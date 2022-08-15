Как получить карту Visa или Mastercard в Узбекистане. И что посмотреть, пока вы её ждете

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Узбекистан — одна из немногих стран, где россияне все еще могут относительно быстро и просто оформить банковскую карту международных систем Visa или Mastercard, которой можно расплачиваться за рубежом. Все чаще звучат слухи, что местные банки сворачивают или ограничивают выдачу карт россиянам, хотя сами банки заявлений не делают. Пока этого не случилось, корреспондент «Фонтанки» делится личным опытом получения карты и впечатлениями от страны, в которой многое ассоциируется с нашим недалеким будущим.



Что нужно, чтобы оформить банковскую карту

В Ташкенте у меня живут друзья, поэтому о многих тонкостях оформления банковской карты мне было известно заранее. Есть несколько банков, которые все еще дают возможность иностранцам оформить карты с минимальным количеством документов: загранпаспортом и свидетельством о регистрации.

Основная часть банков для открытия счета требует ПИНФЛ (Персональный идентификационный номер физического лица). С натяжкой его можно назвать аналогом ИНН, но его значение шире. Иностранец может получить этот номер через местные аналоги МФЦ или отделы миграции и оформления гражданства ОВД, но для этого требуется время.



Проживающим в отеле туристам регистрацию делают автоматически, но если путешественник гостит у кого-то дома, с регистраций по этому адресу могут быть сложности. Так, например, моя подруга-россиянка, которая живет в Ташкенте год, оформила регистрацию по месту жительства, но при подаче заявления в банке ей указали на то, что QR-код на выданном ей документе не открывается. Оказалось, что дело в техническом сбое, на устранение которого, как ей сказали, уйдет месяца два. Но затрагивает он только регистрацию по «домашним» адресам, в то время как регистрация в гостиницах проходит и принимается без проблем.



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Лучше сразу попросить на ресепшене еще и распечатать регистрацию, потому что в банке могут в этом отказать, как бы абсурдно это ни звучало. Такой случай произошел на моих глазах.

Как происходит оформление

Мне порекомендовали «Капиталбанк», который называют самым популярным банком в Ташкенте. В самом начале санкционной истерии счастливчики получали в нем карты в тот же день за 30 минут. К маю-июню карточные туристы и релоканты жаловались на огромные очереди из россиян в его отделениях, но сейчас ажиотаж немного спал.



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Получить карту за 30 минут у меня не получилось, хотя, возможно, если бы я пришла за 20 минут до открытия отделения, как наставляли меня местные, это бы удалось. В банке я была в 9:09 с 24-м номером в очереди. Через единственное обслуживающее иностранцев окно, где принимали два сотрудника, к тому моменту прошли 6 человек. И если они не пришли заранее и не завели дружбу с охранником, не знаю, как ещё это могло произойти.

Первым делом подхожу к окну, прошу у сотрудника форму заявления на оформление карты и заполняю его, сидя в очереди. Анкета стандартная: имя, фамилия, номера паспорта и телефона, дата выдачи, секретное слово, галочка напротив нужной карты. Примеру следуют соотечественники. Это очень сильно экономит время.



«Капиталбанк» оформляет несколько видов карт Visa (не считая премиальных) и одну Mastercard.

Visa Classic: валюта — $, обслуживание бесплатно, стоимость выпуска — 25 000 сум (около 139 рублей), снятие наличных в других банках — 3 % , обработка транзакций — без комиссии. Visa Gold: валюта — $, обслуживание — 1 $ , ежемесячно, стоимость выпуска — 55 000 сум (около 305 рублей), снятие наличных в других банках — 2 % , обработка транзакций — без комиссии. MasterСard Standard: валюта — €, обслуживание бесплатно, стоимость выпуска — 25 000 сум (около 139 рублей), снятие наличных в других банках — 2 %, обработка транзакций — 1 % (но не менее 1 евро).

Срок действия этих карт — 3 года. Есть еще виртуальные карты международных платежных систем, но они выпускаются на месяц или на год. Также можно оформить карты узбекских национальных платежных систем — Uzcard и HUMO. У Uzcard и российской «Мир» есть кобейджинговые карты, но в «Капиталбанке», например, такие не выдают.



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Моя очередь подошла где-то через 30 минут. Девушка-оператор с эффектным макияжем, белыми стрелками и косичками лениво посмотрела на документы, хлопая накладными ресницами, отсканировала их, два раза проверила, открывается ли QR-код на регистрации. Блондинка аккуратно прикрепила мой помятый номерок степлером к заявлению, сложила всё в файлик и сообщила, что теперь мне надо заплатить ей 25 000 сум. Я протягиваю 50 000 . — Нет сдачи, — отвечает она. — А безнал, картой «Мир»? — спрашиваю я. Она мотает головой.

— Идите на первый этаж меняйте.

В кассе на первом этаже мне разменяли деньги. Оператор сложила их в файл и сказала приходить за картой на следующий день с 15 до 18. К вечеру мне пришло СМС-сообщение на российский номер, который я указала, что он подключен к мобильному банку.



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Получать карты нужно в порядке живой очереди в том же окне. Их выдавал уже второй сотрудник — исполнительный молодой человек. У него на столе лежат три стопки файликов с заявлениями и готовым пластиком. Он мастерски пробегается пальцами по каждой и вытягивает с нужной фамилией. Дает мне договор открытия счета на русском языке. Еще один договор касается подключения к услугам банка.

— Теперь идите на первый этаж в отдел для нерезидентов и установите ПИН-код, — инструктирует он. Внизу специальный сотрудник сидит для установки ПИН-кода. По лицам сотрудников, в основном молодых мужчин, видно, что сейчас 4 часа дня, когда рабочий день медленно тянется к концу. На их лице проступает страдание. Пытаюсь хоть чуть-чуть облегчить его своей улыбкой, но на ПИН-кодиста она особо не действует.



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ПИН-код стоит сразу проверить в банкомате, чтобы убедиться, что всё работает. При мне у одной из клиенток возникли сложности, и ей пришлось обращаться к специалисту снова.

Как пополнить карту

Лучше положить на карту сразу определенную сумму, потому что возможностей для ее дистанционного пополнения совсем немного. Если вы, как и я, пришли в банк без наличных, можно в банкомате снять с карты «Мир» узбекские сумы, обменять их на доллары в банкомате (от 100 долларов) или в отделении. Актуальный курс на текущую дату в разных банках можно узнать с помощью бота @fin24uz_bot.



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Способы дистанционного пополнения «Фонтанка» подробно описывала в материале про белорусские карты. Однако с тех пор банки существенно ограничили валютные SWIFT-переводы, ввели комиссии и заградительные лимиты. Актуальную информацию об обмене денег и переводах можно уточнить в чате путешественников и местных жителей Узбекистана.

Конкретно с моей картой всё оказалось очень просто. После такого говорить о неразвитости банкинга в Узбекистане не поворачивается язык.

Я скачала приложение «Капиталбанка», прошла регистрацию по номеру карты, но добавлять ее в систему пришлось вручную. Только после этого она отразилась во вкладке «Карты». Потом, без особых надежд, я нажала на иконку «Переводы по миру» на главном экране и перешла во вкладку «Пополнение с карт». В разделе «Откуда» я вписала данные своей российской карты «Мир», в разделе «Куда» — выбрала Visa. Каково же было мое удивление, когда после галочки напротив оферты и проверочного кода на телефон на экране отобразилось: «Операция успешна». Затем пришли две заветные эсэмэски. Перевод прошел по курсу 62 рубля за доллар, комиссия — всего 1 % .



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Где вкусно поесть в столице Узбекистана

В Ташкенте в помине нет никаких «Макдоналдсов», но есть очень много собственного крутого стрит-фуда. Например, Evos — сетевая узбекская шаверма. Большая в лаваше с говядиной стоит около 130 рублей, в пите с курицей — 114 рублей.

Из российских сетей здесь почему-то развит Black Star Burger. Из самых известных зарубежных — KFC, но он не очень популярен, потому что: «Как это у вас только курица?» Здесь на выбор везде дается как минимум говядина. Есть несколько малоизвестных в России американских и европейских сетей. Популярные кофейни — Cake Lab и Safia. В высоком ценовом сегменте рекомендуют ресторан Ariston Park, где подают европейскую кухню.



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Национальные блюда очень жирные и калорийные, но если хотите насытиться местным колоритом, отправляйтесь в Среднеазиатский центр плова Besh Qozon. Тут, как нетрудно догадаться, готовят только плов, но нескольких видов, очень вкусный. В Lagman24 можно найти 30 видов лагмана и другие блюда уйгурской кухни. Практически на каждом шагу вывески: «Выпечка», «Самса».



У многих ресторанов есть свои сервисы доставки. Из сторонних самый популярный — Express 24.

Транспорт в Узбекистане

Здесь практически все ездят на произведенных в стране автомобилях марок Chevrolet, Daewoo и узбекского Ravon, под логотипом которого с 2015 года на внешний рынок выпускались модели тех же Chevrolet и Daewoo. Правила дорожного движения на дорогах соблюдаются выборочно, так что лучше не рисковать и не брать сразу машину в аренду. Здесь отлично работает «Яндекс.Такси». Переустанавливать приложение не надо. С российской карты деньги не спишутся, поэтому главное — не забыть изменить способ оплаты на наличные.

Стоимость проезда в автобусах Ташкента и в метрополитене составляет 1 700 сум (9,5 рубля). Еще одна приятная деталь для жителей российских мегаполисов — сервисы аренды самокатов тут только зарождаются, и гоняют на них пока считаные единицы.



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В Ташкенте есть несколько крупных торговых центров, таких как Riviera и Samarqand Darvoza, но ушедших из России H&M и Zara вы там не найдете. Из привычных масс-маркет-брендов есть Mango, LC Waikiki, Women Secret, Levi's. Также в «Ривьере» работают Karl Lagerfeld, Lacoste, Tommy Hilfiger, Calvin Klein. Однако, как объясняют местные, все эти магазины работают в Узбекистане без лицензии брендов и внаглую продают товары, завезенные по параллельному импорту, с наценкой за предоставленную уникальную возможность их купить — «оригинальная продукция в неоригинальном магазине». Вывески и лейблы представители западных компаний вряд ли приедут снимать насильно. Это даже звучит как-то небезопасно.



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Что посмотреть в Узбекистане

Первое впечатление от Ташкента — тут мило, зелено и очень жарко летом. В самый жаркий период, который называется чилля, температура +40 в тени — обычное явление. Идеальное время для поездки — весна и осень. В туристические Самарканд и Бухару тоже лучше ехать в эти периоды.

К северо-востоку от Ташкента расположено Чарвакское водохранилище с водой идеального бирюзового цвета. Если есть свободные дни — надо обязательно ехать к нему, посмотреть на воду, горы, сходить в поход. В Интернете несложно найти, как присоединиться к такому походу и сколько это будет стоить, но, возможно, вам повезет и вы найдете спутника, который покажет вам красоты просто за хорошую компанию.



В столице в основном невысокие дома, хотя в центре сейчас строится элитный район высоток из стекла и бетона под названием «Ташкент-Сити». Неподалеку от стройки открыт для посещения новый Ташкент-Сити Парк с поющими фонтанами, кафе, большой платной детской площадкой. Здесь есть одна из немногих велодорожек, но работает она только с 06:00 до 12:00. Еще велодорожки есть в Экопарке. В Центральном парке имени Мирзо Улугбека есть площадка для игры в настольный теннис, и там постоянно проводят мероприятия, за афишей можно следить в телеграм-канале.



В Узбекистане построили свой аналог московского парка аттракционов «Остров мечты» — Magic City, рай для детей. Здесь есть аттракционы, аквариум, кинотеатры, где показывают голливудское кино, которого лишены зрители в России, и другие развлечения.



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Что до музеев, мне советовали посетить Государственный музей истории Тимуридов, но я туда попасть не успела, потому что не знала, что кассы закрываются на час раньше. На сайте организации об этом ничего не написано, и такое отношение к информации в Сети для Узбекистана, кажется, нормально. Например, на сайте того же музея в разделе для иностранцев можно встретить сущую ахинею.



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Если сомневаетесь в чем-то, лучше позвонить и спросить. Языковой барьер стремится к нулю, и в худшем случае вам ответят на русском с сильным акцентом.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

Мой топ узбекских блюд и закусок: 1. Самса тандырная;

2. Лаваш (шаверма из Evos);

3. Салат ачичук;

4. Плов свадебный;

5. Лагман;

6. Кукси (корейское блюдо, но популярное в Узбекистане);

