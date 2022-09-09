Глава МИД Венгрии: Санкции провалились

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто усомнился в необходимости сохранения санкций в отношении России. Прямой вопрос он задал еврокомиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон.
«Я задал сегодня четкий вопрос еврокомиссару: как долго Европейский союз намерен продолжать политику санкций», — заявил Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам совещания (цитата по ТАСС). Он добавил, что ответа на заданный вопрос так и не получил.
По мнению Сийярто, «санкции провалились»: украинский конфликт не остановлен, а экономика Европы страдает.
Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что странам Евросоюза так и не удалось договориться об ограничении цены на российский газ.