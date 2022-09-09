Потолок ударился в дебаты. Министры ЕС не договорились по ценам на российский газ

Министры энергетики стран ЕС не смогли договориться об установлении потолка цен на газ в ходе встречи. Об этом 9 сентября заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Сегодня решения не появилось, был только политический спор, который послужил ориентиром для Еврокомиссии. В настоящее время мы ожидаем, что на будущей неделе или следующей за ней неделе с письменными, уже реальными предложениями выступят не только страны-члены, но и Еврокомиссия», — сообщил он (цитата по РИА Новости).



Reuters со ссылкой на источники подтвердил, что европейские министры разошлись во мнениях по поводу потолка цен.



«Предложение Еврокомиссии об ограничении цен на российский газ до сих пор не получило поддержки большинства стран ЕС», — пишет издание. При этом отмечается, что Россия угрожает полностью прекратить поставки, если подобный шаг будет предпринят.

Поддерживают потолок цен страны Прибалтики. Однако ряд государств Центральной и Восточной Европы высказываются против.

Bloomberg со ссылкой на дипломатов сообщает, что Венгрия, Чехия и Германия выступают против «ценового потолка» на газ из РФ. По данным издания, ряд министров ЕС поддерживают решение о потолке цен на весь газ, поступающий в Евросоюз, а не только российский.