Никаких евро в Россию: финская таможня резко ответила, почему отбирает деньги на границе

Никакие евро в Россию не поедут — всем россиянам можно вывозить из ЕС ноль купюр, следует из ответа Департамента таможенного контроля Финляндии РБК.

Как объяснили в ведомстве 30 августа, запрещается экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства — члена Евросоюза в Россию, и для физических лиц — россиян — исключений нет, только для граждан ЕС.

«Они (россияне) не могут привезти с собой в Россию никаких банкнот евро»,— резюмировали в департаменте.