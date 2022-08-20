Россияне скупают в Европе «подарочный» MasterCard: что умеют такие карточки

Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Россияне скупают за границей предоплаченные «подарочные» карты. Это почти полноценные MasterCard, которые работают в Европе лучше, чем «МИР» и UnionPay, подходят и для онлайна, и для офлайна. Но есть подводные камни, о которых узнала «Фонтанка».

Оплата парковок, заправок, билетов на достопримечательности и экскурсии — настоящая головная боль для российских туристов, если нет нормальной иностранной карточки: не везде принимают наличные. Для тех, кому не с руки ехать в Минск или Ташкент, пытливые соотечественники нашли выход — предоплаченные и подарочные карты, которые продают в европейских магазинах.



Карты Paygoo Gift





Карточки Paygoo Gift можно использовать в интернете и в любом магазине, принимающем MasterCard, во всем мире. Они продаются в Скандинавских странах, без паспорта и регистрации, просто на кассе.

В Норвегии их можно приобрести в 7-Eleven, Narvesen, Coop, Spar и множестве других супермаркетов. В Швеции карты продает Circle K, COOP, Hemköp и другие. В Финляндии их можно найти в R-Kioski или Kesko.

Номинал в Финляндии — от 20 до 150 евро. В Швеции и Норвегии есть фиксированные карты по 500 крон, есть опциональные на 200–1500 крон; кроме того, в этих странах продается еще версия карточки Reload — на неё можно вносить деньги, когда они закончатся, прямо в розничных магазинах. Карты из Финляндии пополнить не получится, но можно сразу купить несколько штук.



Подводных камней несколько. Во-первых, после покупки Paygoo Gift требуется активировать и для этого понадобится европейский номер телефона, на который будут приходить СМС. Так что придется купить еще и сим-карту. Во-вторых, есть лимиты. Онлайн-платежи ограничены суммой в 50 евро, уже с третьей транзакции будут брать комиссию — 0,3 евро, а на седьмой месяц существования карты начнет списываться абонентская плата — 1,6 евро в месяц, пока баланс не уйдет в ноль.



Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» проверила — карточки действительно продаются и работают. Но в Финляндии PayGoo, возможно, придётся поискать. В первом и ближайшем к границе в Иматре R-Kioski на улице Лаппеентии и в следующем, в Мансиккале, разводят руками:



— Обычно они у нас есть, в понедельник было 18 штук. Но за неделю русские купили их все. Почему русские их так много покупают?



— Наши банковские карточки у вас теперь не работают



— А, санкции, — сочувственно кивает продавщица. — Попробуйте съездить в Вуоксениску, наверное, у них должны остаться. Вуоксениска — отдаленный район Иматры, по пути в Руоколахти. Ехать минут 10.

Местный продавец по-английски говорит не очень, но очень хочет понять и помочь. Предлагает на выбор кучу предоплаченных карточек: H&M, AppStore, Mango… нужной не видно.



— Меня к вам послала ваша коллега из Мансиккалы, говорит, у вас точно есть.

Обрадованный простым выходом продавец звонит той самой продавщице и сразу понимает, что мне надо. Оказывается, я говорил PayGoo с каким-то не тем акцентом — то, как это говорит продавец, очень не похоже на наше «пэйгоу» — какое-то «паюгоо». Если бы они мне это сказали, я бы тоже не понял. Но зато сразу находится целая пачка того, что надо. Оказывается, эти карточки были прямо на самом видном месте.

К PayGoo в комплекте надо брать местную предоплаченную сим-карту. Выбираю Saunalahti «на 6 евро». Стоит она, внезапно, 5 евро.



Вставляем в телефон симку, пин-код по умолчанию 1234, карточка сразу в боевом положении и с интернетом. Он практически безлимитный и стоит 1 евро в сутки.

Разобраться с ходу не так просто, скудного финского хватает, чтобы понять: послать SMS на такой-то номер с текстом ALTIVOI, пробел и номер активации Asiakastunnus ID, у каждой карточки свой.

Не очень понятно, что дальше. В ответ никаких SMS не приходит. Идём на сайт PayGoo — там уже все понятно, на английском. Вводим номер телефона только что купленной сим-карты. На всякий случай на упаковке номер написан с «0» вначале. Это если внутри Финляндии звонить. Для международных нужд вместо ноля надо набирать +358.



Вводим номер телефона на сайте и номер карточки и — та-даам! Приходит SMS с пин-кодом карты. Кстати, заодно узнаем, что при покупках в интернете в поле «Имя владельца» надо вписывать Paygoo Gift.

Все, теперь карточка полноценно готова к бою.

Кстати, из плюсов — наконец-то в «Призме» снова можно пользоваться кассами самообслуживания. А то с весны — только в очередях к живым кассиршам.





Карты Premium Plus

Карточки Premium Plus можно купить в магазинах Narvesen по всей Латвии. Они работают на базе MasterCard и принимаются везде, где работает эта платежная система. Активировать карточку не нужно — она работает сразу после покупки. Стоимость самой карты 2,5 евро, а её номинал по желанию может быть от 10 до 150 евро.

Подводные камни: онлайн-покупки ограничены суммой до 50 евро, срок действия карты — полгода с момента покупки. Снимать деньги в банкоматах нельзя, не получится и заплатить за товары и услуги на АЗС вне Латвии, гостиницы или аренду авто. Не пройдут и покупки без авторизации, переводы на электронные кошельки и прочие расчеты с другими финансовыми учреждениями.





Карты Transcash



Карточки Transcash продаются во Франции и в заморских территориях в табачных и газетных киосках. Цена комплекта из двух карт — основной и дополнительной — 9,9 евро. Возможный баланс — от 20 до 150 евро. При этом карточки пополняемые, в том числе и наличными в магазинах и барах. Работают на базе MasterCard.

Подводные камни: для использования по всему миру, а не только во Франции нужна активация и загранпаспорт, максимальная сумма одной покупки — 50 евро. Карты Transcash не принимаются при аренде авто и в гостиницах.



Карты Nickel В Испании по российскому паспорту выдают предоплаченные карты Nickel. Со своим удостоверением личности, местным номером и 20 евро нужно прийти в лотерейный магазин или табачную лавку Punto Nickel.

Деньги пойдут на годовой абонемент, карту выдадут и сразу активируют, пин-код придет по СМС. В первый раз можно внести 250 евро. А в месяц — до 950 евро.

Компания также работает в Португалии и Бельгии.



Подводные камни: пополнение с комиссией в 2%, ежегодная плата.



Илья Казаков, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»