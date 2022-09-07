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    «Сыр я бросила в лесу»: как россиянка застряла между Финляндией и Россией

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    Тихая финская ночь. По сопредельной территории крадется уставшая и замерзшая петербурженка с мешком сыра. Это концовка. «Фонтанка» рассказывает самую странную историю о пересечении российско-финской границы.

    Фото: Читательница «Фонтанки» Ирина
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    В ночь на понедельник петербурженка Ирина возвращалась домой из Лаппеенранты. В её «Тойоте» кроме неё ехала соседка Екатерина, которая ездила за компанию «откатать» визу, а также пара пакетов из «Лапландии». В них — свежий лосось, сыр, сливочное масло, Fairy и прочие милые русскому туристу радости, всего на 16 кг. Девушки пересекли границу Суоми без вопросов.

    «Финны нас любезно встретили — «пропечатали», спросили, везем ли евро, проверили все чеки, инвойсы, все соответствовало новым санкциям. В 00:10 «пропечатались» уже на российской границе, на Брусничном, и потом началось, — рассказала Ирина «Фонтанке». — Нас сразу же отправили направо, на дополнительный осмотр. Взвесили весь товар и начали из этих пакетов все делить — на животное и неживотное происхождение. В моем пакете вышел перевес: 7,4 кг против 5 кг положенных на сыры, масло и рыбу. Я предложила переложить сыр в пакет пассажирки, но мне сказали, что раз она мне не родственница, то так сделать нельзя».

    В итоге соседку Екатерину увели в другую комнату и отправили домой на попутке, сказав, что с Ириной «всё надолго» — минимум до утра.

    «Я прождала на пункте пропуска пять часов. Устала и замерзла — машину заводить запрещали. Я несколько раз подходила, вызывала начальника смены, просила меня отпустить, забрать уже все эти продукты ценой 50 евро, но мне сказали ждать, так как на меня оформляют административный протокол», — рассказала девушка.

    Через пять часов Ирине выдали на подписание бумаги о назначении административного штрафа — 1 000 рублей. Но это не главное.

    Фото: Читательница «Фонтанки» Ирина
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    «Мне заявили: «Санкционные товары должны быть утилизированы на территории той страны, из которой вы их везете». Ни выкинуть, ни съесть их мне не разрешили и уже под утро отправили обратно в сторону Финляндии. Это было просто издевательство. Я развернулась, снова прошла российский пограничный контроль, проехала зону Duty Free и шлагбаум. Сотрудники меня спросили, почему я еду обратно одна. Я ответила, что подружку отправили домой, а меня — «кормить лисичек в лес». Я не доехала до финнов. На сопредельной территории сошла в лес и просто повесила пакет с сыром и маслом на сук дерева».

    На Брусничном удивились стремительному возвращению Ирины, но пропустили в Россию. В это время другие россияне уже начали охоту на сыр.

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    «Я бросила клич в группе «На границе» с предложением забрать пакет с дерева. Мне многие писали. Скинула первым геолокацию, и люди благополучно забрали, съели эти сыр с маслом. Так что они не пропали».

    Ирина много путешествует по Европе и впервые столкнулась с такой ситуацией. «Фонтанке» не удалось найти таможенного правила, которое требовало бы уничтожение товара на сопредельной территории или в другом государстве.

    Редакция направила запрос в пресс-службу Северо-Западного таможенного управления для разъяснения.

    Петербуржец Юрий столкнулся в конце августа с проблемами на другой стороне — у него забрали 1 390 евро финские таможенники. Как они это обосновали — читайте здесь.

    О правилах на финской и российской границах и о том, как не стать случайно контрабандистом, — читайте в разборе «Фонтанки».

    Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

    Фото: Читательница «Фонтанки» Ирина
    Фото: Читательница «Фонтанки» Ирина

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