Китайцам не снилось: как россияне гоняют карты UnionPay и в хвост, и в гриву

Снять наличные там, где и китайцев давно не видели? Легко. Кредитки? Получите. Аренда авто? Можно. Пока китайские туристы заперты в Поднебесной, россияне усердно разрабатывают их карточки UnionPay — от снятия наличных до обхода блокировок назло MasterCard, Visa и санкциям. «Фонтанка» рассказывает об открытиях последних месяцев.



Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как блокируют российские карты UnionPay

Довольно быстро стало понятно: заявление UnionPay о 180 поддерживаемых странах не более чем маркетинговый ход. В некоторых китайский пластик мог принимать, например, лишь один магазин, и то в ветхозаветные допандемийные времена. Но пытливые россияне за полгода сами составили себе обновляемый перечень работающих банкоматов и магазинов в большинстве стран мира — от Германии и Испании до Индии и Японии.



В ответ то ли на санкции, то ли на неожиданно взлетевшие до небес объемы снятия с китайских карточек, UnionPay перестали работать в Грузии, в Израиле, но самый масштабный удар нанесла американская сеть банкоматов Euronet. Их аппараты стоят повсюду в Европе и до последнего времени отлично работали с российскими «китайскими» картами, выдавая крупные суммы за скромную комиссию около 4 евро. Но в июле все сломалось. А в августе владельцы сети подтвердили — «исполняем ограничения США и ЕС».

Впрочем, на банкоматах Sparkasse, KB, ДСК, Caisse d'Eparagne, Credit Mutuel, UniCredit, Intesa, JCC и множества других сетей по всей Европе это пока никак не отразилось. Более того, россияне уже нашли способ обходить прямую блокировку в банкоматах партнеров Euronet в некоторых странах.



Как по UnionPay арендовать машину

Получить карточку UnionPay или даже зарубежного банка в СНГ россияне могли, но вот, например, для аренды автомобиля нужна была именно кредитка — залог наличными в крупных конторах не уважают. И кредитные карты UnionPay появились — их начали выпускать «Солидарность» и «Русский Стандарт». Кроме того, нашлись варианты оплаты аренды по картам UnionPay в Италии и Дубае.

В сообществе «UnionPay в России» в Telegram есть отчеты об удачной аренде в Милане, Неаполе и других городах Италии, через местную фирму Locauto и международный Avis, и аналогичные отзывы из Дубая. Главное, на что смотрят менеджеры прокатных контор, — чтобы на кредитке была голограмма.

Некоторые, впрочем, обходятся и без кредитки — берут самый дорогой тариф, где включены все риски и предоплата 100%, платят UnionPay и ездят без депозитов.



Где по UnionPay оплатить отели и билеты на самолеты и поезда

Одной из главных проблем для российских туристов стал уход Booking.com и невозможность покупать билеты на самолеты и поезда иностранных компаний изолированными от мира российскими картами. С помощью посредников, вроде «Островка», удалось частично снять эту проблему, а c UnionPay опытным путем удалось найти и еще варианты.



Сейчас с помощью UnionPay россияне уже покупают билеты на сайте «Турецких авиалиний» и через приложение турецкой авиакомпании Pegasus. Также россияне научились покупать билеты в евро и долларах на самолеты RyanAir и поезда по Европе и бронировать отели через принадлежащий китайцам портал Trip.com.

Переводы и вывод денег через UnionPay

Заграничные переводы через Swift стали дорогими и ненадежными, поэтому на базе UnionPay вырос целый рынок по выводу средств. Нуждающиеся пачками выпускают карточки UnionPay всех возможных банков с максимально возможными лимитами и отправляются в тур по банкоматам в Европе. Во многих аэропортах и популярных туристических местах стоят стабильно пустые банкоматы — соотечественники из них выгребли всё.



Еще одна тема — переводы денег. UnionPay не умеет переводить в Европу по номеру карты и даже на выпущенный в России пластик. Но зато стабильно позволяет выводить деньги в СНГ на карты UnionPay через собственную систему MoneyExpress в Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, где многие завели себе карточки и ищут пути их пополнения, и также в Китай, чем пользуются работающие с Поднебесной предприниматели. Переводы проходят моментально. Пока с фирменной системой переводов работает только один российский банк.



Резюмируя. UnionPay так и не стала полноценной заменой MasterCard и Visa. Это всё тот же костыль, без которого тем не менее стало бы совсем грустно. Те, кому нужно больше возможностей, едут в Минск или Ташкент за полноценными карточками. Или покупают предоплаченный «подарочный» MasterCard в Европе — как это работает, читайте в нашем материале.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

