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    Финские таможенники предлагают россиянам поберечь у себя их изъятые евро

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    Петербуржец Юрий рассказал «Фонтанке», что ему при изъятии наличных евро на финской таможне сказали, что это не навсегда, и есть варианты.

    Во-первых, деньги сразу же можно передать кому-то въезжающему в Финляндию или же — оставить на хранение на границе и получить при повторном въезде в Суоми. Причем максимального срока хранения денег нет. При изъятии составляется подробный акт, с указанием номинала купюр и общей суммы.

    Подробнее о том, как и на каких основаниях у россиян отбирают наличные евро на финской границе — читайте в материале «Фонтанки».

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