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    Никаких евро в Россию: финская таможня резко ответила, почему отбирает деньги на границе

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    Никакие евро в Россию не поедут — всем россиянам можно вывозить из ЕС ноль купюр, следует из ответа Департамента таможенного контроля Финляндии РБК.

    Как объяснили в ведомстве 30 августа, запрещается экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства — члена Евросоюза в Россию, и для физических лиц — россиян — исключений нет, только для граждан ЕС.

    «Они (россияне) не могут привезти с собой в Россию никаких банкнот евро»,— резюмировали в департаменте.

    Вопрос к финнам возник после материала «Фонтанки», в котором петербуржец Юрий лишился всех нажитых 1 390 евро, которые вез домой из заграничной поездки. Какие варианты спасения предложили ему финские таможенники — читайте здесь.

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