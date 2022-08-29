Финские таможенники предлагают россиянам поберечь у себя их изъятые евро

Петербуржец Юрий рассказал «Фонтанке», что ему при изъятии наличных евро на финской таможне сказали, что это не навсегда, и есть варианты.

Во-первых, деньги сразу же можно передать кому-то въезжающему в Финляндию или же — оставить на хранение на границе и получить при повторном въезде в Суоми. Причем максимального срока хранения денег нет. При изъятии составляется подробный акт, с указанием номинала купюр и общей суммы.

Подробнее о том, как и на каких основаниях у россиян отбирают наличные евро на финской границе — читайте в материале «Фонтанки».