стран — членов ЕС лучше аккуратнее, так как, судя по ответу финской таможни, россиянам «запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена (ЕС)».

    Способ третий — купите в ЕС «подарочные» карточки

    Россияне скупают за границей предоплаченные «подарочные» карты. Это почти полноценные MasterCard, которые работают везде в Европе и продаются в супермаркетах. В Финляндии и Скандинавии это система Paygoo Gift, на которую можно положить до 200 евро, в Латвии — карты Premium Plus. Можно купить несколько штук и таким образом спокойно вывезти остатки валюты. Подробнее о «подарочных» карточках MasterCard в разных уголках света читайте в нашем обзоре.

    Что делать, если уже приехали на границу с пачкой валюты? Здесь всё придумали сами финские таможенники.

    Во-первых, вы можете поехать обратно в Финляндию и дотратить или обменять остатки европейской наличности, во-вторых, оставить деньги «на сохранение» финским таможенникам границе (и в теории, как пообещали Юрию, за ними потом вернуться) или же, в-третьих, передать их кому-то въезжающему в Финляндию прямо на границе.

    Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

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